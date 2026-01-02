Κραν Μοντανά: Πληροφορίες ότι ταυτοποιήθηκε η σoρός της Αλίκης Καλλέργη - Αγνοείται και η παρέα της

Η αγωνία κορυφώνεται στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, καθώς δεκάδες νέοι είναι αγνοούμενοι μετά από την τεράστια πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation

Η 15χρονη Αλίκη που σκοτώθηκε από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά μαζί με τον αδελφό της

Η 15χρονη Ελληνίδα Αλίκη Καλλέργη, έχασε τη ζωή της από την καταστροφική πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά. Στην άτυπη λίστα των αγνοουμένων συγκαταλέγονται και φίλοι της ίδιας και του αδελφού της, την ώρα που οι συγγενείς αναζητούν απεγνωσμένα οποιοδήποτε ίχνος ζωής.

Η σορός της 15χρονης ταυτοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου, όπως έκανε γνωστό ο κολλητός φίλος της ανήλικης.

«Ευχαριστώ όλους όσοι αναδημοσίευσαν το story μου για την αναζήτηση του αγαπημένου μου προσώπου. Δυστυχώς, μας άφησε», ήταν η ανάρτησή του στο Instagram.

Alice

Η Αλίκη Καλλέργη

Την ίδια ώρα ο αδερφός της άτυχης κοπέλας με story στο Instagram έκανε γνωστό τον θάνατο της αδερφής του με μία φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται μαζί της και έχει βάλει ένα λευκό περιστέρι και μια καρδιά.

15xroni-elvetia-1200x675.jpg

Η 15χρονη Αλίκη που σκοτώθηκε από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά μαζί με τον αδελφό της

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα, όταν φωτιά που φέρεται να προκλήθηκε από βεγγαλικά σε σαμπάνιες εξαπλώθηκε με αστραπιαία ταχύτητα στο υπόγειο μπαρ. Οι εορτασμοί μετατράπηκαν σε σκηνές χάους, με τον απολογισμό να φτάνει, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τους τουλάχιστον 47 νεκρούς και 115 τραυματίες, στην πλειονότητά τους νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών, πολλοί εκ των οποίων φέρουν σοβαρά εγκαύματα τρίτου βαθμού.

Ο αδελφός της Αλίκης απηύθυνε δημόσια έκκληση μέσω κοινωνικών δικτύων, ζητώντας οποιαδήποτε πληροφορία για την τύχη της. «Δεν έχουμε κανένα νέο από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά. Παρακαλώ, όποιος γνωρίζει κάτι, να επικοινωνήσει άμεσα μαζί μας», ανέφερε στο μήνυμά του.

Την ίδια ώρα, συγγενείς αγνοουμένων από πολλές χώρες καταφεύγουν στα social media, ενώ πρεσβείες προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήκοοί τους βρίσκονται ανάμεσα στα θύματα. Ο Ιταλός πρέσβης στην Ελβετία, Τζαν Λορέντζο Κορνάδο, δήλωσε πως σχεδόν όλοι οι τραυματίες έχουν ταυτοποιηθεί, ωστόσο τα ονόματα των νεκρών δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, καθώς η διαδικασία αναγνώρισης είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές, η σοβαρότητα των εγκαυμάτων καθιστά απαραίτητο να περάσουν αρκετές ημέρες μέχρι να υπάρξει πλήρης εικόνα. Γονείς περιγράφουν την απόλυτη αβεβαιότητα, με μία μητέρα Γάλλου αγνοούμενου να δηλώνει ότι αναζητά τον γιο της για περισσότερες από 30 ώρες, χωρίς καμία επίσημη ενημέρωση.

Ανάμεσα στους αγνοούμενους βρίσκονται νέοι από την Ιταλία, τη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ορισμένες οικογένειες δημοσιεύουν περιγραφές ρούχων ή ακόμα και τατουάζ, ελπίζοντας πως κάποιος μάρτυρας θα δώσει κρίσιμες πληροφορίες.

alice-kallergis.jpg

Ο πρόεδρος της Ελβετίας, Γκι Παρμελίν, χαρακτήρισε την πυρκαγιά «μία από τις χειρότερες τραγωδίες στη σύγχρονη ιστορία της χώρας», τονίζοντας ότι «έκοψε βίαια και άδικα τη ζωή δεκάδων νέων ανθρώπων».

Μαρτυρίες επιζώντων περιγράφουν σκηνές απόλυτου πανικού: το ταβάνι να τυλίγεται στις φλόγες, τον καπνό να περιορίζει την ορατότητα και θαμώνες να σπάνε παράθυρα για να αναπνεύσουν. «Κανείς δεν ήξερε ποιον να βοηθήσει πρώτα», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Η αγωνία παραμένει στο αποκορύφωμά της, καθώς οικογένειες και φίλοι περιμένουν ένα σημάδι ζωής, ελπίζοντας ότι οι αγαπημένοι τους θα βρεθούν ανάμεσα στους επιζώντες.

