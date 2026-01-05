Γιώργος Παπαδάκης: Ο Στρατής Λιαρέλλης αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της πολύχρονης φιλίας τους

Χρόνια συνεργάτες μπροστά από τις κάμερες, και συνδεδεμένοι με βαθιά φιλία πίσω από αυτές.

Σήμερα, ο αδερφικός φίλος του, Στρατής Λιαρέλλης σε μία σπάνια εμφάνισή τους μίλησε τηλεφωνικά στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, εμφανώς συγκινημένος και ιδιαίτερα φορτισμένος όπως ο ίδιος ομολόγησε για τον Γιώργο Παπαδάκη, μετά τον ξαφνικό θάνατό του.

Με σπασμένη φωνή ο εντεταλμένος σύμβουλος του ΑΝΤ1, αναφέρθηκε στους λόγους της επιτυχίας του Γιώργου Παπαδάκη, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές, τόσο στη μακρά επαγγελματική του πορεία, όσο και από την προσωπική φιλία τους.

«Ο Γιώργος ήταν αυθεντικός. Η επιτυχία του στην τηλεόραση οφείλεται στο ότι ήταν ο Γιώργος Παπαδάκης. Ο άνθρωπος που ακόμα και όταν έπινες ούζο δεν σ' άφηνε να μιλήσεις, που ακόμα κι όταν έπινε ούζο θύμωνε και κοκκίνιζε, και την ίδια ώρα με χιούμορ το ξεπερνούσε».

Αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Παπαδάκης, δεν δεχόταν στην εκπομπή του δόκιμους δημοσιογράφους, τους οποίους πλήρωνε από την τσέπη του, και ήταν πάντα εκεί για να λύσει το όποιο πρόβλημα, χωρίς να το πει παραπέρα. Στάθηκε χωρίς διθυράμβους σε θέματα όπως η ισότητα των φύλων, ή κοινωνικού αποκλεισμού.

«Υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν σήμερα στην τηλεόραση που αμειβόταν με χρήματα του Γιώργου» λέει ο Στρατής Λιαρέλλης και ομολογεί ότι τον προβλημάτισε η επιτυχία του Γιώργου Παπαδάκη, αλλά την απέδωσε στην αυθεντικότητά του.

«Ήταν η ιδιωματική του προσέγγιση σε όλα τα θέματα, δεν υποκρίθηκε ποτέ στην τηλεόραση. και θέλω να πιστεύω ότι υποσυνείδητα οι τηλεθεατές το αντιλήφθηκαν».

«Το Καλημέρα Ελλάδα ήταν το 4ο παιδί του, και ξεκίνησε σαν μια ευγενής εξορία, επειδή τότε δεν υπήρχε πρωινή ενημέρωση, και έψαχναν με τον Μίνωα Κυριακού, ιδιοκτήτη του ΑΝΤ1, τι θα κάνει ο Γιώργος.

Η εκπομπή στήθηκε στον 3ο όροφο του κτηρίου σε ένα σκηνικό 27 τμ με μία κουρτίνα, και αρχικά δεν υπήρχε καν η δυνατότητα καλεσμένων, λόγω του περιορισμένου χώρου.

Όσον αφορά στην προσωπική τους σχέση, και τη σαββατιάτικη καθιερωμένη συνάντησή τους, αποκάλυψε ότι όταν ήταν «απέναντι» στα πρωινά, με τον Στρατή Λιαρέλλη στο Mega, του είχε δώσει δύο συμβουλές, να έχει επαφή με την κοινωνία και να κοιμάται μία ώρα το μεσημέρι.

«Δεν μπορείς να μιλάς για το μπρόκολο και να μην ξέρεις πόσο έχει, έτσι κάθε Σάββατο πηγαίναμε στη λαϊκή και μετά για ούζα. Στη συνέχεια αυτό έγινε συχνότερο, όταν ο Στρατής Λιαρέλλης, μετά από πίεση και αγώνα του Γιώργου Παπαδάκη μεταπήδησε στον ΑΝΤ1, δίπλα του, όπου και έμεινε 5 χρόνια.