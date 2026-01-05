ΑΑΔΕ: Σαρωτικοί έλεγχοι το 2026 – Στο στόχαστρο ακίνητα, ΦΠΑ και εισόδημα

Με νέο επιχειρησιακό σχεδιασμό και την απόφαση (A.1190/2025) του Διοικητή της, η ΑΑΔΕ δίνει το σύνθημα για ένα μπαράζ φορολογικών ελέγχων εντός του 2026. Η στρατηγική της Αρχής εστιάζει κατά προτεραιότητα στην τελευταία τριετία, με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και τη σύγκλιση με τα ευρωπαϊκά επίπεδα εσόδων ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την απόφαση, το βάρος των ελέγχων του νέου έτους πέφτει κατά κύριο λόγο σε δηλώσεις εισοδήματος, ΦΠΑ και μεταβιβάσεων ακινήτων της τελευταίας τριετίας.

οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) θα διενεργήσουν 26.000 πλήρεις και μερικούς φορολογικούς ελέγχους. Εξ αυτών, τουλάχιστον το 80% των υποθέσεων θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ενώ ποσοστό τουλάχιστον 75% των παραπάνω ελέγχων θα αφορούν, καταρχήν, ελέγχους της τελευταίας τριετίας.

επιπλέον 25.400 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι θα διενεργηθούν από τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης, τις Δ.Ο.Υ. , το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, τα ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, τα ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης και λοιπές υπηρεσίες, με στόχο τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, που σχετίζονται κυρίως με την έκδοση αποδείξεων και την αποστολή τους στο Taxis.

άλλοι 2.500 έλεγχοι θα διεξαχθούν για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών (Φορολογία Κεφαλαίου).

Επιπλέον αυτών, οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) επιφορτίζονται να διενεργήσουν:

τουλάχιστον 18.000 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους και

τουλάχιστον 900 ελέγχους και έρευνες φοροδιαφυγής.

