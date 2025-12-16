Προϋπολογισμός 2026: Κορυφώνεται σήμερα η συζήτηση στη Βουλή

Γεμάτη πολιτικές εξελίξεις θα είναι η σημερινή ημέρα καθώς το απόγευμα κορυφώνεται η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την ψήφιση του Προϋπολογισμού του 2026 με τις κεντρικές ομιλίες των αρχηγών των κομμάτων, ενώ τα μεσάνυχτα είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί η σχετική ψηφοφορία.



Παράλληλα, σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, ο Αλέξης Τσίπρας το απόγευμα θα πραγματοποιεί εκδήλωση στην Πάτρα για την παρουσίαση της Ιθάκης, με την ομιλία του να συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον δεδομένων των εξελίξεων που υπάρχουν στα κόμματα της Κεντροαριστεράς και ειδικά στον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΕΑΡ.

Κορυφώνεται η συζήτηση

Με τους αγρότες να βρίσκονται στα μπλόκα και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να κυριαρχεί στην επικαιρότητα, λόγω και της προκλητικής στάσης ορισμένων μαρτύρων που έχουν συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των πολιτών, εξελίσσεται και κορυφώνεται σήμερα το απόγευμα η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026 στη Βουλή.



Σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον, η φετινή συζήτηση μεταξύ των πολιτικών αρχηγών αναμένεται να διεξαχθεί σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.



Ήδη άλλωστε, οι αντιπαραθέσεις μεταξύ βουλευτών και υπουργών έχουν ήδη αρχίσει να αποκτούν όλο και υψηλότερη «θερμοκρασία».



Από την πλευρά της η κυβέρνηση επενδύει πολιτικά στην ιδανική χρονική συγκυρία της εκλογής του υπ. Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup, κάτι που προβάλλεται ως απόδειξη της θετικής πορείας της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα προβάλλεται μια εικόνα «ευημερίας» σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα των πολιτών στους τομείς της ασφάλειας, των μισθών, των μεταφορών και των εργασιακών συνθηκών, ενώ επισημαίνονται σε πολλά επίπεδα οι διεθνείς προκλήσεις, αλλά και η κατεύθυνση που λαμβάνει η ΕΕ προς τους εξοπλισμούς. Παράλληλα, η κυβέρνηση προβάλλει σταθερά τη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία, όπως λέει θα αρχίσει να φαίνεται στην «τσέπη» των πολιτών από το νέο έτος, ενώ δεσμεύεται για περεταίρω μειώσεις φόρων και για νέες αυξήσεις μισθών.



Άλλωστε, ήδη ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς ανέφερε όλα τα μέτρα ενίσχυσης των πολιτών για τους επόμενους 18 μήνες, τονίζοντας ότι το συνολικό κόστος των δημοσιονομικών παρεμβάσεων ανέρχεται σε 2,9 δισ. για το 2026 και σε επιπλέον 2 δισ. ευρώ το 2027.



Η κυβέρνηση τονίζει δε ότι ο Προϋπολογισμός του 2026 περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη παρέμβαση στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων τις τελευταίες δεκαετίες, συνοδευόμενη από πλήθος θετικών μέτρων που στηρίζουν το πραγματικό εισόδημα όλων των πολιτών.



Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση επισημαίνει σε όλους τους τόνους την εμπλοκή στελεχών της ΝΔ στο μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο ούτως ή άλλως κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Αντιπαρατίθεται πλήρως στην εικόνα της ευημερίας που προβάλλει η κυβέρνηση, παρουσιάζοντας μια πολύ διαφορετική εικόνα της καθημερινότητας, με τα κόμματα της Κεντροαριστεράς να επιμένουν ότι η κυβέρνηση παραπλανά τους εργαζόμενους, καλλιεργώντας ψευδείς προσδοκίες, ειδικά σε θέματα όπως αυτό της επαναφοράς των ΣΣΕ.



Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων που θα διεξαχθεί το απόγευμα αναμένεται να παρουσιάσει μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ ανεβασμένη ένταση.

Στην Πάτρα ο Αλέξης Τσίπρας

Στις 19:00 το απόγευμα, ταυτόχρονα με την κορύφωση της συζήτησης στη Βουλή θα διεξαχθεί στην Πάτρα η εκδήλωση για τη δεύτερη παρουσίαση της Ιθάκης του Αλέξη Τσίπρα. Η επιλογή της ημέρας φαίνεται να συμβολίζει με έναν ακόμη τρόπο την απόρριψη του Αλέξη Τσίπρα προς τις σημερινές κοινοβουλευτικές δυνάμεις, τις οποίες, στην ανακοίνωση της παραίτησης από τη βουλευτική του έδρα, είχε κατηγορήσει ότι συμβάλλουν στον «βούρκο».



Η επιλογή της διενέργειας της δεύτερης παρουσίασης στην Πάτρα δεν είναι τυχαία, αλλά ερμηνεύεται ως μια «απόβαση» στο παλαιό «κάστρο» του ΠΑΣΟΚ, το οποίο αναβαθμίζει, καθώς το επιλέγει ως τον δεύτερο σταθμό για το βιβλίο του παρά το γεγονός ότι είθισται να ακολουθεί την Αθήνα η Θεσσαλονίκη.



Στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να εξαπολύσει ολομέτωπη επίθεση κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβένρησης, αλλά και τα σκάνδαλα, ενώ θα απευθύνει «κάλεσμα αντίστασης» προς τους πολίτες καθώς, όπως θα πει, «ο βάλτος και η απάθεια τους βολεύει».

Στο πάνελ της εκδήλωσης θα λάβουν μέρος οι:

Βασίλης Αϊβαλής, Επικεφαλής παράταξης Δ. Πατρέων, πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας

Θεώνη Κουφονικολάκου, Συνήγορος του Παιδιού, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Γιώργος Παππάς, Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας

Γιώργος Σιακαντάρης, Συγγραφέας και Δρ. Κοινωνιολογίας

Αιμίλιος Χειλάκης, Ηθοποιός

Την παρουσίαση έχει αναλάβει η Λίνα Μπάστα, Διευθύντρια Ενημέρωσης Ionian TV – Δημοσιογράφος.



Παράλληλα, ακόμη πιο σημαντικό θα είναι το αν θα δώσει οποιαδήποτε υπόνοια σχετικά με τα σενάρια που διακινούνται τις τελευταίες ώρες ότι ο κ. Τσίπρας εξετάζει το ενδεχόμενο να αφήσει τις εκλογές να περάσουν και να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα αμέσως μετά, και συνεπώς να κατέλθει στις εκλογές του 2031 και όχι σε αυτές του 2027.

