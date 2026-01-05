Μπλόκα αγροτών: Αποφάσισαν κλιμάκωση - «Η αστυνομία δεν θα επιτρέψει να κοπεί η Ελλάδα στα δύο»

«Είναι δυνατόν να επιτρέψει η αστυνομία να κοπεί η Ελλάδα στα δύο;» δήλωσε η Κωνσταντία Δημογλίδου, διευκρινίζοντας ότι σε συνεννόηση με τις κατά τόπους εισαγγελικές αρχές, θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα από τον νόμο

Newsbomb

Μπλόκα αγροτών: Αποφάσισαν κλιμάκωση - «Η αστυνομία δεν θα επιτρέψει να κοπεί η Ελλάδα στα δύο»

Σύσκεψη εκπροσώπων από όλα τα μπλόκα της χώρας στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026

MotionTeam
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία ενόψει των αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς τα προβλήματα στις μετακινήσεις από τα μπλόκα των αγροτών παραμένουν σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, με τη Βοιωτία να εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας για την κατάσταση που διαμορφώνεται στους δρόμους, σημείωσε ότι είναι πλέον ξεκάθαρο σε ποιες περιοχές οι αγρότες έχουν προκαλέσει προβλήματα στη διέλευση των ταξιδιωτών και σε ποιες όχι, επισημαίνοντας πως στη Βοιωτία οι αγρότες δεν είχαν πρόθεση να ταλαιπωρήσουν τους πολίτες.

Σύσταση προς τους πολίτες για την επιστροφή των εκδρομέων στην Αθήνα

Η κ. Δημογλίδου απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες που έχουν προγραμματίσει να επιστρέψουν από τις μετακινήσεις τους, τονίζοντας ότι δεν θα πρέπει να επιστρέψουν όλοι μαζικά την τελευταία στιγμή.

Όπως ανέφερε, όσοι σχεδιάζουν να επιστρέψουν την Τετάρτη το απόγευμα, καλό θα ήταν να το πράξουν νωρίτερα, σήμερα ή αύριο, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω επιβάρυνση του οδικού δικτύου.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση από τους αγρότες για το πώς θα κινηθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή, ενώ η αστυνομία βρίσκεται σε σχεδιασμό ετοιμότητας, όπου υπάρχουν πληροφορίες για πιθανές κινήσεις τους.

«Δεν μπορεί να κοπεί η Ελλάδα στα δύο»

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν η ΕΛ.ΑΣ. θα επιτρέψει το πλήρες κλείσιμο βασικών οδικών αξόνων, η εκπρόσωπος της Αστυνομίας ήταν σαφής: «Είναι δυνατόν να επιτρέψει η αστυνομία να κοπεί η Ελλάδα στα δύο;», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι, σε συνεννόηση με τις κατά τόπους εισαγγελικές αρχές, θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα από τον νόμο.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επίσημα δεδομένα ή ανακοινώσεις, ούτε μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, απαντώντας στο ερώτημα αν θα υπάρξει επέμβαση δυνάμεων των ΜΑΤ.

«Αν δοθεί εντολή, τα ΜΑΤ είναι μονόδρομος»

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, τόνισε ότι σε περίπτωση που ο εισαγγελέας διατάξει το άνοιγμα των δρόμων, η επέμβαση των ΜΑΤ θα είναι αναπόφευκτη.

«Αν υπάρξει εισαγγελική εντολή να ανοίξουν οι δρόμοι, τότε θα πρέπει να κατέβουν τα ΜΑΤ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος», ανέφερε, προσθέτοντας ωστόσο ότι εύχεται να μη φτάσει η κατάσταση σε αυτό το σημείο και να υπάρξει συνεννόηση και σύνεση.

Απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες που συμμετείχαν στη χθεσινή πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με αιχμή τον αυστηρότερο αποκλεισμό δρόμων και κομβικών σημείων, αυξάνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση.

Στη σύσκεψη των Μαλγάρων πήραν μέρος 62 μπλόκα και αποφασίστηκε μετά τον εορτασμό των Φώτων να προχωρήσουν σε αποκλεισμούς εθνικών δικτύων αλλά και παραδρόμων.

Η αρχή θα γίνει από το μπλόκο της Σιάτιστας που θα κλείσει την Εγνατία Οδό, ενώ αναμένεται να κλείσουν παράδρομοι στα Τέμπη, τον Μπράλος και τα διόδια Ρίου Αντιρρίου.

Ο Ρίζος Μαρούδας, εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ανέφερε αρχικά ότι η συμμετοχή του κόσμου ήταν μεγαλειώδης και συγκινητική. Στη συνέχει ο κ. Μαρούδας σημείωσε ότι στην σύσκεψη δεν εκφράστηκε καμία άλλη άποψη πέρα από αυτή για ανυποχώρητο αγώνα μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των αγροτών.

Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος του μπλόκου στα Μάλγαρα την Πέμπτη και την Παρασκευή οι αγρότες θα προχωρήσουν σε 48ωρο κλείσιμο των δρόμων σε κομβικά και στρατηγικά σημεία προκειμένου να δείξουν στην κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν. «Δίνουμε μάχη για τη ζωή και την επιβίωση μας και πρέπει να δώσει λύσεις. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε με σκυμμένα κεφάλια, ούτε με άδεια χέρια από τα μπλόκα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ Μαρούδας.

Μάλιστα προτού καταλήξει πρόσθεσε για το κλείσιμο των δρόμων ότι «είναι ο μοναδικός τρόπος που έχουμε ώστε να στείλουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση, ότι θα πρέπει επιτέλους να δώσει λύσεις στον τιτάνιο αγώνα που δίνουμε»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:37ΚΟΣΜΟΣ

Κύπριος βουλευτής καταγγέλεται για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Κύπριος βουλευτής κατηγορείται για ξυλοδαρμό της συντρόφου του στην Αθήνα - Τέθηκε εκτός ψηφοδελτίου

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποφάσισαν κλιμάκωση - «Η αστυνομία δεν θα επιτρέψει να κοπεί η Ελλάδα στα δύο»

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης: Υποδύθηκαν τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ και της άρπαξαν €600.000

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Ντέλσι Ροντρίγκες: Ποια είναι η «πιστή υπολοχαγός» του Μαδούρο που αναλαμβάνει προσωρινά τα ηνία στη Βενεζουέλα - Θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ;

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στον εισαγγελέα σήμερα οι ιδιοκτήτες του κλαμπ που έγινε το φονικό - Αναζητούνται οι 7 δράστες

08:12WHAT THE FACT

Ποια φαγητά δεν πρέπει να ξαναζεσταίνετε στο φούρνο μικροκυμάτων

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Το αντίο του «Καλημέρα Ελλάδα» στον Γιώργο Παπαδάκη

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Επ’ αόριστον πανελλαδική απεργία στις λαϊκές αγορές από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση BBC: «Η Επιχείρηση Μαδούρο δημιουργεί προηγούμενο για αυταρχικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο»

07:31ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των επιβατών με ακυρώσεις πτήσεων και χαμένες αποσκευές - Καταγγέλλουν έλλειψη ενημέρωσης

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:26ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Δεν μας έχουν εξηγήσει ακόμη ούτε πώς προκλήθηκε το πρόβλημα ούτε πώς αποκαταστάθηκε, δηλώνουν οι ελεγκτές

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν οι 40 νεκροί από τη φονική πυρκαγιά - Θρήνος για τη 15χρονη Αλίκη Καλλέργη

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά την Πρωτοχρονιά 2026 - Οι αργίες και τα σχολικά τριήμερα της χρονιάς

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Το blame game της συναίνεσης, ο Σάλλας και τα μπλόκα των αγροτών, οι τάπες του Μαρινάκη, ο φόβος των νοικοκυραίων, τα ζόρια της πληροφορικής, deal προ των πυλών και η φαγούρα και η ουσία

06:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Αντίποινα μετά τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου - Τρία άτομα αναζητούν οι Αρχές

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Ιανουαρίου

06:42BOMBER

Who's the Boss?

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:55ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σαμποτάζ κατά 99% - Άγνωστος πομπός στόχευσε την κεντρική κεραία της Αττικής, θα βρεθεί από πού», εκτιμά Ραδιοερασιτέχνης στο Newsbomb

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Το αντίο του «Καλημέρα Ελλάδα» στον Γιώργο Παπαδάκη

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Η τάση του καιρού μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου – Σε ποιες περιοχές θα ρίξει «πολύ νερό»

06:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Αντίποινα μετά τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου - Τρία άτομα αναζητούν οι Αρχές

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Το έδαφος έχει «σχιστεί» σε μήκος 10 χιλιομέτρων: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες

07:26ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Δεν μας έχουν εξηγήσει ακόμη ούτε πώς προκλήθηκε το πρόβλημα ούτε πώς αποκαταστάθηκε, δηλώνουν οι ελεγκτές

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν οι 40 νεκροί από τη φονική πυρκαγιά - Θρήνος για τη 15χρονη Αλίκη Καλλέργη

06:00LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Το μεγάλο αντίο σε έναν αληθινό σταρ της TV που αγάπησαν όλοι

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά την Πρωτοχρονιά 2026 - Οι αργίες και τα σχολικά τριήμερα της χρονιάς

07:31ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των επιβατών με ακυρώσεις πτήσεων και χαμένες αποσκευές - Καταγγέλλουν έλλειψη ενημέρωσης

08:12WHAT THE FACT

Ποια φαγητά δεν πρέπει να ξαναζεσταίνετε στο φούρνο μικροκυμάτων

06:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Μυστήριο με τις παρεμβολές - Ψάχνουν την αιτία που προκάλεσε το χάος στις πτήσεις - Αποκαταστάθηκε πλήρως το πρόβλημα

06:32LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ποιοι είναι οι 28 υποψήφιοι για την ελληνική εκπροσώπηση

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας κρίνει τον χειμώνα στην Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ