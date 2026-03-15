Χρυσοχοΐδης: Υπάρχουν δυνητικοί κίνδυνοι για την ασφάλεια της χώρας

Την ύπαρξη δυνητικών κινδύνων για την ασφάλεια της χώρας επισήμανε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια περιοχή αυξημένης έντασης.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για «μια χώρα που ακουμπάει στη φωτιά», είτε σε ό,τι αφορά ζητήματα εθνικής άμυνας είτε σε θέματα εθνικής ασφάλειας. Για τον λόγο αυτό, σημείωσε ότι οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένο βαθμό επιφυλακής.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ενισχυθεί τα μέτρα περιφρούρησης σε ευαίσθητους στόχους, ενώ προτεραιότητα παραμένει η προστασία των πολιτών.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι η ασφάλεια αποτελεί ένα πολύτιμο αγαθό και διαρκές ζητούμενο για την πολιτεία.

Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, αλλά δεν εφησυχάζουμε, λαμβάνουμε τα μέτρα μας για να μην συμβεί κάτι που θα είναι αποτρόπαιο ή φρικαλέο, τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

