Άντονι Τζόσουα: Πώς «ξεγέλασε» τον θάνατο - Με ληγμένη άδεια ο οδηγός του αυτοκινήτου

Μια απόφαση κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής ήταν εκείνη που όπως φαίνεται έσωσε τη ζωή του Άντονι Τζόσουα, λίγο πριν το σοκαριστικό τροχαίο που είχε ως αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Ο 36χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής μποξ αποφάσισε να αλλάξει θέση και αντί να καθίσει στο μπροστινό κάθισμα του SUV του, επέλεξε να καθίσει πίσω, πριν από το ατύχημα που σκότωσε τους Sani Ghami και Latif Adeyole λίγες ώρες μετά την άφιξή τους στη Νιγηρία για διακοπές, όπως αποκαλύπτει η Daily Mail.

Με ληγμένη άδεια ο οδηγός

Ο οδηγός του Άντονι Τζόσουα κατηγορείται για το τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τις πολιτείες Όγκουν και Λάγος στη Νιγηρία, στο οποίο τραυματίστηκε ο πυγμάχος και άφησαν την τελευταία τους πνοή δύο άνδρες.

Μάλιστα, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στον 46χρονο Αντενίγι Μομπολάτζι Καγιόντε από το Πρωτοδικείο του Σαγκάμου την Παρασκευή για πρόκληση θανάτου από επικίνδυνη οδήγηση.

Οι εισαγγελείς απήγγειλαν τέσσερις κατηγορίες εναντίον του οδηγού: πρόκληση θανάτου λόγω επικίνδυνης οδήγησης, απερίσκεπτη και αμελής οδήγηση, οδήγηση χωρίς τη δέουσα προσοχή και οδήγηση χωρίς έγκυρη άδεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Η υπόθεση αναβλήθηκε μέχρι τις 20 Ιανουαρίου.

Nigerian-British boxing champion Anthony Joshua has reportedly been involved in a road accident in Ogun State, which tragically claimed the lives of two people. Further details surrounding the incident are yet to be officially confirmed. pic.twitter.com/2AVvvvdRzh — Gist GH ?? (@gist_gha) December 29, 2025

