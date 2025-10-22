Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Η στιγμή που τη μεταφέρει το ασθενοφόρο - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Το φως της δημοσιότητας βλέπει βίντεο-ντοκουμέντο με το ασθενοφόρο που έχει παραλάβει την άτυχη 16χρονη από το νυχτερινό κλαμπ στο Γκάζι και κατευθύνεται στον Ευαγγελισμό. Όπως φαίνεται στο βίντεο, στον δρόμο κυκλοφορούν άτομα νεαρής ηλικίας, τη στιγμή που το ασθενοφόρο με αναμμένη τη σειρήνα, περνά από μπροστά τους. Δυστυχώς, λίγη ώρα αργότερα, στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατος της 16χρονης, ονόματι Ζωή-Άννα.

Το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για ανακοπή περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα. Το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο σε επτά λεπτά και οι διασώστες ξεκίνησαν αμέσως καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που συνεχίστηκαν και μετά τη διακομιδή της στον «Ευαγγελισμό», όπου έφτασε άσφυγμη και απνοϊκή στις 2:32, η ανάνηψη δεν είχε, δυστυχώς, αποτέλεσμα.

Δεν είχε ενημερωθεί η αστυνομία

Αυτό που προκαλεί σοβαρά ερωτήματα είναι γιατί καμία αρμόδια υπηρεσία δεν ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία για την τραγική κατάληξη της ανήλικης. Ούτε το ΕΚΑΒ, που τη μετέφερε χωρίς σφυγμό στον «Ευαγγελισμό», ούτε το ίδιο το νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, προέβησαν σε αναφορά. Ως αποτέλεσμα, χάθηκε πολύτιμος χρόνος για τη διερεύνηση του περιστατικού και τη συλλογή στοιχείων.

Τελικά, η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε το πρωί της επόμενης ημέρας από τον ίδιο τον πατέρα της ανήλικης, ο οποίος κατέθεσε την αναγγελία θανάτου στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας. Αμέσως, κινήθηκε η ποινική διαδικασία για τη διερεύνηση των συνθηκών.

Χαρτογραφείται η διαδρομή της 16χρονης

Η Αστυνομία, πλέον, χαρτογραφεί κάθε βήμα της 16χρονης κατά τη μοιραία νυχτερινή της έξοδο στο πολύβουο Γκάζι. Σύμφωνα με τις έως τώρα μαρτυρίες, το κλαμπ έξω από το οποίο κατέρρευσε δεν ήταν ο μόνος σταθμός της.

Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν πού και τι κατανάλωσε το κορίτσι, καθώς οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ εντός του καταστήματος. Ήδη έχουν κατασχεθεί μπουκάλια και ποτά, ενώ έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή για να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Να σημειωθεί πως το άτυχο κορίτσι κηδεύτηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, πρωινές ώρες προσκόμισε στο Α.Τ Ομόνοιας πατέρας ανήλικης ημεδαπής γεννημένη το 2009 την αναγγελία θανάτου της. Νωρίτερα, περίπου στις 2:00 η ανήλικη βρισκόταν στην οδό Δεκελέων στην Αθήνα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, βγήκε εκτός του καταστήματος ένιωσε αδιαθεσία και λιποθύμησε. Με ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η διερεύνηση του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη. Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Ανηλίκων.

Τρία ακόμα περιστατικά στο ίδιο κλαμπ

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, το ΕΚΑΒ κλήθηκε εκείνο το βράδυ να διαχειριστεί τρία ακόμα περιστατικά νεαρών ατόμων, τα οποία βρέθηκαν λιπόθυμα στον ίδιο δρόμο, πιθανότατα λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Τα περιστατικά αυτά συνεκτιμώνται πλέον από την Αστυνομία στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου της ανήλικης.

