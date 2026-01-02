Κραν Μοντανά: Λογαριασμός στο Instagram ενημερώνει τις οικογένειες για τους αγνοούμενους

Την ώρα που τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά που είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 40 άτομα να χάσουν τη ζωή τους και ακόμη 119 να έχουν υποστεί τραυματισμούς, εξακολουθεί να υπάρχει τρομερή αγωνία για άτομα τα οποία εξακολουθούν να αγνοούνται.

Για τον λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί ένας λογαριασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ειδικότερα στο Instagram, προκειμένου να ενημερώνονται τα αγαπημένα πρόσωπα και οι συγγενείς των αγνοούμενων με όσο το δυνατόν αμεσότερο τρόπο. Το προφίλ που έχει δημιουργηθεί στο Instagram αναφέρει χαρακτηριστικά: «Προσωρινός λογαριασμός που θα κλείσει μόλις βρεθούν όλοι. Παρακαλούμε στείλτε μας μήνυμα μόλις μια ανακοίνωση μπορεί να αφαιρεθεί».

Μέχρι στιγμής, έχουν ήδη δημοσιευτεί 50 αναρτήσεις στη σελίδα, η οποία έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 33.000 ακόλουθους μέσα σε λίγες ώρες.

Ο επίσημος απολογισμός της τραγωδίας

Σαράντα άτομα έχασαν τη ζωή τους και 119 νοσηλεύονται σε νοσοκομεία. Αυτό επιβεβαίωσε επίσημη πηγή για την φονική πυρκαγιά στο Κραν Μονταντά. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία των νεκρών έχουν ταυτοποιηθεί.

New video shows fire spreading at bar in Swiss ski resort, with guests failing to react. At least 40 people died pic.twitter.com/yyNGJapfSB — BNO News Live (@BNODesk) January 2, 2026

Ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης του Βαλέ, Mathias Reynard, στην συνέντευξη τύπου που είναι σε εξέλιξη για την πυρκαγιά στο τουριστικό θέρετρο ξεκίνησε εκφράζοντας τις ευχές του στις οικογένειες των θυμάτων, στους τραυματίες και στις οικογένειες που περιμένουν νέα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τουλάχιστον 119 άτομα τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά, εκ των οποίων τα μισά έχουν νοσηλευτεί στο νοσοκομείο του Βαλέ.

Μέχρι στιγμής, 40 άτομα είναι γνωστό ότι έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά, λέει.

«Αυτά τα στοιχεία είναι βαθιά ανησυχητικά», προσθέτει.

Ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης του Βαλέ στη συνέχεια μίλησε για την «αφόρητη αναμονή» που βιώνουν οι οικογένειες των θυμάτων, καθώς τα πτώματα ταυτοποιούνται.

«Αυτή είναι μια τραγωδία για το Βαλέ. Είναι επίσης μια τραγωδία για την Ελβετία και για ολόκληρη την Ευρώπη», λέει.

