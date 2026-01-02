Δύο άτομα επιτέθηκαν σε γιατρό στο Κέντρο Υγείας Αχαΐας

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, όταν δύο άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα, επιτέθηκαν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο σε γιατρό του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον χώρο επικράτησε ένταση, με παρευρισκόμενους πολίτες και εργαζόμενους να παρεμβαίνουν προκειμένου να ηρεμήσουν την κατάσταση και να αποτρέψουν την περαιτέρω κλιμάκωση του επεισοδίου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του γιατρού.

Μετά το συμβάν, οι δύο εμπλεκόμενοι αποχώρησαν από το Κέντρο Υγείας, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκε η Ελληνική Αστυνομία, η οποία ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης και την αναζήτηση των δραστών, σύμφωνα με το pelop.gr.

Αναμένεται επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ το περιστατικό φέρνει εκ νέου στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας στις υγειονομικές δομές και της προστασίας των εργαζομένων σε αυτές.