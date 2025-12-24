Πάτρα: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε πινακίδα εμπορικού κέντρου
Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία οδηγό
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην εθνική οδό Πατρών-Αθηνών, στις παρυφές της αχαϊκής πρωτεύουσας, το απόγευμα της Τετάρτης (24/12).
Οδηγός ΙΧ έχασε τον έλεγχο πιθανότατα λόγω και της ολισθηρότητας του δρόμου εξαιτίας της βροχόπτωσης και το όχημά του προσέκρουσε σε πινακίδα στο εμπορικό κέντρο Planet, σύμφωνα με το tempo24.news.
Εκλήθη άμεσα ασθενοφόρο για να προσφερθούν πρώτες βοήθειες στον τραυματία οδηγό. Έρευνες για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία Πατρών.
