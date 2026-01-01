ΑΑΔΕ: Οι 10 ψηφιακές εφαρμογές για δηλώσεις και πληρωμές που έκλεισαν σήμερα

ΑΑΔΕ: Οι 10 ψηφιακές εφαρμογές για δηλώσεις και πληρωμές που έκλεισαν σήμερα
Μέχρι τις 23:00 το βράδυ της παραμονής Πρωτοχρονιάς ήταν διαθέσιμες για τους φορολογούμενους οι ψηφιακές εφαρμογές στις πλατφόρμες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Για μια σειρά διαδικασίες, η πρόσβαση «έκλεισε» και θα επανέλθει την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, με εξαίρεση την ψηφιακή εφαρμογή για την έκδοση Πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ 2026 και των αποδεικτικών καταβολής που θα τεθούν σε λειτουργία και πάλι την 1η Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, ενόψει της ολοκλήρωσης των εργασιών για το κλείσιμο του έτους, οι ψηφιακές εφαρμογές και διαδικασίες θα λειτουργήσουν ως εξής:

1. Η ψηφιακή εφαρμογή «myPROPERTY», για την υποβολή δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, Δωρεάς και Γονικής Παροχής και Κληρονομιών, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00

- Ημερομηνία ανοίγματος: 2/1/2026

2. Η ψηφιακή εφαρμογή του Περιουσιολογίου για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2014 έως και 2025, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00

- Ημερομηνία ανοίγματος: 2/1/2026

3. Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικών ετών 2015 έως και 2024, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00

- Ημερομηνία ανοίγματος: 2/1/2026 για τα φορολογικά έτη 2020 έως 2024 και 12/01/2026 για τα φορολογικά έτη 2015 έως 2019

4. Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Φόρου Πλοίων Α΄ κατηγορίας, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00

- Ημερομηνία ανοίγματος: 2/1/2026

5. Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων τέλους αλιευτικών πλοίων και πλοιαρίων, ρυμουλκών πλοίων και αυτοκινούμενων βυθοκόρων, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00

- Ημερομηνία ανοίγματος: 2/1/2026

6. Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων εισφοράς συναλλάγματος ν. 4111/2013, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00

- Ημερομηνία ανοίγματος: 2/1/2026

7. Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΠΑ από ηλεκτρονικό εμπόριο ειδικών καθεστώτων OSS - IOSS, Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, δηλώσεων Φόρου Πλοίων Β΄ κατηγορίας, Παρακρατούμενων και Λοιπών Φόρων μέσω myAADE, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00

- Ημερομηνία ανοίγματος: 2/1/2026

8. Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και των αμοιβών από τόκους, μερίσματα και δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2024 (σύμφωνα με την Α. 1179/2024), θα κλείσει οριστικά στις 31/12/2025 και ώρα 23:00.

9. Η πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών με τη χρήση καρτών και συστήματος IRIS, μέσω myAADE και myAADEapp θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00

- Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2026

10. Η διαδικασία Βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και η διαδικασία Μείωσης Εσόδων μέσω των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας θα είναι διαθέσιμες μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00

- Ημερομηνία ανοίγματος: 2/1/2026

Ωστόσο η ψηφιακή εφαρμογή για την έκδοση Πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ 2026, καθώς επίσης και των αποδεικτικών καταβολής, θα είναι και πάλι διαθέσιμη την 1/1/2026.

