Γιώργος Παπαδάκης: Συγκινημένοι όλοι οι παρουσιαστές – Τι είπαν στις εκπομπές για τον «δάσκαλό τους»

Ο Γιώργος Παπαδάκης μπορεί να μην «είναι πια εδώ», όμως άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην ελληνική τηλεόραση. Το πρωί της Δευτέρας, οι παρουσιαστές της TV, στην έναρξη των εκπομπών τους, αποχαιρέτησαν τον «δάσκαλό» τους -όπως συνήθιζαν να τον αποκαλούν- με συγκινητικά λόγια.

«Με την παρουσία του και τη διαδρομή του σφράγισε την ενημέρωση στην Ελλάδα. Είναι πατριάρχης της πρωινής ενημέρωσης, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ο Γιώργος Παπαδάκης. Ο άνθρωπος που επί δεκαετίες έλεγε… Καλημέρα Ελλάδα με τον δικό του ξεχωριστό, απλό και λαϊκό τρόπο. Σφράγισε μια ολόκληρη εποχή. Πέρυσι τον Ιούλιο έριξε αυτή την αυλαία, λέγοντας την τελευταία του καλημέρα στην Ελλάδα. Και δεν πρόλαβε να ξεκουραστεί ο άνθρωπος. Την πρώτη χρονιά της ανάσας που έπαιρνε, ζώντας πια μια πιο ήρεμη ζωή, μακριά από την ένταση της δουλειάς, μακριά από τα φώτα της επικαιρότητας, μακριά από το άγχος, ήρθε η μοίρα και του έκοψε το νήμα», είπε ο Άκης Παυλόπουλος στο «Σήμερα» του ΣΚΑΪ.

«Πραγματικά δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, από την ώρα που συνέβη το περιστατικό, με το που μάθαμε στην αρχή νωρίς το απόγευμα για το οξύ έμφραγμα, λέγαμε θα τα καταφέρει ρε παιδί μου, πήγε γρήγορα ο άνθρωπος στο νοσοκομείο. Αμέσως όμως, σε δευτερόλεπτα, ήρθε η είδηση ότι τελικά δεν τα κατάφερε ο Γιώργος και χθες άφησε την τελευταία του πνοή. Μια είδηση που ξάφνιασε τους πάντες. Εδώ κλείνει πραγματικά μια ολόκληρη εποχή», είπε ο Δημήτρης Οικονόμου.

«Χάσαμε έναν άνθρωπο της τηλεόρασης, τον Γιώργο Παπαδάκη, μεταφέρθηκε με οξύ έμφραγμα στο νοσοκομείο. Δεν τα κατάφερε ο Γιώργος… 74 ετών… Να πούμε συλλυπητήρια στην οικογένειά του… Ένας άνθρωπος, ο οποίος μας έμαθε τηλεόραση. Ένας άνθρωπος που για πολλούς από εμάς ήταν δάσκαλος, στην πρωινή ζώνη ήταν από τους πρωτοπόρους. Έφυγε το καλοκαίρι και δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα, δεν πρόλαβε ούτε τη σύνταξή του να χαρεί, ούτε τίποτα», είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στο «Κοινωνία ώρα MEGA».

Ο Μάνος Νιφλής και ο Γιάννης Κολοκυθάς αποχαιρέτησαν, σήμερα, τον σπουδαίο δημοσιογράφο μέσα από την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος». «Όλοι οι Έλληνες κάτι έχουν να πουν για τον Γιώργο Παπαδάκη. Δημοτικό, γυμνάσιο, πριν φύγουμε για το σχολείο, βλέπαμε Γιώργο Παπαδάκη. Ήταν ανατριχιαστική η στιγμή, όταν κλήθηκα για πρώτη φορά στην εκπομπή του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί σε μένα άνοιξε έναν δρόμο ο Γιώργος Παπαδάκης για το μπροστά στην τηλεόραση. Από τη στιγμή που ξεκίνησα να πηγαίνω 2-3 φορές την εβδομάδα στην εκπομπή του, άρχισαν να μου γίνονται προτάσεις. Και του οφείλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του. Είναι το γαμ… το! Μετά από 34 χρόνια, λες ότι τώρα θα ξεκουραστώ… Και με το που λες ότι θα ξεκουραστώ, φεύγεις από τη ζωή. Πόσο άδικο!», είπε ο Μάνος Νιφλής. Ο Γιάννης Κολοκυθάς ανέφερε: «Πάρα πολλοί δημοσιογράφοι που βλέπετε, έχουν περάσει από τον Γιώργο Παπαδάκη. Στην κυριολεξία έχει μπει σε όλα τα σπίτια, έχει γίνει μέρος της κάθε οικογένειας. Τον ευχαριστεί όλη η πρωινή ζώνη, τον ευχαριστούμε για όλα».

Ο Γιώργος Λιάγκας, στο «Πρωινό» της Δευτέρας, είπε με τη σειρά του στην έναρξη της εκπομπής: «Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Εγώ δεν είμαι ο ΑΝΤ1, θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Θα μιλήσω ως άνθρωπος γιατί με τον Γιώργο μάς συνέδεε μια μακρά φιλία. Δεν είναι μόνο η επαγγελματική συνύπαρξη, έχουμε κάνει διακοπές μαζί, έχουμε φάει μαζί πολλές φορές, κάναμε παρέα. Ήταν ο άνθρωπος -τώρα μπορώ να το πω- που προσπαθούσε να με πείσει πως είμαι ο διάδοχός του». «Είχαμε βρεθεί σε ένα τραπέζι και τον είχα ρωτήσει γιατί είχε αδυνατίσει τόσο πολύ. Μου είπε ότι του λείπει ένα ένζυμο, που δεν τον αφήνει να παχύνει. Του λέω “πώς είσαι;”, μου λέει “είναι δύσκολο. Και το δύσκολο θα είναι από τον Σεπτέμβριο. Όλοι εσείς θα ξυπνάτε νωρίς, εγώ θα κάθομαι και θα βλέπω εκπομπές στην τηλεόραση. Άντε να πείσω το βιολογικό μου ρολόι ότι πρέπει να ξυπνάω σαν φυσιολογικός άνθρωπος”. Έβλεπα μια στεναχώρια, ήταν μια δική του απόφαση να σταματήσει. Θεώρησε ότι πρέπει κάποια στιγμή να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του», πρόσθεσε.

