Σπουδαία κατάκτηση για 30χρονη σέρφερ: Δάμασε το μεγαλύτερο κύμα που έχει αντιμετωπίσει γυναίκα

Μια σέρφερ ελπίζει ότι θα μπει στο Βιβλίο Γκίνες αφού πιθανότατα «δάμασε» το μεγαλύτερο κύμα που έχει αντιμετωπίσει ποτέ γυναίκα.

Η 30χρονη Λόρα Κρέιν από το Ντέβον, εκτοξεύτηκε σε έναν τεράστιο «τοίχο νερού» που περιέγραψε ως «ένα από τα πιο τέλεια μεγάλα κύματα» που έχει σερφάρει ποτέ, μετά τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό «Nazare Big Wave Challenge» στην Πορτογαλία το Σάββατο.

Το κύμα αξιολογείται από την ομάδα Big Wave Challenge, που συνεργάζεται με τα Guinness World Records, με το τρέχον ρεκόρ για το μεγαλύτερο κύμα που έχει καβαλήσει γυναίκα να είναι 73,5 πόδια (22,4 μ.) ύψος.

Η Κρέιν είπε ότι η στιγμή ήταν συναισθηματικά έντονη για εκείνη και ελπίζει να πάρει το «καλύτερο δώρο Χριστουγέννων» με το ρεκόρ. Η Κρέιν συμμετείχε στον διαγωνισμό όταν αυτός διακόπηκε λόγω τεχνικού προβλήματος.

«Οι περισσότεροι σερφέρ έφυγαν, αλλά εγώ δεν μπορούσα», είπε.

«Μου είχαν απομείνει μόλις λίγες ώρες φωτός και το κύμα σβήνει. Ήταν ένας αγώνας με τον χρόνο».

Συγκρατούμενη από τον συμπαίκτη της Αντόνιο Λαουρέανο, καβάλησε ένα κύμα που, όπως είπε, μεγάλωνε σημαντικά καθώς κυλούσε προς την ακτή.

Με ταχύτητες πάνω από 30 μίλια/ώρα (48 χλμ/ώρα), η Κρέιν είπε ότι ένα λάθος θα μπορούσε να ήταν καταστροφικό, κάτι που είχε βιώσει όταν έσπασε τον αστράγαλό της στο ίδιο σημείο το 2024.

«Όταν έπεσα από την πλάτη του κύματος, ξέσπασα σε κλάματα αμέσως», είπε η Κρέιν. «Η αδρεναλίνη είναι ανεπανάληπτη».

Το τρέχον γυναικείο ρεκόρ κατέχει η Μάγια Γκαμπέιρα από τη Βραζιλία, αλλά η Κρέιν εκτιμά ότι το κύμα της ήταν ψηλότερο.

«Είμαι τυχερή που η γωνία της είναι παρόμοια με τη δική μου, οπότε είναι εύκολο να συγκριθεί», είπε.

Η Κρέιν, που ήταν η πρώτη Βρετανίδα γυναίκα που σερφάρισε τα μεγάλα κύματα της Ναζάρε το 2024, είπε ότι είχε «επενδύσει τόσο πολύ χρόνο και χρήμα» στο σερφάρισμά της, αλλά στιγμές όπως αυτή την κάνουν να νιώθει ότι «τα αξίζει όλα».

Η ίδια είπε ότι σχεδιάζει να μείνει στη Ναζάρε για ακόμη ένα κύμα πριν επιστρέψει σπίτι για τα Χριστούγεννα.

«Αυτό θα μπορούσε να είναι το καλύτερο δώρο Χριστουγέννων ποτέ», πρόσθεσε η Κρέιν.

