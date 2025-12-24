Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι Νέων Στύρων
Στο αυτοκίνητο υπήρχαν τέσσερις επιβάτες, εκ των οποίων δύο παιδιά
Επικίνδυνες στιγμές σημειώθηκαν την παραμονή Χριστουγέννων στο λιμάνι των Νέων Στύρων στην Εύβοια, όταν αυτοκίνητο με τέσσερις επιβάτες, εκ των οποίων δύο παιδιά, έπεσε στη θάλασσα.
Σύμφωνα με το eviaonline.gr, άμεσα έπεσε στη θάλασσα μέλος του Λιμενικού Σώματος και τους έβγαλε από το όχημα, και όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.
