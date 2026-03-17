Κρήτη: Εξαρθρώθηκε δίκτυο εμπορίας ανθρώπων με εκτιμώμενα κέρδη 5 εκατ. ευρώ

Ο 51χρονος «αρχηγός», η σύζυγος με το ιδιωτικό ΚΕΠ και οι εικονικοί εργοδότες

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Την εξάρθρωση ενός δικτύου εμπορίας ανθρώπων κατάφεραν αστυνομικοί στην Κρήτη.

Το κύκλωμα είχε διασυνδέσεις εντός και εκτός της χώρας και εξαρθώθηκε έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε Κρήτη, Βοιωτία και Αττική, υπό τον συντονισμό και την εποπτεία της Ασφάλειας Ηρακλείου, με την συμμετοχή πολλών αστυνομικών δυνάμεων από διάφορες υπηρεσίες και νομούς.

Συνολικά συνελήφθησαν 21 άτομα, 16 Έλληνες και πέντε αλλοδαποί και κατασχέθηκαν περισσότερα από 200.000 ευρώ με τους αστυνομικούς να εκτιμούν ότι το κύκλωμα από την παράνομη δράση του είχε αποκομίσει περισσότερα από 5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε για την υπόθεση από την Ασφάλεια Ηρακλείου, η εγκληματική οργάνωση είχε τουλάχιστον από 2023 αναπτύξει πολυεπίπεδη δράση δημιουργώντας ένα οργανωμένο κύκλωμα παράνομης μετάκλησης αλλοδαπών εργαζομένων, κυρίως από το Πακιστάν, τους οποίους στη συνέχεια εκμεταλλευόταν οικονομικά.

Το δίκτυο φαίνεται ότι λειτουργούσε με σαφή επιχειρησιακή δομή, στην οποία συμμετείχαν μέλη με διακριτούς ρόλους, από τον λεγόμενο «σκληρό πυρήνα» που φέρεται να συντόνιζε τη δράση, έως μεσάζοντες που στρατολογούσαν αλλοδαπούς στο εξωτερικό και «εικονικούς εργοδότες» προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος των μεταναστών στην Ελλάδα.

Οι πέντε του «σκληρού πυρήνα»

Στον αποκαλούμενο «σκληρό πυρήνα» της οργάνωσης εντάσσονται πέντε πρόσωπα από την Κρήτη, τρεις άνδρες και δύο γυναίκες, τα οποία έχουν συλληφθεί. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ένας 51χρονος που φέρεται ως αρχηγός της οργάνωσης και η 44χρονη σύζυγός του, ιδιοκτήτρια ιδιωτικού ΚΕΠ στο Ηράκλειο. Κατά τις αρχές, ο φερόμενος ως επικεφαλής είχε τον συντονισμό της δράσης και διαχειριζόταν τα οικονομικά της οργάνωσης, λαμβάνοντας χρήματα από τους μεσάζοντες και καταβάλλοντας ποσά στους εικονικούς εργοδότες.

Σε δεύτερο επίπεδο της δομής φέρονται να λειτουργούσαν επτά αλλοδαποί πακιστανικής καταγωγής, οι οποίοι αναζητούσαν άτομα σε ευάλωτη θέση στη χώρα καταγωγής τους, υποσχόμενοι νόμιμη εργασία και άδεια παραμονής στην Ελλάδα. Οι αλλοδαποί πείθονταν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα καταβάλλοντας μεγάλα χρηματικά ποσά, δημιουργώντας έτσι χρέη προς το δίκτυο.

Οι εικονικοί εργοδότες

Καθοριστικό ρόλο στο κύκλωμα φέρεται να ήταν οι λεγόμενοι «εικονικοί εργοδότες».

Σύμφωνα με την έρευνα της Ασφάλειας Ηρακλείου, έντεκα άτομα από την Κρήτη εμφανίζονταν ως εργοδότες αλλοδαπών εργαζομένων, υπογράφοντας εικονικές συμβάσεις εργασίας που χρησιμοποιούνταν για τη διαδικασία μετάκλησης εργαζομένων από το εξωτερικό. Οι συμβάσεις αυτές αποτέλεσαν τη βάση για την έκδοση θεωρήσεων εισόδου και για τη μεταγενέστερη υποβολή αιτήσεων άδειας διαμονής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, προέκυψε ότι οι αλλοδαποί δεν απασχολούνταν στις θέσεις εργασίας που εμφανίζονταν στις συμβάσεις, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις φέρεται να εξαναγκάζονταν σε αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία.

Η αστυνομική έρευνα κατέγραψε επίσης περιπτώσεις παρακράτησης διαβατηρίων αλλοδαπών, γεγονός που, σύμφωνα με τις αρχές, δημιουργούσε συνθήκες εξάρτησης και περιορισμού της ελευθερίας τους. Μέχρι στιγμής έχουν τεκμηριωθεί 19 περιπτώσεις αλλοδαπών – όλοι πακιστανικής καταγωγής – για τους οποίους φέρεται να παρακρατήθηκαν ταξιδιωτικά έγγραφα, ενώ άλλες 29 περιπτώσεις βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Η δράση της οργάνωσης φέρεται να λειτουργούσε υπό το «κέλυφος» επιχείρησης με έδρα το Ηράκλειο, η οποία δραστηριοποιείται από το 2021 ως ομόρρυθμη εταιρεία παροχής γραμματειακών και συμβουλευτικών υπηρεσιών γραφείου καθώς και υπηρεσιών χρηματικής διαμεσολάβησης. Μέσω της επιχείρησης αυτής διεκπεραιώνονταν οι διαδικασίες μετάκλησης αλλοδαπών και οι αιτήσεις για άδειες διαμονής.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη δικογραφία, μέλη της οργάνωσης φέρονται να κατέθεταν αιτήσεις για άδειες διαμονής αλλοδαπών ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν πληρούνταν οι νόμιμες προϋποθέσεις, ενώ σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η λεγόμενη «μπλε βεβαίωση», που παρέχει προσωρινό καθεστώς νόμιμης παραμονής στη χώρα.

Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά τρεις βασικούς άξονες δράσης:

  • σαράντα οκτώ υποθέσεις που αφορούν εμπορία ανθρώπων και παράνομη διακίνηση μεταναστών,
  • είκοσι τέσσερις υποθέσεις που σχετίζονται με τη χρήση ψευδών ιατρικών πιστοποιήσεων και ακόμη
  • διακόσιες δώδεκα υποθέσεις που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, τα ποσά που καταβάλλονταν από τους αλλοδαπούς προς το κύκλωμα έφθαναν σε ορισμένες περιπτώσεις έως και τις 20.000 ευρώ ανά άτομο, ενώ σε άλλες κυμαίνονταν από 2.000 έως 10.000 ευρώ.

Η εξάρθρωση του δικτύου προέκυψε έπειτα από μακροχρόνια και συστηματική έρευνα της Ασφάλειας Ηρακλείου, η οποία βασίστηκε σε καταθέσεις θυμάτων, αξιοποίηση πληροφοριών, κατασχέσεις ψηφιακών πειστηρίων, καθώς και σε στοιχεία από διοικητικούς φακέλους μεταναστών που τηρούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Με πληροφορίες από cretalive.gr

Novibet
