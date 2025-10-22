Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Η στιγμή που τη μεταφέρει το ασθενοφόρο - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς και των τοξικολογικών-ιστολογικών εξετάσεων θα φωτίσουν τα αίτια του θανάτου της ανήλικης

Κατερίνα Ρίστα

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Η στιγμή που τη μεταφέρει το ασθενοφόρο - Τι εξετάζουν οι Αρχές
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το φως της δημοσιότητας βλέπει βίντεο-ντοκουμέντο με το ασθενοφόρο που έχει παραλάβει την άτυχη 16χρονη από το νυχτερινό κλαμπ στο Γκάζι και κατευθύνεται στον Ευαγγελισμό. Όπως φαίνεται στο βίντεο, στον δρόμο κυκλοφορούν άτομα νεαρής ηλικίας, τη στιγμή που το ασθενοφόρο με αναμμένη τη σειρήνα, περνά από μπροστά τους. Δυστυχώς, λίγη ώρα αργότερα, στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατος της 16χρονης, ονόματι Ζωή-Άννα.

Το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για ανακοπή περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα. Το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο σε επτά λεπτά και οι διασώστες ξεκίνησαν αμέσως καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που συνεχίστηκαν και μετά τη διακομιδή της στον «Ευαγγελισμό», όπου έφτασε άσφυγμη και απνοϊκή στις 2:32, η ανάνηψη δεν είχε, δυστυχώς, αποτέλεσμα.

Δεν είχε ενημερωθεί η αστυνομία

Αυτό που προκαλεί σοβαρά ερωτήματα είναι γιατί καμία αρμόδια υπηρεσία δεν ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία για την τραγική κατάληξη της ανήλικης. Ούτε το ΕΚΑΒ, που τη μετέφερε χωρίς σφυγμό στον «Ευαγγελισμό», ούτε το ίδιο το νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, προέβησαν σε αναφορά. Ως αποτέλεσμα, χάθηκε πολύτιμος χρόνος για τη διερεύνηση του περιστατικού και τη συλλογή στοιχείων.

Τελικά, η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε το πρωί της επόμενης ημέρας από τον ίδιο τον πατέρα της ανήλικης, ο οποίος κατέθεσε την αναγγελία θανάτου στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας. Αμέσως, κινήθηκε η ποινική διαδικασία για τη διερεύνηση των συνθηκών.

Χαρτογραφείται η διαδρομή της 16χρονης

Η Αστυνομία, πλέον, χαρτογραφεί κάθε βήμα της 16χρονης κατά τη μοιραία νυχτερινή της έξοδο στο πολύβουο Γκάζι. Σύμφωνα με τις έως τώρα μαρτυρίες, το κλαμπ έξω από το οποίο κατέρρευσε δεν ήταν ο μόνος σταθμός της.

Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν πού και τι κατανάλωσε το κορίτσι, καθώς οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ εντός του καταστήματος. Ήδη έχουν κατασχεθεί μπουκάλια και ποτά, ενώ έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή για να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Να σημειωθεί πως το άτυχο κορίτσι κηδεύτηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, πρωινές ώρες προσκόμισε στο Α.Τ Ομόνοιας πατέρας ανήλικης ημεδαπής γεννημένη το 2009 την αναγγελία θανάτου της. Νωρίτερα, περίπου στις 2:00 η ανήλικη βρισκόταν στην οδό Δεκελέων στην Αθήνα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, βγήκε εκτός του καταστήματος ένιωσε αδιαθεσία και λιποθύμησε. Με ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η διερεύνηση του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη. Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Ανηλίκων.

Τρία ακόμα περιστατικά στο ίδιο κλαμπ

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, το ΕΚΑΒ κλήθηκε εκείνο το βράδυ να διαχειριστεί τρία ακόμα περιστατικά νεαρών ατόμων, τα οποία βρέθηκαν λιπόθυμα στον ίδιο δρόμο, πιθανότατα λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Τα περιστατικά αυτά συνεκτιμώνται πλέον από την Αστυνομία στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου της ανήλικης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:26ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Πλήρη διακοπή των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου - Η συμφωνία για αυστηρότερες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η Μακάμπι αυτή τη φορά δεν τα έκανε… θάλασσα, «ξέρανε» τη Ρεάλ με τριποντάρα Μπλατ

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Επιστρέφει η χειμερινή ώρα: Πότε γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών πισω

23:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship: O Τζόρτζι Τζόκοβιτς παρουσίασε όλες τις λεπτομέρειες για τη μεγάλη διοργάνωση

23:05LIFESTYLE

Μπέλα Χαντίντ: Ζήτησε συγγνώμη από το κοινό για την εμφάνισή της στο show της «Victoria's Secret»

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Παραιτήθηκε το ΔΣ αστικών συγκοινωνιών μετά την αποκαλυπτική έκθεση για τα αίτια εκτροχιασμού του τελεφερίκ

22:48ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Οι ΗΠΑ επιτρέπουν στο Κίεβο να χρησιμοποιεί πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας

22:43ΚΟΣΜΟΣ

4.000 βήματα την ημέρα επαρκούν για τη μακροζωία των γυναικών - Η απλή άσκηση που μειώνει τον κίνδυνο θανάτου κατά 26%

22:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Σέρβοι και Ισραηλινοί στέλνουν τον NBAer Ντινγούιντι στον Πειραιά

22:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λουτσέσκου: «Πρέπει να είμαστε στο 110% σε όλους τους τομείς»

22:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: «Η Ελλάδα, πάντοτε πρωτοπόρος στην πρόοδο της ενταξιακής πορείας των Δυτικών Βαλκανίων

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: «Να εγκατασταθεί αστυνομικό τμήμα μέσα στο μουσείο», λέει η διευθύντρια του Λούβρου - Υπήρχαν κάμερες στο σημείο αλλά δεν ήταν στραμμένες προς την αίθουσα της ληστείας

22:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε εξέλιξη το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

22:10ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Εντοπίστηκαν 39 κιλά κοκαΐνης σε κοντέινερ με μπανάνες στον Πειραιά

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Η στιγμή που τη μεταφέρει το ασθενοφόρο - Τι εξετάζουν οι Αρχές

21:57ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Ανόβερο - Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες

21:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Μιλάνο: 62χρονη δολοφονήθηκε από τον πρώην σύζυγό της - Την περίμενε κάτω από το σπίτι και την μαχαίρωσε

21:53ΜΠΑΣΚΕΤ

FIBA Europe Cup: Tο Περιστέρι διέλυσε την Κουτάισι για το 2 στα 2 - Video

21:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Τριάρες και νίκες για Γαλατάσαραϊ και Αθλέτικ Μπιλμπάο

21:44ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Ξαρχάκος: «Χαίρε Διόνυσε...» - Το «ιδιαίτερο αντίο» στον Διονύση Σαββόπουλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Η στιγμή που τη μεταφέρει το ασθενοφόρο - Τι εξετάζουν οι Αρχές

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

23:05LIFESTYLE

Μπέλα Χαντίντ: Ζήτησε συγγνώμη από το κοινό για την εμφάνισή της στο show της «Victoria's Secret»

21:28ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η πρώτη αντίδραση «Φραπέ» για τα 2,5 εκατ. ευρώ και την τζάγκουαρ

10:09WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ισόβια κάθειρξη σε 62χρονο που βίασε 12χρονο στην Καρδίτσα – Το χρονικό της φρίκης

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Γαλλία: Ζευγάρι κρατούσε γυναίκα αιχμάλωτη σε γκαράζ επί πέντε χρόνια - Την ανάγκαζαν να τρώει χυλό με... απορρυπαντικό

22:48ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Οι ΗΠΑ επιτρέπουν στο Κίεβο να χρησιμοποιεί πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Δύο ξένοι ο Απόστολος Λύτρας και η Σοφία Πολυζωγοπούλου - Στα δικαστήρια με αγωγές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ

20:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Οριακή άνοδος για τη ΝΔ, μακριά από την αυτοδυναμία - Η μάχη της δεύτερης θέσης

21:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ψίθυροι Καρδιάς»: Η ιστορία του τραγουδιού που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 και οι νέοι το επιλέγουν στους γάμους τους

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο πλανήτης μας έχει πλέον και άλλον... συνοδό στο διάστημα - Ανακαλύφθηκε το ημί-φεγγάρι 2025 pn7

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Τρία επιπλέον περιστατικά λιποθυμίας στο ίδιο κλαμπ

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Επιστρέφει η χειμερινή ώρα: Πότε γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών πισω

21:44ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Ξαρχάκος: «Χαίρε Διόνυσε...» - Το «ιδιαίτερο αντίο» στον Διονύση Σαββόπουλο

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Η ανατροπή με την «φευγαλέα συνάντηση» ανιψιού και «συνεργού» μετά τη δολοφονία

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Πήγε στην τράπεζα να ανταλλάξει… πλαστά χαρτονομίσματα

06:32LIFESTYLE

«Το Περιβόλι του Τρελού»: Ο δίσκος του Σαββόπουλου που άλλαξε για πάντα το ελληνικό τραγούδι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ