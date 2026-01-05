Το αντίο του «Καλημέρα Ελλάδα» στον Γιώργο Παπαδάκη

Η τηλεοπτική οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη τον αποχαιρέτησε σήμερα το πρωί, σε μια εκπομπή που δεν έμοιαζε με καμία άλλη. Ο άνθρωπος που ταύτισε το όνομά του με την πρωινή ενημέρωση έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, προκαλώντας κύμα συγκίνησης στους συνεργάτες του.

Στην έναρξη της εκπομπής, ο Παναγιώτης Στάθης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, δηλώνοντας πως ποτέ δεν φανταζόταν ότι θα βρισκόταν στη θέση αυτή για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Παπαδάκη. «Θεωρώ αδιανόητο πως ήρθε η στιγμή για να αποχαιρετήσω τον Παπαδάκη από τον αέρα της εκπομπής, είναι ολόκληρη ιστορία αυτός ο άνθρωπος, ανήκει στον αστερισμό του μύθου της ελληνικής δημοσιογραφίας. Πάντα θα μας συντροφεύει για αυτό που ήταν», είπε μεταξύ άλλων.

Στο ίδιο φορτισμένο κλίμα, η Άννα Λιβαθυνού μίλησε για τον δημοσιογράφο που καθιέρωσε την πρωινή ενημέρωση και για τον δάσκαλο που τους δίδαξε με πάθος τι σημαίνει ευθύνη και αγάπη για τη δουλειά.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η παρέμβαση της αρχισυντάκτριας της εκπομπής, Άννυς Ζιώγα, η οποία εμφανίστηκε από την αίθουσα σύνταξης, βουρκωμένη. Μίλησε για μια συνεργασία ζωής, τονίζοντας πως μετά από τόσα χρόνια ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν οικογένεια. «Ήταν απαιτητικός, αλλά βαθιά δίκαιος. Έμπαινε πάντα μπροστά και πλήρωνε το κόστος», ανέφερε, προσθέτοντας πως με την απώλειά του κλείνει ένας μεγάλος κύκλος της προσωπικής και επαγγελματικής της ζωής.

