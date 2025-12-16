Προϋπολογισμός 2026: Κορυφώνεται σήμερα η συζήτηση στη Βουλή

Στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο

Αντώνης Ρηγόπουλος

Προϋπολογισμός 2026: Κορυφώνεται σήμερα η συζήτηση στη Βουλή
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Γεμάτη πολιτικές εξελίξεις θα είναι η σημερινή ημέρα καθώς το απόγευμα κορυφώνεται η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την ψήφιση του Προϋπολογισμού του 2026 με τις κεντρικές ομιλίες των αρχηγών των κομμάτων, ενώ τα μεσάνυχτα είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί η σχετική ψηφοφορία.

Παράλληλα, σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, ο Αλέξης Τσίπρας το απόγευμα θα πραγματοποιεί εκδήλωση στην Πάτρα για την παρουσίαση της Ιθάκης, με την ομιλία του να συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον δεδομένων των εξελίξεων που υπάρχουν στα κόμματα της Κεντροαριστεράς και ειδικά στον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΕΑΡ.

Κορυφώνεται η συζήτηση

Με τους αγρότες να βρίσκονται στα μπλόκα και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να κυριαρχεί στην επικαιρότητα, λόγω και της προκλητικής στάσης ορισμένων μαρτύρων που έχουν συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των πολιτών, εξελίσσεται και κορυφώνεται σήμερα το απόγευμα η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026 στη Βουλή.

Σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον, η φετινή συζήτηση μεταξύ των πολιτικών αρχηγών αναμένεται να διεξαχθεί σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

Ήδη άλλωστε, οι αντιπαραθέσεις μεταξύ βουλευτών και υπουργών έχουν ήδη αρχίσει να αποκτούν όλο και υψηλότερη «θερμοκρασία».

Από την πλευρά της η κυβέρνηση επενδύει πολιτικά στην ιδανική χρονική συγκυρία της εκλογής του υπ. Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup, κάτι που προβάλλεται ως απόδειξη της θετικής πορείας της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα προβάλλεται μια εικόνα «ευημερίας» σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα των πολιτών στους τομείς της ασφάλειας, των μισθών, των μεταφορών και των εργασιακών συνθηκών, ενώ επισημαίνονται σε πολλά επίπεδα οι διεθνείς προκλήσεις, αλλά και η κατεύθυνση που λαμβάνει η ΕΕ προς τους εξοπλισμούς. Παράλληλα, η κυβέρνηση προβάλλει σταθερά τη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία, όπως λέει θα αρχίσει να φαίνεται στην «τσέπη» των πολιτών από το νέο έτος, ενώ δεσμεύεται για περεταίρω μειώσεις φόρων και για νέες αυξήσεις μισθών.

Άλλωστε, ήδη ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς ανέφερε όλα τα μέτρα ενίσχυσης των πολιτών για τους επόμενους 18 μήνες, τονίζοντας ότι το συνολικό κόστος των δημοσιονομικών παρεμβάσεων ανέρχεται σε 2,9 δισ. για το 2026 και σε επιπλέον 2 δισ. ευρώ το 2027.

Η κυβέρνηση τονίζει δε ότι ο Προϋπολογισμός του 2026 περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη παρέμβαση στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων τις τελευταίες δεκαετίες, συνοδευόμενη από πλήθος θετικών μέτρων που στηρίζουν το πραγματικό εισόδημα όλων των πολιτών.

Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση επισημαίνει σε όλους τους τόνους την εμπλοκή στελεχών της ΝΔ στο μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο ούτως ή άλλως κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Αντιπαρατίθεται πλήρως στην εικόνα της ευημερίας που προβάλλει η κυβέρνηση, παρουσιάζοντας μια πολύ διαφορετική εικόνα της καθημερινότητας, με τα κόμματα της Κεντροαριστεράς να επιμένουν ότι η κυβέρνηση παραπλανά τους εργαζόμενους, καλλιεργώντας ψευδείς προσδοκίες, ειδικά σε θέματα όπως αυτό της επαναφοράς των ΣΣΕ.

Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων που θα διεξαχθεί το απόγευμα αναμένεται να παρουσιάσει μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ ανεβασμένη ένταση.

Στην Πάτρα ο Αλέξης Τσίπρας

Στις 19:00 το απόγευμα, ταυτόχρονα με την κορύφωση της συζήτησης στη Βουλή θα διεξαχθεί στην Πάτρα η εκδήλωση για τη δεύτερη παρουσίαση της Ιθάκης του Αλέξη Τσίπρα. Η επιλογή της ημέρας φαίνεται να συμβολίζει με έναν ακόμη τρόπο την απόρριψη του Αλέξη Τσίπρα προς τις σημερινές κοινοβουλευτικές δυνάμεις, τις οποίες, στην ανακοίνωση της παραίτησης από τη βουλευτική του έδρα, είχε κατηγορήσει ότι συμβάλλουν στον «βούρκο».

Η επιλογή της διενέργειας της δεύτερης παρουσίασης στην Πάτρα δεν είναι τυχαία, αλλά ερμηνεύεται ως μια «απόβαση» στο παλαιό «κάστρο» του ΠΑΣΟΚ, το οποίο αναβαθμίζει, καθώς το επιλέγει ως τον δεύτερο σταθμό για το βιβλίο του παρά το γεγονός ότι είθισται να ακολουθεί την Αθήνα η Θεσσαλονίκη.

Στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να εξαπολύσει ολομέτωπη επίθεση κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβένρησης, αλλά και τα σκάνδαλα, ενώ θα απευθύνει «κάλεσμα αντίστασης» προς τους πολίτες καθώς, όπως θα πει, «ο βάλτος και η απάθεια τους βολεύει».

Στο πάνελ της εκδήλωσης θα λάβουν μέρος οι:

  • Βασίλης Αϊβαλής, Επικεφαλής παράταξης Δ. Πατρέων, πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας
  • Θεώνη Κουφονικολάκου, Συνήγορος του Παιδιού, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
  • Γιώργος Παππάς, Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας
  • Γιώργος Σιακαντάρης, Συγγραφέας και Δρ. Κοινωνιολογίας
  • Αιμίλιος Χειλάκης, Ηθοποιός

Την παρουσίαση έχει αναλάβει η Λίνα Μπάστα, Διευθύντρια Ενημέρωσης Ionian TV – Δημοσιογράφος.

Παράλληλα, ακόμη πιο σημαντικό θα είναι το αν θα δώσει οποιαδήποτε υπόνοια σχετικά με τα σενάρια που διακινούνται τις τελευταίες ώρες ότι ο κ. Τσίπρας εξετάζει το ενδεχόμενο να αφήσει τις εκλογές να περάσουν και να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα αμέσως μετά, και συνεπώς να κατέλθει στις εκλογές του 2031 και όχι σε αυτές του 2027.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:48LIFESTYLE

Ριφιφί: Η νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια βγάζει νοκ άουτ «Casa de papel» και «Lupin»

06:44SCENARIO

Μετά τον Αλέξη, έρχεται και ο Βαγγέλης…

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Τεράστια η «ψαλίδα» των τιμών από το χωράφι στο ράφι σε φρούτα και λαχανικά - Ακριβότερα και τα χριστουγεννιάτικα γλυκά

06:38ΣΕΙΣΜΟΙ

Τσελέντης για τα 5,2 Ρίχτερ κοντά στη Ζάκυνθο: Γιατί έγινε αισθητός ο σεισμός σε αρκετές περιοχές

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Τρεις συλλήψεις μέσα στο 2025 είχε η 16χρονη - Μαχαίρια, βία και εκβιασμοί

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι για το 2026 - Οι παγίδες και οι εξαιρέσεις

06:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός AKTOR: Δύσκολη αποστολή στην Κωνσταντινούπολη - Η ώρα και το κανάλι

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχονται «βόμβες» Τσίπρα από την Πάτρα: «Επείγον να υπάρξει σοκ εμπιστοσύνης και ριζική, σεισμική αλλαγή πολιτικών συσχετισμών»

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνης - Ενώπιον του εισαγγελέα Πειραιά οι 5 συλληφθέντες

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προϋπολογισμός 2026: Κορυφώνεται σήμερα η συζήτηση στη Βουλή - Ταυτόχρονα με τις ομιλίες των αρχηγών η νέα παρουσίαση Τσίπρα

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Το νομοσχέδιο που αλλάζει τις Ένοπλες Δυνάμεις: Αυξάνονται οι μισθοί και τα επιδόματα θέσης - Παραδείγματα - Νέοι βαθμοί - Εθελοντική στράτευση γυναικών

06:12ΕΘΝΙΚΑ

Τούρκος αναλυτής κάνει το άσπρο μαύρο και ισχυρίζεται ότι «δεν έχουν διαπράξει ποτέ ούτε μία σφαγή Ελλήνων στην ιστορία»

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ανοίγει τα χαρτιά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Σήμερα η απόφαση των αγροτών για διάλογο ή κλιμάκωση

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία ΑΔΕΔΥ: Ποιοι συμμετέχουν - Τι ισχύει για σχολεία - Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικά μπλόκα: Ποια αιτήματα απορρίπτει το Μαξίμου - Ποια μπορεί να ικανοποιήσει;

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Με «Ωμέγα εμποδιστή» μέχρι την Παρασκευή – Εντυπωσιακή η αλλαγή του καιρού λίγο πριν τα Χριστούγεννα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 3 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 16 Δεκεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:37LIFESTYLE

Έντονος καβγάς Μουτίδου - Μπέου on air: «Είστε ξεφτίλα»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία ΑΔΕΔΥ: Ποιοι συμμετέχουν - Τι ισχύει για σχολεία - Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Με «Ωμέγα εμποδιστή» μέχρι την Παρασκευή – Εντυπωσιακή η αλλαγή του καιρού λίγο πριν τα Χριστούγεννα

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Τρεις συλλήψεις μέσα στο 2025 είχε η 16χρονη - Μαχαίρια, βία και εκβιασμοί

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνης - Ενώπιον του εισαγγελέα Πειραιά οι 5 συλληφθέντες

21:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Πιθανή η δημιουργία κόμματος - «Πάμε για κάτι πολύ μεγάλο»

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Το νομοσχέδιο που αλλάζει τις Ένοπλες Δυνάμεις: Αυξάνονται οι μισθοί και τα επιδόματα θέσης - Παραδείγματα - Νέοι βαθμοί - Εθελοντική στράτευση γυναικών

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντική μεταβολή του καιρού από τις 20 Δεκεμβρίου - Πού αναμένονται βροχές την επόμενη εβδομάδα

06:38ΣΕΙΣΜΟΙ

Τσελέντης για τα 5,2 Ρίχτερ κοντά στη Ζάκυνθο: Γιατί έγινε αισθητός ο σεισμός σε αρκετές περιοχές

16:58ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιμέτωποι με κακουργήματα ακόμη και για επιδοτήσεις των 1.500 ευρώ οι «42» στην Κρήτη - 400.000€ για τη σύζυγο του και την πεθερά του αγροτοσυνδικαλιστή

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτό έγκλημα στις ΗΠΑ: Μητέρα και πατριός σκότωσαν την έγκυο κόρη τους - Της αφαίρεσαν το μωρό από τη μήτρα

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας - «Οι δηλώσεις Τσιάρα έδωσαν κάποια βάση, αλλά ξεκάθαρες δεν ήταν»

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με τι καιρό θα κάνουμε Χριστούγεννα – Η πρόγνωση Κολυδά

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη - Οι ώρες που τραβούν χειρόφρενο οι οδηγοί

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρίσιμη Τρίτη για τα 120 αγροτικά μπλόκα: «Τα λεφτά δεν φυτρώνουν, ο διάλογος δεν σταμάτησε ποτέ» λέει η κυβέρνηση

21:11ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έμαθε από δημοσιογράφους ότι είναι κατηγορούμενος - «Εγώ είμαι ηλεκτρολόγος»

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικά μπλόκα: Ποια αιτήματα απορρίπτει το Μαξίμου - Ποια μπορεί να ικανοποιήσει;

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Αυτό είναι το ωραιότερο χωριό με βάση την τεχνητή νοημοσύνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ