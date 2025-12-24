Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Τρίπολης – Κορίνθου: Όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες, στο 94ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Τρίπολης – Κορίνθου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν οι επιβαίνοντες. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων από το όχημα.

Ένας τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ η Τροχαία διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων από το όχημα korinthostv.gr

Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Τρίπολης – Κορίνθου korinthostv.gr