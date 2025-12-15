Βουλή: Άγρια κόντρα Θεοδωρικάκου - Φάμελλου και τα «πυρά» Κωνσταντοπούλου

Η αντιπαράθεση πήρε φωτιά όταν ο Τάκης Θεοδωρικάκος σχολίασε τις εξελίξεις στην Αριστερά με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα

Ντόμινο αντιπαράθεσης στήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, με πρωταγωνιστές τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, τον πρόεδρο της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο και, εμμέσως, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η συζήτηση ξεκίνησε με τον Προϋπολογισμό και την ακρίβεια, αλλά γρήγορα επεκτάθηκε σε όλα τα θέματα, φτάνοντας μέχρι το πολιτικό μέλλον του Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Θεοδωρικάκος, αποκρούοντας τα πυρά της αντιπολίτευσης, υποστήριξε ότι η ουσία δεν είναι ο πληθωρισμός των τροφίμων, αλλά η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και των μισθών. Τόνισε δε ότι τους τελευταίους 16 μήνες η Ελλάδα έχει χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, επιμένοντας πως για υψηλότερους μισθούς απαιτείται ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Ο κ. Φάμελλος ζήτησε αμέσως τον λόγο, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση: «Δεν είπατε ούτε μια συγγνώμη για την ακρίβεια που μαστίζει. Δεν θέλετε να τα βάλετε με την ακρίβεια! Είμαστε πρώτοι στην ακρίβεια, τελευταίοι στους μισθούς, αυτό είναι κοινωνική χρεοκοπία», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Διαξιφισμοί σε υψηλούς τόνους

Η αντιπαράθεση πήρε φωτιά όταν ο κ. Θεοδωρικάκος σχολίασε τις εξελίξεις στην Αριστερά (με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα): «Κάτι πρέπει να κάνετε κύριε Φάμελλε για να κατεβείτε από τον εξώστη της πολιτικής... εξορίας. Χρησιμοποιείτε τόνους λαϊκισμού, ψεμάτων και δημαγωγίας», είπε με αιχμηρό τόνο ο Υπουργός.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αντεπιτέθηκε, κατηγορώντας τον κ. Θεοδωρικάκο για ασυνέπεια και αλλαγές κομμάτων, προτού κατηγορήσει την κυβέρνηση για «υποτέλεια» επειδή έφερε νομοσχέδιο «κατ' εντολή της πρέσβειρας των ΗΠΑ».

Ο κ. Θεοδωρικάκος ζήτησε σε έντονο ύφος να πάρει πίσω ο κ. Φάμελλος τις «κουβέντες περί υποτέλειας», τονίζοντας ότι η στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ είναι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης, καθώς συνιστά προϋπόθεση ασφάλειας και βιώσιμου οικονομικού μέλλοντος.

Κλιμακώνοντας την επίθεση, ο Υπουργός Ανάπτυξης προέβλεψε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στη Βουλή «με προθεσμία λήξης».

«Στην επόμενη Βουλή θα είναι εδώ το καινούργιο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπάρχει πάντως…», εκτίμησε ο κ. Θεοδωρικάκος, ενώ επιτέθηκε και κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι «παίζει θέατρο» και «συκοφαντεί συνειδητά» για να προκαλέσει πόλωση.

Φούντωσε τη «φωτιά» η Κωνσταντοπούλου

Λίγη ώρα πριν είχε προηγηθεί η νέα ολομέτωπη επίθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην κυβέρνηση, με αιχμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την κατάθεση του «Φραπέ»:

«Απαντήστε μας, γιατί δεν έκανε τίποτα η ΕΛΑΣ όταν ο Φραπές εκτόξευσε απειλή σε πολιτική αρχηγό;», είπε προς τα υπουργικά έδρανα, ενώ από τα βέλη της δεν γλύτωσε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ: «Κύριε Φάμελλε, τοποθετηθείτε για τις απειλές του "Φραπέ"! Εγώ όταν σας στοχοποίησε η Ομάδα Αλήθειας βρέθηκα στο πλευρό σας», είπε σε υψηλούς τόνους.

Μάλιστα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε και νέα φραστική επίθεση κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, μιλώντας για «φασίστα» και «ακροδεξιό αρνητή του Ολοκαυτώματος», προκαλώντας την οξεία αντίδραση του Νότη Μηταράκη, ο οποίος κάλεσε το προεδρείο να την ανακαλέσει στη τάξη και να κινήσει πειθαρχική διαδικασία εις βάρος της.

