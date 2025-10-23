Τρόμος στον Βόλο: Άνδρας προσπάθησε να αρπάξει δύο 12χρονα παιδιά

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο άνδρας που προκάλεσε τον τρόμο χθες Τετάρτη (22/10) έξω από το Δημοτικό Σχολείο στους Αγίους Αναργύρους στον Βόλο με τους κατοίκους να αναφέρουν απόπειρα αρπαγής δύο παιδιών.

Πρόκειται για 40χρονο, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.

Η μητέρα του ενός παιδιού, μιλάει σήμερα στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο taxydromos.gr, η μητέρας ενός εκ των δύο παιδιών το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα της επιστροφής από το σχολείο. Ο δράστης πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά στα παιδιά από στενό και τράβηξε το ένα από την τσάντα και την μπλούζα. Το παιδί κατάφερε να του ξεφύγει, καθώς ο 40χρονος γλίστρησε στην προσπάθειά του να το κρατήσει.

Στη συνέχεια πήγε να πιάσει τον γιο της, ωστόσο πάλι δεν τα κατάφερε γιατί έτρεξε γρήγορα και τα δύο παιδιά άρχισαν να ουρλιάζουν για βοήθεια, με αποτέλεσμα ο δράστης να το βάλει στα πόδια.

Η μητέρα κάνει λόγο για έναν άνδρα με προβλήματα ψυχικής υγείας, ο οποίος είναι επικίνδυνος.

Η ίδια απευθύνθηκε στην αστυνομία μετά το περιστατικό και η απάντησε που έλαβε είναι ότι «δεν μπορούν να κάνουν τίποτα αν ο δράστης δεν χτύπησε τα παιδιά, μόνο αν η ίδια καταθέσει μήνυση κατά αγνώστου».

Αργά το βράδυ ο 40χρονος προσήχθη στην αστυνομία και η ίδια κλήθηκε για κατάθεση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δράστης χθες φέρεται να προκάλεσε και δεύτερο επεισόδιο σε καφετέρια, καθώς όταν υπάλληλος αρνήθηκε να του δώσει φαγητό, άρχισε να φωνάζει.

Επίσης, για τον ίδιο υπήρξε ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι επικίνδυνος επιδειξίας.

