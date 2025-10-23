Γκάζι: Τα ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης Ζωής έξω από κλαμπ - Παρέμβαση Άδωνι Γεωργιάδη

Πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν γύρω από την υπόθεση θανάτου της 16χρονης Ζωής έξω από κλαμπ στο Γκάζι - Τα κενά, ο χαμένος χρόνος και η παρέμβαση του υπουργού Υγείας 

Βάσω Ασμανίδου

Γκάζι: Τα ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης Ζωής έξω από κλαμπ - Παρέμβαση Άδωνι Γεωργιάδη

Η στιγμή που ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φτάνει στο Γκάζι για τη 16χρονη Ζωή 

ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα στο θρίλερ με τον θάνατο της 16χρονης Ζωής - Άννας έξω από κλαμπ στο Γκάζι τα ξημερώματα της Κυριακής, 19 Οκτωβρίου 2025.

Όπως ανέφερε στο Newsbomb.gr ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, «οι διασώστες του ΕΚΑΒ τη βρήκαν πεσμένη στο έδαφος έξω από το μαγαζί. Δεν ξέρουν αν κατέρρευσε εκεί ή αν τη μετέφεραν από αλλού. Η 16χρονη διακομίσθηκε άσφυγμη και απνοϊκή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Οι γιατροί έκαναν για πολλές ώρες προσπάθειες ανάνηψης, όμως η 16χρονη κατέληξε. Πέραν του αλκοόλ είναι πιθανό να είχε κάνει χρήση ουσιών, κάτι που θα φανεί από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων».

Η 16χρονη Ζωή - Άννα έφτασε στο νοσοκομείο στις 02:32 π.μ. Το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 01:50 τα ξημερώματα της Κυριακής, έπειτα από κλήση που έλαβε για «ανακοπή 16χρονης», στην οδό Δεκελέων 18 στο Γκάζι. Οι διασώστες την εντόπισαν αναίσθητη χωρίς αναπνοή και χωρίς σφυγμό.

Οι αστυνομικοί δηλώνουν πως άργησαν να ενημερωθούν. Ο πατέρας της 16χρονης απευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας και κινήθηκε άμεσα η ποινική διαδικασία για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών που οδήγησαν στον θάνατο την ανήλικη.

Μέχρι τότε, είχε χαθεί πολύτιμος χρόνος για την έρευνα και τη συλλογή στοιχείων από τον χώρο του συμβάντος, καθώς το αυτόφωρο είχε παρέλθει, δίνοντας τη δυνατότητα στους υπευθύνους του κλαμπ να «καθαρίσουν» το μαγαζί από ενδεχόμενα επιβαρυντικά στοιχεία.

Από τη στιγμή που ενημερώθηκε, η ΕΛ.ΑΣ. κινήθηκε άμεσα: κατασχέθηκαν ποτά και φιάλες από το κατάστημα, ενώ έχει διαταχθεί νεκροψία – νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Τι απαντά ο Άδωνις Γεωργιάδης

Πάντως, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης, 23 Οκτωβρίου, στο Action24, ανέφερε ότι «όταν έληξαν οι προσπάθειες αναζωογόνησης υπήρξε επικοινωνία του νοσοκομείου με την αστυνομία», προσθέτοντας ότι το ΕΚΑΒ δεν έχει καμία ευθύνη γιατί «όταν παρέλαβε την 16χρονη, το παιδί δεν ήταν τεχνικά νεκρό ακόμα».

Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε: «Το κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ. Από την κλήση μέχρι την άφιξη έφτασε σε 7 λεπτά στο Γκάζι. Το κορίτσι παραλήφθηκε πρακτικά νεκρό, άσφυγμο με μυδρίαση. Το πήγαν στον Ευαγγελισμό με ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο, έγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν και η προσπάθεια αναζωογόνησης και η διασωλήνωση και τα φάρμακα, οι γιατροί έκαναν το ανθρωπίνως δυνατό για να την κρατήσουν στη ζωή. Η προσπάθεια ενημέρωσης της Αστυνομίας έγινε, δεν έχει καμία ευθύνη το ΕΚΑΒ».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:32ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ και ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης Ζωής έξω από κλαμπ στο Γκάζι - «Το νοσοκομείο ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ.», απαντά ο Γεωργιάδης

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» – 30 λεπτά καθυστερήσεις στην Αττική οδό, προβλήματα σε Κηφισίας – Μεσογείων

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Θα είναι αποτελεσματικές οι κυρώσεις των ΗΠΑ στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες και γιατί ο Τραμπ τις επιβάλλει τώρα;

08:12ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυξάνονται συνεχώς οι κλοπές καλωδίων από φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων

08:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί χιλιάδες ακίνητα «χάθηκαν» από την αγορά – Τι απαντά η Τράπεζα της Ελλάδος

08:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η στάση Δένδια, το «καρφί» Γεωργιάδη και το πρώτο crash test την 28η Οκτωβρίου

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς να χρησιμοποιήσεις την AI για να κάνεις αναζήτηση μέσω της Google

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Σαρκοζί: Δύο αστυνομικοί θα τον φρουρούν μόνιμα από διπλανό κελί - «Μας λένε ανίκανους» διαμαρτύρονται οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:30ΕΘΝΙΚΑ

Έρχονται 1.000 ελληνικά drones τον χρόνο από ελληνικά χέρια

07:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: «Τρέχει» για εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του 2025

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 23 Οκτωβρίου

07:17ΚΟΣΜΟΣ

«Αποτύχαμε» λέει η διευθύντρια του Λούβρου: Η πρώτη δημόσια παραδοχή της - Δεν υπήρχε κάμερα στο σημείο που τρύπωσαν οι ληστές

07:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ στους συνταξιούχους: Ποιοι είναι οι κερδισμένοι και ποιοι δεν θα το λάβουν

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ πάει... πόρτα-πόρτα

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Θρίλερ με τον θάνατο της 16χρονης που διασκέδαζε σε κλαμπ - Ο χαμένος χρόνος για την έρευνα και οι τρεις λιποθυμίες παιδιών

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ρίχνονται στη «μάχη» Europa και Conference League - Οι ώρες και τα κανάλια

06:40LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Η ανατροπή με το «Voice», το «My style rocks» και το «Survivor»

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε καταβάλλονται - Οι ημερομηνίες και το επίδομα των €250

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ και ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης Ζωής έξω από κλαμπ στο Γκάζι - «Το νοσοκομείο ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ.», απαντά ο Γεωργιάδης

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 28 Οκτωβρίου

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Θρίλερ με τον θάνατο της 16χρονης που διασκέδαζε σε κλαμπ - Ο χαμένος χρόνος για την έρευνα και οι τρεις λιποθυμίες παιδιών

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ στους συνταξιούχους: Ποιοι είναι οι κερδισμένοι και ποιοι δεν θα το λάβουν

06:16ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Η απάντηση του «Φραπέ»: «Δικάζομαι δημόσια χωρίς δικαίωμα να πω την αλήθεια» - Ζαλίζουν τα ευρήματα για τον αγρότη

07:30ΕΘΝΙΚΑ

Έρχονται 1.000 ελληνικά drones τον χρόνο από ελληνικά χέρια

10:09WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Σαρκοζί: Δύο αστυνομικοί θα τον φρουρούν μόνιμα από διπλανό κελί - «Μας λένε ανίκανους» διαμαρτύρονται οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι

06:40LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Η ανατροπή με το «Voice», το «My style rocks» και το «Survivor»

08:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί χιλιάδες ακίνητα «χάθηκαν» από την αγορά – Τι απαντά η Τράπεζα της Ελλάδος

08:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η στάση Δένδια, το «καρφί» Γεωργιάδη και το πρώτο crash test την 28η Οκτωβρίου

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και στη συνέχεια 30άρια – Οι προβλέψεις για την 28η Οκτωβρίου

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Θα είναι αποτελεσματικές οι κυρώσεις των ΗΠΑ στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες και γιατί ο Τραμπ τις επιβάλλει τώρα;

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Από ανακοπή καρδιάς πέθανε η 16χρονη - 3 ακόμα κλήσεις στο ΕΚΑΒ από το ίδιο κλαμπ - Τι εξετάζουν οι Αρχές

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ