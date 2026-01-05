Παγκόσμιο ρεκόρ στα 80: Η γηραιότερη γυναίκα που διέσχισε το «Μονοπάτι των Απαλαχίων» - 3.540 χλμ.

Η Μπέτυ Κέλενμπεργκερ απέδειξε ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός, ολοκληρώνοντας μια διαδρομή 3.500 χιλιομέτρων παρά τους τραυματισμούς και τις ασθένειες

Newsbomb

Παγκόσμιο ρεκόρ στα 80: Η γηραιότερη γυναίκα που διέσχισε το «Μονοπάτι των Απαλαχίων» - 3.540 χλμ.
Betty Kellenberger
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εμπόδια, ατυχίες και δικαιολογίες βρέθηκαν πολλές φορές στον δρόμο της, όμως η Μπέτυ Κέλενμπεργκερ δεν σταμάτησε ποτέ να προχωρά. Η 80χρονη συνταξιούχος δασκάλα από το Μίσιγκαν των ΗΠΑ πέτυχε πρόσφατα το ακατόρθωτο: έγινε η γηραιότερη γυναίκα που ολοκλήρωσε το εμβληματικό «Μονοπάτι των Απαλαχίων» (Appalachian Trail), καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ κατά έξι ολόκληρα χρόνια.

Ένα παιδικό όνειρο που περίμενε δεκαετίες

Το ενδιαφέρον της Μπέτυ για το συγκεκριμένο μονοπάτι ξεκίνησε από το δημοτικό, όταν διάβασε γι' αυτό σε ένα περιοδικό. Ωστόσο, οι υποχρεώσεις της ενήλικης ζωής και η καριέρα της στην εκπαίδευση κράτησαν το όνειρο «στο ράφι» για δεκαετίες. Πλησιάζοντας τα 80, η ίδια πήρε τη μεγάλη απόφαση: «Θα περιμένω μέχρι τα 90;» αναρωτήθηκε και ξεκίνησε την προετοιμασία.

Η μάχη με τις αντιξοότητες

Η διαδρομή των 2.200 μιλίων (περίπου 3.540 χλμ.) διασχίζει 14 πολιτείες και θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη ακόμη και για νέους αθλητές, καθώς η συνολική υψομετρική διαφορά ισοδυναμεί με την ανάβαση του Έβερεστ 16 φορές.

Η πορεία της Μπέτυ ήταν κάθε άλλο παρά στρωμένη με ροδοπέταλα:

  • 2022: Η πρώτη απόπειρα διακόπηκε λόγω αφυδάτωσης, νόσου του Lyme και μιας διάσεισης.

  • 2023: Μια πτώση στη Μασαχουσέτη την ανάγκασε να εγκαταλείψει προσωρινά.

  • 2024: Ακολούθησε μια επέμβαση αντικατάστασης γονάτου και η απώλεια του συνοδοιπόρου της, Τζο Κοξ. Η Μπέτυ υποσχέθηκε να ολοκληρώσει τη διαδρομή στη μνήμη του.

  • Σεπτέμβριος 2024: Ο τυφώνας Helene κατέστησε το μονοπάτι αδιάβατο, αναγκάζοντας τις αρχές να δώσουν στους πεζοπόρους μια κατ' εξαίρεση παράταση για την επόμενη χρονιά.

Η τελική ευθεία και το παγκόσμιο ρεκόρ

Για να προπονηθεί, η 80χρονη πεζοπόρος ανέβαινε καθημερινά τα σκαλιά του τοπικού νοσοκομείου. Τον Μάρτιο του 2025 επέστρεψε στο μονοπάτι. Παρά τους πόνους στα πόδια, το βαρύ σακίδιο και τις λασπώδεις διαδρομές, η Μπέτυ δεν λύγισε.

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2025, ολοκλήρωσε το βόρειο τμήμα της διαδρομής, σφραγίζοντας το παγκόσμιο ρεκόρ. «Κάθε ατυχία με δίδαξε κάτι. Κάθε εμπόδιο με έκανε πιο δυνατή και μου χάρισε μια καλύτερη ιστορία να διηγηθώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα της Μπέτυ

Η Μπέτυ Κέλενμπεργκερ έστειλε ένα σαφές μήνυμα στον κόσμο: «Βγείτε έξω, κινηθείτε, θέστε έναν στόχο και δουλέψτε γι' αυτόν. Όσο μεγαλύτερος ο στόχος, τόσο μεγαλύτερη η ανταμοιβή. Μην αφήνετε την κοινωνία ή το περιβάλλον σας να θέτουν τα όριά σας».

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Κι επίσημα στον Ολυμπιακό ο Ταϊρίκ Τζόουνς μέχρι το 2028

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Øresund: Το σκανδιναβικό κόσμημα των 4,1 δισ. ευρώ που κοστίζει 31€ για να το διασχίσεις

09:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Σαρωτικοί έλεγχοι το 2026 – Στο στόχαστρο ακίνητα, ΦΠΑ και εισόδημα

09:52ΚΟΣΜΟΣ

H ευχή του πρίγκιπα Χάρι για το 2026: Μία επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στα εγγόνια του στην Καλιφόρνια

09:51LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Συγκινημένοι όλοι οι παρουσιαστές – Τι είπαν στις εκπομπές για τον «δάσκαλό τους»

09:45LIFESTYLE

Τιμοτέ Σαλαμέ: «Σ’ αγαπώ, δεν θα μπορούσα να το κάνω χωρίς εσένα» - Η αφιέρωση στην Κάιλι Τζένερ

09:38LIFESTYLE

Η τραγουδίστρια των «Little Mix», Jesy Nelson αποκάλυψε ότι τα παιδιά της δεν θα περπατήσουν ποτέ

09:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

FIR Αθηνών - Χρίστος Δήμας: Σαφέστατα θα πέσουν κεφάλια - Διατάχθηκε ΕΔΕ για την αιτία των παρεμβολών

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Ένα ιδιαίτερο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη: Ο Στρατής Λιαρέλλης αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της πολύχρονης φιλίας τους

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Το «αντίο» στην έναρξη του Καλημέρα Ελλάδα και τα σπαρακτικά λόγια της αρχισυντάκτριάς του

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Αθηνών για το χάος στα αεροδρόμια

09:26ΚΟΣΜΟΣ

FT: Πώς θα μπορούσε ο Τραμπ να αντλήσει «τεράστιο» πλούτο από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας;

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Τι προκάλεσε το χάος στα αεροδρόμια με το κλείσιμο του FIR Αθηνών - Η ανακοίνωση της ΥΠΑ για παρεμβολές που αναιρέθηκε - Άγνωστη ακόμη η αιτία του «μπλακ άουτ»

09:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Τσιτσιπά, Σάκκαρη και τα ματς του Κόπα Άφρικα

09:07LIFESTYLE

Evangeline Lilly: Η πρωταγωνίστρια του «Lost» μιλά για την εγκεφαλική βλάβη που υπέστη έπειτα από πτώση σε βράχο

09:04ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: «Αφηνιασμένος» Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Σακραμέντο - Όλα τα αποτελέσματα και τα highlights

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 32 Κουβανοί σκοτώθηκαν στην επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Μαδούρο

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιο ρεκόρ στα 80: Η γηραιότερη γυναίκα που διέσχισε το «Μονοπάτι των Απαλαχίων» - 3.540 χλμ.

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Λάρνακα: Σοβαρά επεισόδια και ένταση στο AEK Arena - Δύο αστυνομικοί τραυματίες

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Κύπριος βουλευτής κατηγορείται για ξυλοδαρμό της συντρόφου του στην Αθήνα - Αρνείται τα πάντα ο ίδιος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:55ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σαμποτάζ κατά 99% - Άγνωστος πομπός στόχευσε την κεντρική κεραία της Αττικής, θα βρεθεί από πού», εκτιμά Ραδιοερασιτέχνης στο Newsbomb

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

22:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Το «αντίο» στην έναρξη του Καλημέρα Ελλάδα και τα σπαρακτικά λόγια της αρχισυντάκτριάς του

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Αθηνών για το χάος στα αεροδρόμια

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Η τάση του καιρού μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου – Σε ποιες περιοχές θα ρίξει «πολύ νερό»

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Τι προκάλεσε το χάος στα αεροδρόμια με το κλείσιμο του FIR Αθηνών - Η ανακοίνωση της ΥΠΑ για παρεμβολές που αναιρέθηκε - Άγνωστη ακόμη η αιτία του «μπλακ άουτ»

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στον εισαγγελέα σήμερα οι ιδιοκτήτες του κλαμπ που έγινε το φονικό - Αναζητούνται οι 7 δράστες

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

09:38LIFESTYLE

Η τραγουδίστρια των «Little Mix», Jesy Nelson αποκάλυψε ότι τα παιδιά της δεν θα περπατήσουν ποτέ

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποφάσισαν κλιμάκωση - «Η αστυνομία δεν θα επιτρέψει να κοπεί η Ελλάδα στα δύο»

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Τελειώνει του Τετέ, ανακοινώνει Τσάβες και φουλάρει για τους επόμενους

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά την Πρωτοχρονιά 2026 - Οι αργίες και τα σχολικά τριήμερα της χρονιάς

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν οι 40 νεκροί από τη φονική πυρκαγιά - Θρήνος για τη 15χρονη Αλίκη Καλλέργη

07:31ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των επιβατών με ακυρώσεις πτήσεων και χαμένες αποσκευές - Καταγγέλλουν έλλειψη ενημέρωσης

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Το έδαφος έχει «σχιστεί» σε μήκος 10 χιλιομέτρων: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες

10:00ΚΟΣΜΟΣ

50€ για ξαπλώστρα στην Ελλάδα, 75€ για χλιδή στο Ντουμπάι – TikToker συγκρίνει τις τιμές

09:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

FIR Αθηνών - Χρίστος Δήμας: Σαφέστατα θα πέσουν κεφάλια - Διατάχθηκε ΕΔΕ για την αιτία των παρεμβολών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ