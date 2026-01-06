Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός: Νοκ άουτ ο Μιλουτίνοφ, πριν το τζάμπολ η απόφαση για Νιλικίνα

Με προβλήματα θα παραταχθεί το βράδυ της Τρίτης (6/1, 19:45) ο Ολυμπιακός στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αν και ακολούθησε την αποστολή, δεν κατάφερε να ξεπεράσει το αιμάτωμα στο αριστερό γόνατο και αποφασίστηκε να μην αγωνιστεί.

Όσο για τον Φρανκ Νιλικίνα έχει ένα χτύπημα χαμηλά στο πόδι και ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα αποφασίσει την τελευταία στιγμή αν θα του δώσει χρόνο συμμετοχής.