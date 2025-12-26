Euroleague: Η Μονακό πήρε το ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Οι Μονεγάσκοι επικράτησαν 100-95 των Μαδριλένων και ανέβηκαν στις 11 νίκες, μία παραπάνω απ’ τη «βασίλισσα».

Newsbomb

Euroleague: Η Μονακό πήρε το ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το μεγάλο ματς της βραδιάς στην Euroleague, δεν ήταν άλλο απ’ το ντέρμπι του Πριγκιπάτου. Εκεί η Μονακό φιλοξένησε τη Ρεάλ Μαδρίτης και επικράτησε 100-95 σε μια συναρπαστική αναμέτρηση.

Οι φιλοξενούμενοι άρχισαν εντυπωσιακά με τον Ταβάρες. Όταν χρειάστηκε να πάει στον πάγκο, οι γηπεδούχοι πήραν τα ηνία και «έχτιζαν» σιγά-σιγά μια διαφορά. Η τελευταία περίοδος άρχισε με τις δύο ομάδες να είναι πολύ κοντά κι εκεί η Μονακό… πάτησε το γκάζι φτάνοντας στο +12.

Στο τελευταίο δίλεπτο, ο εκπληκτικός Καμπάτσο με συνεχόμενα τρίποντα κατάφερε να μειώσει μέχρι και στους 4 πόντους. Με το τελικό 100-95 να «σφραγίζει» τη νίκη της Μονακό, η οποία έχει ρεκόρ 11-7 πλέον, με την Ρεάλ να υποχωρεί στο 10-8.

Ο Οκόμπο με 22 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Τζέιμς να ακολουθεί με 15. Για τους ηττημένους, ο Καμπάτσο πέτυχε 28 και ο Ταβάρες 21.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 47-43, 70-70, 100-95

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:38LIFESTYLE

Ιβάνκα Τραμπ: Το οικογενειακό άλμπουμ από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές της στο Άσπεν

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στην Εύβοια: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων στην Ερέτρια

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Πύρινη κόλαση από καραμπόλα εν μέσω χιονόπτωσης στην Ιαπωνία: Ένας νεκρός και 26 τραυματίες - Βίντεο

23:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έγκυος η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ

22:56ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Άνδρας απείλησε οικογένεια με όπλο ανήμερα Χριστούγεννα - Μία σύλληψη

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Διαδοχικές «καραβιές» μεταναστών στην Κρήτη: Επιχειρήσεις διάσωσης 110 ατόμων από το απόγευμα

22:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η Μονακό πήρε το ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή τζετ στην Άγκυρα: Δύο Γάλλοι μεταξύ των επιβαινόντων της μοιραίας πτήσης

22:23ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Στέφανος: Πώς είναι σήμερα το σημείο που θανατώθηκε - Πού φυλάσσονται τα λείψανά του

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο Ζελένσκι δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ» - «Χριστουγεννιάτικο δώρο» το χτύπημα στη Νιγηρία

22:11ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Σε ισχύ ξανά από αύριο για εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του αγνοούμενου πυροσβέστη

22:02ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: «Ποτέ τόσο κοντά σε συμφωνία, αλλά Κίεβο και Ευρώπη φαίνεται να θέλουν να την σαμποτάρουν»

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καλλιθέα: Νεκροί δύο άνδρες έπειτα από πυρκαγιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας

21:46ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: 59χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος στην Κατούνα Ξηρομέρου

21:45ΜΠΑΣΚΕΤ

«Καζάνι» που βράζει η Παρτίζαν: Ο Τζόουνς παραλίγο να αρπαχτεί με οπαδούς

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη: Νεκροί οι τρεις ορειβάτες που αγνοούνταν από το πρωί των Χριστουγέννων - Μαζί τους και μια γυναίκα

21:36ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γιάννης Ραγκούσης: Παντρεύτηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη

21:26ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 26/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 50 εκατομμύρια ευρώ

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Η «κατάληψη» Μουτσινά στο γραφείο του Χάρη Δούκα και η πρόταση για... ρεβεγιόν με τη Mariah Carey - Οι καινοτομίες της εκδήλωσης στο Σύνταγμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:00LIFESTYLE

Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντή Καραναστάση με γαλοπούλα και κρασί

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του αγνοούμενου πυροσβέστη

21:36ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γιάννης Ραγκούσης: Παντρεύτηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή τζετ στην Άγκυρα: Δύο Γάλλοι μεταξύ των επιβαινόντων της μοιραίας πτήσης

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη: Νεκροί οι τρεις ορειβάτες που αγνοούνταν από το πρωί των Χριστουγέννων - Μαζί τους και μια γυναίκα

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στην Εύβοια: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων στην Ερέτρια

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Η Χριστουγεννιάτικη πράξη αγάπης ενός ζευγαριού στην Βρετανία: Το «έλα μέσα» για ένα βράδυ σε άστεγο που έμεινε σπίτι τους για 45 χρόνια

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Πύρινη κόλαση από καραμπόλα εν μέσω χιονόπτωσης στην Ιαπωνία: Ένας νεκρός και 26 τραυματίες - Βίντεο

23:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έγκυος η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ

18:12LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Χριστούγεννα με την Αντωνά και βίντεο από το υψηλότερο κτίριο του κόσμου

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο Ζελένσκι δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ» - «Χριστουγεννιάτικο δώρο» το χτύπημα στη Νιγηρία

17:34LIFESTYLE

Μακόλεϊ Κάλκιν: Η χαμένη παιδικότητα του «Home Alone», η αποξένωση από τον πατέρα του και η ζωή σήμερα

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση - Νιγηρία: Τι κρύβεται πίσω από τις επιθέσεις που διέταξε ο Τραμπ;

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν οι τρεις αγνοούμενοι ορειβάτες και μία γυναίκα κάτω από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καλλιθέα: Νεκροί δύο άνδρες έπειτα από πυρκαγιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας

21:26ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 26/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 50 εκατομμύρια ευρώ

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Προειδοποίηση στους πολίτες για ταξίδια στην Τουρκία την Πρωτοχρονιά - Κίνδυνος τρομοκρατικών επιθέσεων

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ αναγνωρίζει τη Σομαλιλάνδη ως ανεξάρτητο κράτος - Καταδικάζει η Τουρκία

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σεφ έσωσε τη ζωή 78χρονου όταν δεν εμφανίστηκε για το καθημερινό του φαγητό: «Είναι φίλος, θείος και παππούς!»

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Αντώνης Κοκορίκος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ