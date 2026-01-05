Γιώργος Παπαδάκης: Ο Στρατής Λιαρέλλης αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της πολύχρονης φιλίας τους

Ο θάνατος του Γιώργου Παπαδάκη συγκλόνισε τον επί χρόνια φίλο του και στενό συνεργάτη του Στρατή Λιαρέλλη, ο οποίος σε μία σπάνια εμφάνισή του μίλησε για τον «πατριάρχη της πρωινής ζώνης»

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Γιώργος Παπαδάκης: Ο Στρατής Λιαρέλλης αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της πολύχρονης φιλίας τους
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χρόνια συνεργάτες μπροστά από τις κάμερες, και συνδεδεμένοι με βαθιά φιλία πίσω από αυτές.

Σήμερα, ο αδερφικός φίλος του, Στρατής Λιαρέλλης σε μία σπάνια εμφάνισή τους μίλησε τηλεφωνικά στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, εμφανώς συγκινημένος και ιδιαίτερα φορτισμένος όπως ο ίδιος ομολόγησε για τον Γιώργο Παπαδάκη, μετά τον ξαφνικό θάνατό του.

Με σπασμένη φωνή ο εντεταλμένος σύμβουλος του ΑΝΤ1, αναφέρθηκε στους λόγους της επιτυχίας του Γιώργου Παπαδάκη, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές, τόσο στη μακρά επαγγελματική του πορεία, όσο και από την προσωπική φιλία τους.

«Ο Γιώργος ήταν αυθεντικός. Η επιτυχία του στην τηλεόραση οφείλεται στο ότι ήταν ο Γιώργος Παπαδάκης. Ο άνθρωπος που ακόμα και όταν έπινες ούζο δεν σ' άφηνε να μιλήσεις, που ακόμα κι όταν έπινε ούζο θύμωνε και κοκκίνιζε, και την ίδια ώρα με χιούμορ το ξεπερνούσε».

Αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Παπαδάκης, δεν δεχόταν στην εκπομπή του δόκιμους δημοσιογράφους, τους οποίους πλήρωνε από την τσέπη του, και ήταν πάντα εκεί για να λύσει το όποιο πρόβλημα, χωρίς να το πει παραπέρα. Στάθηκε χωρίς διθυράμβους σε θέματα όπως η ισότητα των φύλων, ή κοινωνικού αποκλεισμού.

«Υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν σήμερα στην τηλεόραση που αμειβόταν με χρήματα του Γιώργου» λέει ο Στρατής Λιαρέλλης και ομολογεί ότι τον προβλημάτισε η επιτυχία του Γιώργου Παπαδάκη, αλλά την απέδωσε στην αυθεντικότητά του.

«Ήταν η ιδιωματική του προσέγγιση σε όλα τα θέματα, δεν υποκρίθηκε ποτέ στην τηλεόραση. και θέλω να πιστεύω ότι υποσυνείδητα οι τηλεθεατές το αντιλήφθηκαν».

«Το Καλημέρα Ελλάδα ήταν το 4ο παιδί του, και ξεκίνησε σαν μια ευγενής εξορία, επειδή τότε δεν υπήρχε πρωινή ενημέρωση, και έψαχναν με τον Μίνωα Κυριακού, ιδιοκτήτη του ΑΝΤ1, τι θα κάνει ο Γιώργος.

Η εκπομπή στήθηκε στον 3ο όροφο του κτηρίου σε ένα σκηνικό 27 τμ με μία κουρτίνα, και αρχικά δεν υπήρχε καν η δυνατότητα καλεσμένων, λόγω του περιορισμένου χώρου.

Όσον αφορά στην προσωπική τους σχέση, και τη σαββατιάτικη καθιερωμένη συνάντησή τους, αποκάλυψε ότι όταν ήταν «απέναντι» στα πρωινά, με τον Στρατή Λιαρέλλη στο Mega, του είχε δώσει δύο συμβουλές, να έχει επαφή με την κοινωνία και να κοιμάται μία ώρα το μεσημέρι.

«Δεν μπορείς να μιλάς για το μπρόκολο και να μην ξέρεις πόσο έχει, έτσι κάθε Σάββατο πηγαίναμε στη λαϊκή και μετά για ούζα. Στη συνέχεια αυτό έγινε συχνότερο, όταν ο Στρατής Λιαρέλλης, μετά από πίεση και αγώνα του Γιώργου Παπαδάκη μεταπήδησε στον ΑΝΤ1, δίπλα του, όπου και έμεινε 5 χρόνια.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Κι επίσημα στον Ολυμπιακό ο Ταϊρίκ Τζόουνς μέχρι το 2028

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Øresund: Το σκανδιναβικό κόσμημα των 4,1 δισ. ευρώ που κοστίζει 31€ για να το διασχίσεις

09:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Σαρωτικοί έλεγχοι το 2026 – Στο στόχαστρο ακίνητα, ΦΠΑ και εισόδημα

09:52ΚΟΣΜΟΣ

H ευχή του πρίγκιπα Χάρι για το 2026: Μία επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στα εγγόνια του στην Καλιφόρνια

09:51LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Συγκινημένοι όλοι οι παρουσιαστές – Τι είπαν στις εκπομπές για τον «δάσκαλό τους»

09:45LIFESTYLE

Τιμοτέ Σαλαμέ: «Σ’ αγαπώ, δεν θα μπορούσα να το κάνω χωρίς εσένα» - Η αφιέρωση στην Κάιλι Τζένερ

09:38LIFESTYLE

Η τραγουδίστρια των «Little Mix», Jesy Nelson αποκάλυψε ότι τα παιδιά της δεν θα περπατήσουν ποτέ

09:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

FIR Αθηνών - Χρίστος Δήμας: Σαφέστατα θα πέσουν κεφάλια - Διατάχθηκε ΕΔΕ για την αιτία των παρεμβολών

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Ένα ιδιαίτερο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη: Ο Στρατής Λιαρέλλης αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της πολύχρονης φιλίας τους

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Το «αντίο» στην έναρξη του Καλημέρα Ελλάδα και τα σπαρακτικά λόγια της αρχισυντάκτριάς του

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Αθηνών για το χάος στα αεροδρόμια

09:26ΚΟΣΜΟΣ

FT: Πώς θα μπορούσε ο Τραμπ να αντλήσει «τεράστιο» πλούτο από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας;

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Τι προκάλεσε το χάος στα αεροδρόμια με το κλείσιμο του FIR Αθηνών - Η ανακοίνωση της ΥΠΑ για παρεμβολές που αναιρέθηκε - Άγνωστη ακόμη η αιτία του «μπλακ άουτ»

09:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Τσιτσιπά, Σάκκαρη και τα ματς του Κόπα Άφρικα

09:07LIFESTYLE

Evangeline Lilly: Η πρωταγωνίστρια του «Lost» μιλά για την εγκεφαλική βλάβη που υπέστη έπειτα από πτώση σε βράχο

09:04ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: «Αφηνιασμένος» Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Σακραμέντο - Όλα τα αποτελέσματα και τα highlights

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 32 Κουβανοί σκοτώθηκαν στην επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Μαδούρο

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιο ρεκόρ στα 80: Η γηραιότερη γυναίκα που διέσχισε το «Μονοπάτι των Απαλαχίων» - 3.540 χλμ.

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Λάρνακα: Σοβαρά επεισόδια και ένταση στο AEK Arena - Δύο αστυνομικοί τραυματίες

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Κύπριος βουλευτής κατηγορείται για ξυλοδαρμό της συντρόφου του στην Αθήνα - Αρνείται τα πάντα ο ίδιος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:55ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σαμποτάζ κατά 99% - Άγνωστος πομπός στόχευσε την κεντρική κεραία της Αττικής, θα βρεθεί από πού», εκτιμά Ραδιοερασιτέχνης στο Newsbomb

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

22:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Το «αντίο» στην έναρξη του Καλημέρα Ελλάδα και τα σπαρακτικά λόγια της αρχισυντάκτριάς του

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Αθηνών για το χάος στα αεροδρόμια

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Η τάση του καιρού μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου – Σε ποιες περιοχές θα ρίξει «πολύ νερό»

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Τι προκάλεσε το χάος στα αεροδρόμια με το κλείσιμο του FIR Αθηνών - Η ανακοίνωση της ΥΠΑ για παρεμβολές που αναιρέθηκε - Άγνωστη ακόμη η αιτία του «μπλακ άουτ»

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στον εισαγγελέα σήμερα οι ιδιοκτήτες του κλαμπ που έγινε το φονικό - Αναζητούνται οι 7 δράστες

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

09:38LIFESTYLE

Η τραγουδίστρια των «Little Mix», Jesy Nelson αποκάλυψε ότι τα παιδιά της δεν θα περπατήσουν ποτέ

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποφάσισαν κλιμάκωση - «Η αστυνομία δεν θα επιτρέψει να κοπεί η Ελλάδα στα δύο»

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Τελειώνει του Τετέ, ανακοινώνει Τσάβες και φουλάρει για τους επόμενους

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά την Πρωτοχρονιά 2026 - Οι αργίες και τα σχολικά τριήμερα της χρονιάς

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν οι 40 νεκροί από τη φονική πυρκαγιά - Θρήνος για τη 15χρονη Αλίκη Καλλέργη

07:31ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των επιβατών με ακυρώσεις πτήσεων και χαμένες αποσκευές - Καταγγέλλουν έλλειψη ενημέρωσης

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Το έδαφος έχει «σχιστεί» σε μήκος 10 χιλιομέτρων: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες

10:00ΚΟΣΜΟΣ

50€ για ξαπλώστρα στην Ελλάδα, 75€ για χλιδή στο Ντουμπάι – TikToker συγκρίνει τις τιμές

09:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

FIR Αθηνών - Χρίστος Δήμας: Σαφέστατα θα πέσουν κεφάλια - Διατάχθηκε ΕΔΕ για την αιτία των παρεμβολών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ