Αλεξανδρούπολη: Απόπειρα αρπαγής 10χρονου παιδιού

Απόπειρα αρπαγής παιδιού σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Αλεξανδρούπολη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το e-evros.gr, όλα ξεκίνησαν όταν ένας 10χρονος μαθητής κατέβηκε από το διαμέρισμα της καθηγήτριας Αγγλικών του και περίμενε τη μητέρα του να τον παραλάβει. Τότε ένα μπλε ΙΧ αυτοκίνητο με τουρκικές πινακίδες σταμάτησε δίπλα του και ο οδηγός επιχείρησε να παραπλανήσει το παιδί χρησιμοποιώντας ψευδείς ισχυρισμούς για την οικογένειά του.

Στην αρχή, ο άγνωστος άνδρας, μιλώντας σπαστά ελληνικά, ισχυρίστηκε ότι τον έστειλε ο πατέρας του παιδιού για να το πάει στο σπίτι. Το παιδί όμως απάντησε ψευδώς πως ο πατέρας του έχει πεθάνει, ενώ ακόμα και όταν ο δράστης προσπάθησε να πείσει το παιδί λέγοντάς του ότι τον έστειλε η μητέρα του, ο 10χρονος και πάλι ψευδώς ανέφερε ότι η μητέρα του βρίσκεται στο νοσοκομείο, για να εκθέσει τον άνδρα.

Μόλις ο οδηγός αντιλήφθηκε ότι το σχέδιό του απέτυχε, αντέδρασε με έντονο εκνευρισμό, χτυπώντας με το χέρι το πόδι του, και τράπηκε σε φυγή με ταχύτητα, σύμφωνα και πάλι με το τοπικό μέσο, ενώ οι γονείς του ανήλικου μετέβησαν άμεσα στην Αστυνομία και κατήγγειλαν το περιστατικό.

