Κόντρα Κουτσούμπα - Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Αυτή είστε!»

Κόντρα ανάμεσα στον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα και την προέδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ξέσπασε στη Βουλή την ώρα που ο κ. Κουτσούμπας εκφωνούσε την ομιλία του για τον προϋπολογισμό του 2026.

Σε μια αποστροφή του λόγου του ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε στην Πλεύση Ελευθερίας, κάνοντας λόγο για κόμματα που δεν βγάζουν άχνα για τα ελληνοτουρκικά.

Η αναφορά αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία φώναξε από τη θέση της, για να λάβει τις επιπλήξεις του προεδρεύοντος Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, που είπε ότι είναι «απαράδεκτο» να μιλά την ώρα που βρίσκεται στο βήμα άλλος πολιτικός αρχηγός.

«Αυτή είστε κ. Κωνσταντοπούλου, αυτή είστε!» απάντησε ο κ. Κουτσούμπας, ο οποίος συνέχισε σχολιάζοντας:

Δείτε το απόσπασμα στο 9:21:

«Η οικονομία βρίσκεται σε αδιέξοδο. Μην μπείτε και εσείς σε αυτό».

Αναφερόμενος στα εθνικά θέματα, ο κ. Κουτσούμπας είπε ότι η στρατηγική της κυβέρνησης είναι επικίνδυνη και για τα εθνικά μας συμφέροντα. «Μήπως ετοιμάζετε κανένα σχέδιο Τραμπ και για το Αιγαίο;», ρώτησε ο κ. Κουτσούμπας απευθυνόμενος στην κυβέρνηση.

«Οι στρατιωτικές δαπάνες είναι 7 με 8 δισ. κάθε χρόνο. Μην μας πείτε ότι είναι για την άμυνα της πατρίδας. Ακόμη δεν ήρθε η φρεγάτα Belhara και μας είπατε ότι προορίζεται για ανοιχτές θάλασσες. Έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα σε κάποια ανοιχτή θάλασσα. Αλλά όταν τα φέρνετε στη Βουλή μας λέτε ότι ανησυχεί για αυτά ο Ερντογάν», σχολίασε ο ΓΓ του ΚΚΕ.

Στο πλευρό των δημάρχων ο Κουτσούμπας

Νωρίτερα, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, παρευρέθηκε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) στο Σύνταγμα, με αφορμή την ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2026, όπου συνομίλησε με τους δημάρχους που κινητοποιούνται, ανάμεσά τους με τον δήμαρχο Αθήνας Χάρη Δούκα, καθώς και με τον δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, τον δήμαρχο Καισαριανής Ηλία Σταμέλο και τον δήμαρχο Πετρούπολης Βαγγέλη Σίμο.

Στη συνέχεια, εκφράζοντας τη συμπαράσταση του ΚΚΕ στον αγώνα τους, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είναι αυτονόητη η συμπαράστασή μας στους δημάρχους όλης της χώρας και τις αγωνιστικές τους κινητοποιήσεις, γιατί η υποχρηματοδότηση συνεχίζεται για πολλά χρόνια και με τον φετινό κρατικό προϋπολογισμό. Απ’ αυτή την άποψη, οι ανάγκες των δήμων είναι τεράστιες, οι ανάγκες των πολιτών, των εργαζομένων είναι τεράστιες και οι δήμοι, παρότι τους δίνονται αρμοδιότητες από την κεντρική εξουσία, από τις κυβερνήσεις και τα υπουργεία, εντούτοις δεν τους δίνονται τα χρήματα για να μπορέσουν να υλοποιήσουν τις απαραίτητες υποδομές, τα έργα που έχουν ανάγκη οι κάτοικοι, η κοινωνία ολάκερη. Απ’ αυτή τη σκοπιά παλεύουμε στο πλευρό τους».

Διαβάστε επίσης