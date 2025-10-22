Ο άνθρωπος χωρίς πρόσωπο: Συνελήφθη ο Κινέζος λογιστής των καρτέλ του Μεξικού

Ο Zhi Dong Zhang, Κινέζος χρηματιστής και κομβικό πρόσωπο στη διακίνηση ναρκωτικών για τα μεξικανικά καρτέλ Σιναλόα (CDS) και Χαλίσκο Νέας Γενιάς (CJNG), συνελήφθη ξανά στην Κούβα, έπειτα από την εντυπωσιακή του απόδραση από τη μεξικανική κράτηση τον περασμένο Ιούλιο.

Τη σύλληψή του επιβεβαίωσαν επίσημες πηγές του Μεξικού στην εφημερίδα El País, ενώ την είδηση μετέδωσαν και κουβανικά μέσα όπως το Diario de Cuba.

Η υπόθεση ανοίγει τον δρόμο για την έκδοσή του τόσο στο Μεξικό όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος.

Από τη Σάντα Φε στην απόδραση

Ο Zhang είχε συλληφθεί αρχικά τον Οκτώβριο του 2024 στη συνοικία Λόμας δε Σάντα Φε, στην Πόλη του Μεξικού, ύστερα από αίτημα ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Ατλάντα.

Οι αμερικανικές αρχές τον κατηγορούν για αποστολές τεράστιων ποσοτήτων φαιντανύλης, κοκαΐνης και μεθαμφεταμίνης στις ΗΠΑ, αλλά και για νομιμοποίηση εσόδων εκατομμυρίων δολαρίων υπέρ των δύο μεγαλύτερων μεξικανικών καρτέλ.

Αρχικά κρατήθηκε σε φυλακή υψίστης ασφαλείας, ωστόσο δικαστής ενέκρινε τη μεταφορά του σε κατ’ οίκον περιορισμό, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και δημόσια κατακραυγή, ακόμη και από την πρόεδρο του Μεξικού, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ.

«Η απόφαση του δικαστή δεν είχε καμία λογική βάση. Η Εισαγγελία έδωσε όλα τα επιχειρήματα, όμως αγνοήθηκαν», δήλωσε τότε η πρόεδρος.

Στις 11 Ιουλίου, ο Zhang δραπέτευσε από το σπίτι όπου τελούσε υπό επιτήρηση της Εθνικής Φρουράς, με αποτέλεσμα να εκδοθεί διεθνές σήμα της Ιντερπόλ.

Διεθνής φυγάς με ψεύτικο διαβατήριο

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, λίγο πριν την απόδρασή του, οι αμερικανικές αρχές είχαν διευρύνει το κατηγορητήριο, αποκαλύπτοντας παράνομες μεταφορές άνω των 20 εκατ. δολαρίων μέσα σε έναν χρόνο, μέσω 170 λογαριασμών-«φαντασμάτων».

Στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη, ο Zhang προσπάθησε να εισέλθει στη Ρωσία, όπου του αρνήθηκαν είσοδο, και στη συνέχεια κατέφυγε στην Αβάνα με πλαστό διαβατήριο.

Από τότε παρέμενε υπό κράτηση των κουβανικών αρχών, οι οποίες πλέον ενημέρωσαν επίσημα το Μεξικό για τη σύλληψή του.

Ο αφανής ισχυρός των ναρκωτικών

Ο Zhang θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς «μεσάζοντες» στον παγκόσμιο μηχανισμό διακίνησης συνθετικών ναρκωτικών.

Όπως εξηγεί ο δημοσιογράφος Όσκαρ Μπαλντέρας, τέτοιοι «διαμεσολαβητές» σπάνια γίνονται γνωστοί στο ευρύ κοινό, αλλά αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των καρτέλ. «Ένας τέτοιος άνθρωπος αξίζει όσο και ένας “Τσάπο”· απλώς δεν έχει τη δημοσιότητα που είχε ο Χοακίν Γκουσμάν ή ο Μάγιο Ζαμπάδα», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο Radio Fórmula.

Πρόκειται για επαγγελματίες με πανεπιστημιακή μόρφωση, άψογη γνώση των διεθνών αγορών και ικανότητα να κινούνται ανάμεσα σε ηπείρους, τραπεζικά συστήματα και νομικές δικαιοδοσίες, εξασφαλίζοντας τη ροή πρόδρομων ουσιών προς τα εργαστήρια των καρτέλ στο Μεξικό.

Οικονομικές διασυνδέσεις και νέα έκδοση

Το δίκτυο του Zhang, σύμφωνα με τα στοιχεία της DEA, λειτουργούσε σε τέσσερις ηπείρους, ενώ μόνο την περίοδο 2020–2021 φέρεται να είχε μετακινήσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια μέσω εικονικών εταιρειών.

Οι αμερικανικές αρχές του αποδίδουν τη διαχείριση της εξαγωγής και διανομής περισσότερων από 1.000 κιλών κοκαΐνης, 1.800 κιλών φαιντανύλης και 600 κιλών μεθαμφεταμίνης, με ετήσια ροή παράνομου χρήματος άνω των 150 εκατ. δολαρίων.

Ο 51χρονος διακινητής, γνωστός με ψευδώνυμα όπως «Li Gong Sun Chang», «Ku Li Hernández» και «Brother Wang», αναμένεται να εκδοθεί πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκκρεμούν τα πιο επείγοντα κατηγορητήρια.

Οι αρχές τον θεωρούν κρίσιμο κρίκο σε ένα δίκτυο που τροφοδοτεί τη μεγαλύτερη επιδημία φαιντανύλης στην ιστορία των ΗΠΑ.