Γκάζι: «Ήταν σε πάρτι, πήγαν στο κλαμπ και κατανάλωσαν αλκοόλ» - Τι αποκαλύπτει συμμαθήτρια της Ζωής

Τι αναφέρουν όσοι γνώριζαν τη 16χρονη Ζωή - Άννα, που «έσβησε» έξω από κλαμπ στο Γκάζι 

Γιάννης Καλύβας

Γκάζι: «Ήταν σε πάρτι, πήγαν στο κλαμπ και κατανάλωσαν αλκοόλ» - Τι αποκαλύπτει συμμαθήτρια της Ζωής

Η στιγμή που ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φτάνει στο Γκάζι για τη 16χρονη Ζωή 

Στη γειτονιά της 16χρονης Ζωής - Άννας στο Γκάζι επικρατεί θρήνος. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι η 16χρονη έσβησε έξω από κλαμπ λίγα μόλις μέτρα από το σπίτι της. Οι φίλες της, που ήταν μαζί της εκείνο το βράδυ και διασκέδαζαν, πενθούν.

«Είχε προηγηθεί ένα πάρτι. Μετά πήγαν στο κλαμπ», λέει στο Newsbomb.gr πολύ καλή φίλη της Ζωής και συμμαθήτριά της, η οποία έτυχε εκείνο το βράδυ να μην ήταν μαζί με την παρέα τους. Η συμμαθήτριά της μάλιστα συμπληρώνει: «Ένιωσε μια αδιαθεσία. Βγήκε έξω μόνη της και την ώρα που ήταν έξω μόνη της, έχασε τις αισθήσεις της. Κάλεσαν ασθενοφόρο. Το ασθενοφόρο ήρθε πολύ γρήγορα. Της έκαναν ΚΑΡΠΑ αλλά ήταν πολύ αργά».

Στο ερώτημα αν η παρέα της είχε καταναλώσει αλκοόλ, απαντά: «Οι φίλες της είχαν καταναλώσει αλκοόλ. Είχε πει ψέματα ότι θα κοιμόταν στη φίλη της. Εμείς ακούσαμε στην κηδεία ότι είχε πει ότι θα πήγαινε να κοιμηθεί στη φίλη της».

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, «οι φίλοι της 16χρονης ανέφεραν ότι είχαν καταναλώσει αλκοόλ». Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η παρέα της Ζωής βρέθηκε στο κλαμπ για τα γενέθλια ενός φίλου τους. Εκεί κατανάλωσαν αλκοόλ, η ποιότητα του οποίου ερευνάται. Άλλωστε, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δήλωσε: «Εγκληματίας ο καταστηματάρχης που δίνει ποτά - μπόμπες στα παιδιά».

Την ίδια ώρα, τα ερωτήματα που υπάρχουν για την υπόθεση του θανάτου της Ζωής είναι πολλά. Οι αστυνομικοί δεν έφτασαν ποτέ στο σημείο γιατί, όπως επιμένουν με ανακοίνωσή τους, δεν ενημερώθηκαν ποτέ από το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα μάλιστα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό τους έγινε γνωστό όταν ο πατέρας της 16χρονης πήγε μία μέρα μετά στο Α.Τ. Ομονοίας και κατήγγειλε τι συνέβη.

Για την υπόθεση είχαν προηγηθεί τόσο οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη αλλά και η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Ο κ. Γεωργιάδης αλλά και το νοσοκομείο ανέφεραν πως ενημέρωσαν την ΕΛ.ΑΣ. για το άτυχο κορίτσι, η αστυνομία επιμένει πως ο πατέρας της 16χρονης «μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο Νοσοκομείο».

Στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ επισημαίνεται πως «για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία».

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την υπόθεση

«Μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 19-10-2025, ο πατέρας της 16χρονης μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο Νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε, λήφθηκαν καταθέσεις από φιλικά πρόσωπα της 16χρονης, σύμφωνα με τις οποίες η ανήλικη, όπως και οι ίδιοι, πριν από το συμβάν είχαν προβεί σε κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στο Γκάζι.

Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη», αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. στην επίσημη ανακοίνωσή της.

Τι ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης, 23 Οκτωβρίου, στο Action24, ανέφερε ότι «όταν έληξαν οι προσπάθειες αναζωογόνησης υπήρξε επικοινωνία του νοσοκομείου με την αστυνομία», προσθέτοντας ότι το ΕΚΑΒ δεν έχει καμία ευθύνη γιατί «όταν παρέλαβε την 16χρονη, το παιδί δεν ήταν τεχνικά νεκρό ακόμα».

Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε: «Το κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ. Από την κλήση μέχρι την άφιξη έφτασε σε 7 λεπτά στο Γκάζι. Το κορίτσι παραλήφθηκε πρακτικά νεκρό, άσφυγμο με μυδρίαση. Το πήγαν στον Ευαγγελισμό με ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο, έγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν και η προσπάθεια αναζωογόνησης και η διασωλήνωση και τα φάρμακα, οι γιατροί έκαναν το ανθρωπίνως δυνατό για να την κρατήσουν στη ζωή. Η προσπάθεια ενημέρωσης της Αστυνομίας έγινε, δεν έχει καμία ευθύνη το ΕΚΑΒ».

Η ανακοίνωση του «Ευαγγελισμού»

Το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» από την πλευρά του αναφέρει πως τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα στην περίπτωση της 16χρονης, που δυστυχώς κατέληξε.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του νοσοκομείο ο νοσηλευτής βάρδιας πραγματοποιήθηκε κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος και κατά τη διάρκεια των προσπαθειών καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους.

Επίσης, ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας-νεκροτομής.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου έχει εξής:

«Στην εφημερία της 18ης-19ης Οκτωβρίου 2025 και προσεγγιστικά περί ώρα 1.30 πρωινή (της 19ης-10-2025) διακομίστηκε μέσω ΕΚΑΒ στη γενική εφημερία του ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ νεαρή γυναίκα αγνώστων στοιχείων ταυτότητας και ασυνόδευτη, η οποία είχε ανευρεθεί αναίσθητη σε εξωτερικό χώρο κέντρου διασκέδασης (club) στην περιοχή Γκάζι.

Κατά το χρόνο εισαγωγής της νεαρής κοπέλας στο Καρδιολογικό ΤΕΠ του Νοσοκομείου διαπιστώθηκε ότι ήταν άπνοη, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση.

Οι εφημερεύοντες ιατροί του Καρδιολογικού ΤΕΠ προέβησαν άμεσα σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, σύμφωνα με το πρωτόκολλο (πρόσθετα έγινε ενδοτραχειακή διασωλήνωση από την εφημερεύουσα αναισθησιολόγο) επί προσεγγιστικά 1 ½ ώρα από την εισαγωγή της.

Εκ των εφημερευόντων ιατρών υπήρξε ενημέρωση της Υπεύθυνης Νοσηλεύτριας Βάρδιας για την άφιξη της ανωτέρω ασθενούς με την υπόδειξη για κλήση του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος προς ενεργοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης στοιχείων της νεαρής γυναίκας, δεδομένου ότι το περιστατικό συνιστούσε εξωνοσοκομειακή ανακοπή αγνώστων στοιχείων και απουσία συνοδού.

Με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από τον νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου.

Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους.

Από το Νοσοκομείο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν οι γονείς και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας-νεκροτομής, όπως λαμβάνει χώρα σε αντίστοιχες περιπτώσεις».

