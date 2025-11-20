Μεξικό: 23χρονη Μεξικανή καταδικάστηκε σε 20 χρόνια για τη δολοφονία Αυστραλών αδελφών σέρφερ

Ληστεία μετά φόνου για τα ελαστικά του αυτοκινήτου τους - Τους πυροβολησαν και τους πέταξαν σε πηγάδι

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Οι Αυστραλοί αδερφοί Jake και Callum Robinson, μαζί με τον Αμερικανό φίλο τους Carter Rhoad, είχαν πάει για σέρφινγκ στη βόρεια μεξικανική πολιτεία της Μπάχα Καλιφόρνια τον Απρίλιο του 2024, όταν εξαφανίστηκαν.

Τα πτώματά τους βρέθηκαν στη συνέχεια στον πάτο ενός πηγαδιού με τραύματα από πυροβολισμό στο κεφάλι.

Για την άγρια δολοφονία τους, που όπως αποδείχθηκε ήταν ληστεία μετά φόνου, συνελήφθησαν 3 άνδρες και μία γυναίκα, η οποία στη δίκη ομολόγησε ότι ήταν εκείνη που υποκίνησε το έγκλημα. Τα επώνυμα των κατηγορουμένων δεν αποκαλύφθηκαν, παρά μόνο τα μικρά και τα μεσαία, με βάση τον ποινικό κώδικα του Μεξικού.

Η 23χρονη Ari Gisell καταδικάστηκε σε 20 χρόνια κάθειρξης, καθώς όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο είχε εκφράσει ενδιαφέρον για τα ελαστικά του αυτοκινήτου των σέρφερ και είχε πει στον τότε φίλο της, Jesús Gerardo, να «της φέρει ένα καλό τηλέφωνο και καλά ελαστικά για το φορτηγάκι της». Οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι θα δικαστούν ξεχωριστά.

Ο Χεσούς Χεράρδο και δύο άλλοι, ο Ιρίνεο Φρανσίσκο και ο Άνχελ Χεσούς, ακολούθησαν το όχημα μέχρι τον καταυλισμό όπου διέμεναν οι ξένοι, τους λήστεψαν και στη συνέχεια τους πυροβόλησαν.

mexico2.jpg

Οι δύο από τους κατηγορούμενους, σύμφωνα με μεξικανικά μέσα ενημέρωσης, έχουν δεσμούς με το ισχυρό καρτέλ ναρκωτικών Sinaloa, το οποίο για πολλά χρόνια ηγούνταν ο διαβόητος βαρόνος των ναρκωτικών Χοακίν «El Chapo» Γκουζμάν.

Για τον λόγο αυτό κρατούνται στο El Hongo, μια φυλακή υψίστης ασφαλείας στη Μπάχα Καλιφόρνια, ενώ Άνχελ Χεσούς κρατείται σε ξεχωριστή εγκατάσταση στην πόλη Ενσενάδα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Australian Broadcasting Corporation (ABC), οι εισαγγελείς δεν υποψιάζονται καμία σύνδεση μεταξύ των δολοφονιών και του οργανωμένου εγκλήματος.

Ο Callum Robinson, 33 ετών, ήταν μέλος της εθνικής ομάδας λακρός της Αυστραλίας και ζούσε στο Σαν Ντιέγκο, ενώ ο μικρότερος αδελφός του, Jake, 30 ετών, ζούσε στην Αυστραλία και είχε ταξιδέψει στη Βόρεια Αμερική για να τον επισκεφθεί. Επρόκειτο να ξεκινήσει μια νέα δουλειά ως γιατρός όταν επέστρεφε.

Ο φίλος τους Rhoad, 30 ετών, ήταν κάτοικος του Σαν Ντιέγκο και εργαζόταν σε μια εταιρεία τεχνολογικών υπηρεσιών. Δολοφονήθηκε λίγους μήνες πριν από τον γάμο του.

Οι οικογένειες των θυμάτων εμφανίστηκαν μέσω τηλεδιάσκεψης στην ακροαματική διαδικασία με την Αri Gisell να του ζητά συγγνώμη με δάκρυα στα μάτια, αναγνωρίζοντας ότι «τίποτα από όσα μπορώ να πω δεν θα σας αποζημιώσει ή θα σας δώσει ηρεμία».

