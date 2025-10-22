Τραγωδία στο Γκάζι: Νεκρή 16χρονη έξω από κλαμπ

Θανατηφόρα κατάληξη είχε η νυχτερινή έξοδος για μια 16χρονη κοπέλα, τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Οκτωβρίου, στο Γκάζι.

Η άτυχη ανήλικη διασκέδαζε με την παρέα της σε κλαμπ της περιοχής. Γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα, αποχωρώντας, κατέρρευσε λιπόθυμη στον δρόμο, λίγα μέτρα μακριά από τον χώρο του καταστήματος.

Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Εκεί, ωστόσο, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Για το τραγικό συμβάν ενημερώθηκε η αρμόδια αστυνομική αρχή από τον πατέρα της 16χρονης. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανάτου έχει αναλάβει το Τμήμα Ανηλίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί πιθανολογούν πως η 16χρονη είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Οι συγγενείς της έφηβης έσπευσαν στο νοσοκομείο. Εκεί ενημερώθηκαν πως οι γιατροί έκαναν τεράστιες προσπάθειες ανάνηψης, αλλά το κορίτσι δεν τα κατάφερε.

Ο Μιχάλης Γιαννακός ανέφερε στο Newsbomb πως «η 16χρονη ήταν μάλλον Ρομά, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία», ενώ για το ενδεχόμενο η 16χρονη να είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, ο ίδιος υπογράμμισε ότι «θα γίνει η διαδικασία της νεκροψίας - νεκροτομής και θα διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της».

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, πρωινές ώρες προσκόμισε στο Α.Τ Ομόνοιας πατέρας ανήλικης ημεδαπής γεννημένη το 2009 την αναγγελία θανάτου της. Νωρίτερα, περίπου στις 2:00 η ανήλικη βρισκόταν στην οδό Δεκελέων στην Αθήνα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, βγήκε εκτός του καταστήματος ένιωσε αδιαθεσία και λιποθύμησε. Με ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η διερεύνηση του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη. Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Ανηλίκων.