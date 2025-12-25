Ημαθία: Νεκρός 20χρονος σε μετωπική σύγκρουση ανήμερα των Χριστουγέννων

Τραγωδία εκτυλίχθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων στην Ημαθία, όπου ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή της Αλεξάνδρειας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο Ι.Χ. οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαροί τραυματισμοί στους επιβαίνοντες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες στο Νοσοκομείο Βέροιας, όπου σήμανε συναγερμός. Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό τέθηκε σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο χειρουργείο, όπου και παραμένουν.

Δυστυχώς, από τα συντρίμμια των οχημάτων ανασύρθηκε νεκρός ένας 20χρονος άνδρας, κάτοικος περιοχής της Βέροιας, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.

