Γκάζι: Τα ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης Ζωής έξω από κλαμπ - Παρέμβαση Άδωνι Γεωργιάδη

Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα στο θρίλερ με τον θάνατο της 16χρονης Ζωής - Άννας έξω από κλαμπ στο Γκάζι τα ξημερώματα της Κυριακής, 19 Οκτωβρίου 2025.

Όπως ανέφερε στο Newsbomb.gr ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, «οι διασώστες του ΕΚΑΒ τη βρήκαν πεσμένη στο έδαφος έξω από το μαγαζί. Δεν ξέρουν αν κατέρρευσε εκεί ή αν τη μετέφεραν από αλλού. Η 16χρονη διακομίσθηκε άσφυγμη και απνοϊκή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Οι γιατροί έκαναν για πολλές ώρες προσπάθειες ανάνηψης, όμως η 16χρονη κατέληξε. Πέραν του αλκοόλ είναι πιθανό να είχε κάνει χρήση ουσιών, κάτι που θα φανεί από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων».

Η 16χρονη Ζωή - Άννα έφτασε στο νοσοκομείο στις 02:32 π.μ. Το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 01:50 τα ξημερώματα της Κυριακής, έπειτα από κλήση που έλαβε για «ανακοπή 16χρονης», στην οδό Δεκελέων 18 στο Γκάζι. Οι διασώστες την εντόπισαν αναίσθητη χωρίς αναπνοή και χωρίς σφυγμό.

Οι αστυνομικοί δηλώνουν πως άργησαν να ενημερωθούν. Ο πατέρας της 16χρονης απευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας και κινήθηκε άμεσα η ποινική διαδικασία για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών που οδήγησαν στον θάνατο την ανήλικη.

Μέχρι τότε, είχε χαθεί πολύτιμος χρόνος για την έρευνα και τη συλλογή στοιχείων από τον χώρο του συμβάντος, καθώς το αυτόφωρο είχε παρέλθει, δίνοντας τη δυνατότητα στους υπευθύνους του κλαμπ να «καθαρίσουν» το μαγαζί από ενδεχόμενα επιβαρυντικά στοιχεία.

Από τη στιγμή που ενημερώθηκε, η ΕΛ.ΑΣ. κινήθηκε άμεσα: κατασχέθηκαν ποτά και φιάλες από το κατάστημα, ενώ έχει διαταχθεί νεκροψία – νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Τι απαντά ο Άδωνις Γεωργιάδης

Πάντως, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης, 23 Οκτωβρίου, στο Action24, ανέφερε ότι «όταν έληξαν οι προσπάθειες αναζωογόνησης υπήρξε επικοινωνία του νοσοκομείου με την αστυνομία», προσθέτοντας ότι το ΕΚΑΒ δεν έχει καμία ευθύνη γιατί «όταν παρέλαβε την 16χρονη, το παιδί δεν ήταν τεχνικά νεκρό ακόμα».

Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε: «Το κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ. Από την κλήση μέχρι την άφιξη έφτασε σε 7 λεπτά στο Γκάζι. Το κορίτσι παραλήφθηκε πρακτικά νεκρό, άσφυγμο με μυδρίαση. Το πήγαν στον Ευαγγελισμό με ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο, έγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν και η προσπάθεια αναζωογόνησης και η διασωλήνωση και τα φάρμακα, οι γιατροί έκαναν το ανθρωπίνως δυνατό για να την κρατήσουν στη ζωή. Η προσπάθεια ενημέρωσης της Αστυνομίας έγινε, δεν έχει καμία ευθύνη το ΕΚΑΒ».

