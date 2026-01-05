Μπλόκα αγροτών: Αποφάσισαν κλιμάκωση - «Η αστυνομία δεν θα επιτρέψει να κοπεί η Ελλάδα στα δύο»

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία ενόψει των αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς τα προβλήματα στις μετακινήσεις από τα μπλόκα των αγροτών παραμένουν σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, με τη Βοιωτία να εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας για την κατάσταση που διαμορφώνεται στους δρόμους, σημείωσε ότι είναι πλέον ξεκάθαρο σε ποιες περιοχές οι αγρότες έχουν προκαλέσει προβλήματα στη διέλευση των ταξιδιωτών και σε ποιες όχι, επισημαίνοντας πως στη Βοιωτία οι αγρότες δεν είχαν πρόθεση να ταλαιπωρήσουν τους πολίτες.

Σύσταση προς τους πολίτες για την επιστροφή των εκδρομέων στην Αθήνα

Η κ. Δημογλίδου απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες που έχουν προγραμματίσει να επιστρέψουν από τις μετακινήσεις τους, τονίζοντας ότι δεν θα πρέπει να επιστρέψουν όλοι μαζικά την τελευταία στιγμή.

Όπως ανέφερε, όσοι σχεδιάζουν να επιστρέψουν την Τετάρτη το απόγευμα, καλό θα ήταν να το πράξουν νωρίτερα, σήμερα ή αύριο, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω επιβάρυνση του οδικού δικτύου.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση από τους αγρότες για το πώς θα κινηθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή, ενώ η αστυνομία βρίσκεται σε σχεδιασμό ετοιμότητας, όπου υπάρχουν πληροφορίες για πιθανές κινήσεις τους.

«Δεν μπορεί να κοπεί η Ελλάδα στα δύο»

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν η ΕΛ.ΑΣ. θα επιτρέψει το πλήρες κλείσιμο βασικών οδικών αξόνων, η εκπρόσωπος της Αστυνομίας ήταν σαφής: «Είναι δυνατόν να επιτρέψει η αστυνομία να κοπεί η Ελλάδα στα δύο;», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι, σε συνεννόηση με τις κατά τόπους εισαγγελικές αρχές, θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα από τον νόμο.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επίσημα δεδομένα ή ανακοινώσεις, ούτε μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, απαντώντας στο ερώτημα αν θα υπάρξει επέμβαση δυνάμεων των ΜΑΤ.

«Αν δοθεί εντολή, τα ΜΑΤ είναι μονόδρομος»

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, τόνισε ότι σε περίπτωση που ο εισαγγελέας διατάξει το άνοιγμα των δρόμων, η επέμβαση των ΜΑΤ θα είναι αναπόφευκτη.

«Αν υπάρξει εισαγγελική εντολή να ανοίξουν οι δρόμοι, τότε θα πρέπει να κατέβουν τα ΜΑΤ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος», ανέφερε, προσθέτοντας ωστόσο ότι εύχεται να μη φτάσει η κατάσταση σε αυτό το σημείο και να υπάρξει συνεννόηση και σύνεση.

Απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες που συμμετείχαν στη χθεσινή πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με αιχμή τον αυστηρότερο αποκλεισμό δρόμων και κομβικών σημείων, αυξάνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση.

Στη σύσκεψη των Μαλγάρων πήραν μέρος 62 μπλόκα και αποφασίστηκε μετά τον εορτασμό των Φώτων να προχωρήσουν σε αποκλεισμούς εθνικών δικτύων αλλά και παραδρόμων.

Η αρχή θα γίνει από το μπλόκο της Σιάτιστας που θα κλείσει την Εγνατία Οδό, ενώ αναμένεται να κλείσουν παράδρομοι στα Τέμπη, τον Μπράλος και τα διόδια Ρίου Αντιρρίου.

Ο Ρίζος Μαρούδας, εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ανέφερε αρχικά ότι η συμμετοχή του κόσμου ήταν μεγαλειώδης και συγκινητική. Στη συνέχει ο κ. Μαρούδας σημείωσε ότι στην σύσκεψη δεν εκφράστηκε καμία άλλη άποψη πέρα από αυτή για ανυποχώρητο αγώνα μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των αγροτών.

Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος του μπλόκου στα Μάλγαρα την Πέμπτη και την Παρασκευή οι αγρότες θα προχωρήσουν σε 48ωρο κλείσιμο των δρόμων σε κομβικά και στρατηγικά σημεία προκειμένου να δείξουν στην κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν. «Δίνουμε μάχη για τη ζωή και την επιβίωση μας και πρέπει να δώσει λύσεις. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε με σκυμμένα κεφάλια, ούτε με άδεια χέρια από τα μπλόκα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ Μαρούδας.

Μάλιστα προτού καταλήξει πρόσθεσε για το κλείσιμο των δρόμων ότι «είναι ο μοναδικός τρόπος που έχουμε ώστε να στείλουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση, ότι θα πρέπει επιτέλους να δώσει λύσεις στον τιτάνιο αγώνα που δίνουμε»

Διαβάστε επίσης