Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Τσιτσιπά, Σάκκαρη και τα ματς του Κόπα Άφρικα

Τα ματς της Ελλάδας με τη Μεγάλη Βρετανία στο United Cup του τένις ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Η Εθνική μας ομάδα, με όπλα της τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκκαρη, θέλει τη νίκη για να εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, ενώ ακόμα και με ήττα, θα έχει ελπίδες για να είναι μία από τις δύο καλύτερες δεύτερες που θα συνεχίσουν από τη φάση των ομίλων.

Παράλληλα, το Κόπα Άφρικα συνεχίζεται με δύο αναμετρήσεις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Μεγάλη Βρετανία United Cup τένις (Στέφανος Τσιτσιπάς)

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Χονγκ Κονγκ τένις

13:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Μεγάλη Βρετανία United Cup τένις (Μαρία Σάκκαρη)

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αίγυπτος – Μπενίν Κύπελλο Εθνών Αφρικής

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νιγηρία – Μοζαμβίκη Κύπελλο Εθνών Αφρικής

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Λέστερ – Γουέστ Μπρομ Sky Bet EFL Championship