Παγκόσμιο ρεκόρ στα 80: Η γηραιότερη γυναίκα που διέσχισε το «Μονοπάτι των Απαλαχίων» - 3.540 χλμ.

Εμπόδια, ατυχίες και δικαιολογίες βρέθηκαν πολλές φορές στον δρόμο της, όμως η Μπέτυ Κέλενμπεργκερ δεν σταμάτησε ποτέ να προχωρά. Η 80χρονη συνταξιούχος δασκάλα από το Μίσιγκαν των ΗΠΑ πέτυχε πρόσφατα το ακατόρθωτο: έγινε η γηραιότερη γυναίκα που ολοκλήρωσε το εμβληματικό «Μονοπάτι των Απαλαχίων» (Appalachian Trail), καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ κατά έξι ολόκληρα χρόνια.

Ένα παιδικό όνειρο που περίμενε δεκαετίες

Το ενδιαφέρον της Μπέτυ για το συγκεκριμένο μονοπάτι ξεκίνησε από το δημοτικό, όταν διάβασε γι' αυτό σε ένα περιοδικό. Ωστόσο, οι υποχρεώσεις της ενήλικης ζωής και η καριέρα της στην εκπαίδευση κράτησαν το όνειρο «στο ράφι» για δεκαετίες. Πλησιάζοντας τα 80, η ίδια πήρε τη μεγάλη απόφαση: «Θα περιμένω μέχρι τα 90;» αναρωτήθηκε και ξεκίνησε την προετοιμασία.

Η μάχη με τις αντιξοότητες

Η διαδρομή των 2.200 μιλίων (περίπου 3.540 χλμ.) διασχίζει 14 πολιτείες και θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη ακόμη και για νέους αθλητές, καθώς η συνολική υψομετρική διαφορά ισοδυναμεί με την ανάβαση του Έβερεστ 16 φορές.

Η πορεία της Μπέτυ ήταν κάθε άλλο παρά στρωμένη με ροδοπέταλα:

2022: Η πρώτη απόπειρα διακόπηκε λόγω αφυδάτωσης, νόσου του Lyme και μιας διάσεισης.

2023: Μια πτώση στη Μασαχουσέτη την ανάγκασε να εγκαταλείψει προσωρινά.

2024: Ακολούθησε μια επέμβαση αντικατάστασης γονάτου και η απώλεια του συνοδοιπόρου της, Τζο Κοξ. Η Μπέτυ υποσχέθηκε να ολοκληρώσει τη διαδρομή στη μνήμη του.

Σεπτέμβριος 2024: Ο τυφώνας Helene κατέστησε το μονοπάτι αδιάβατο, αναγκάζοντας τις αρχές να δώσουν στους πεζοπόρους μια κατ' εξαίρεση παράταση για την επόμενη χρονιά.

Η τελική ευθεία και το παγκόσμιο ρεκόρ

Για να προπονηθεί, η 80χρονη πεζοπόρος ανέβαινε καθημερινά τα σκαλιά του τοπικού νοσοκομείου. Τον Μάρτιο του 2025 επέστρεψε στο μονοπάτι. Παρά τους πόνους στα πόδια, το βαρύ σακίδιο και τις λασπώδεις διαδρομές, η Μπέτυ δεν λύγισε.

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2025, ολοκλήρωσε το βόρειο τμήμα της διαδρομής, σφραγίζοντας το παγκόσμιο ρεκόρ. «Κάθε ατυχία με δίδαξε κάτι. Κάθε εμπόδιο με έκανε πιο δυνατή και μου χάρισε μια καλύτερη ιστορία να διηγηθώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα της Μπέτυ

Η Μπέτυ Κέλενμπεργκερ έστειλε ένα σαφές μήνυμα στον κόσμο: «Βγείτε έξω, κινηθείτε, θέστε έναν στόχο και δουλέψτε γι' αυτόν. Όσο μεγαλύτερος ο στόχος, τόσο μεγαλύτερη η ανταμοιβή. Μην αφήνετε την κοινωνία ή το περιβάλλον σας να θέτουν τα όριά σας».

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork