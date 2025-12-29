Ολέθριο τροχαίο στην Νιγηρία: Τραυματίας ο διάσημος μποξέρ Άντονι Τζόσουα - Δύο νεκροί

Ο διάσημος μποξέρ Άντονι Τζόσουα τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Νιγηρία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους άλλα δύο άτομα.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 36χρονος Τζόσουα βρισκόταν στο όχημα όταν αυτό συγκρούστηκε με ένα σταθμευμένο φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο Λάγος-Ιμπαντάν στην πόλη Μακούν.

Just look at the terrible state of Nigeria.



After a major accident reportedly involving Anthony Joshua, where two lives were lost, there was no visible emergency response; no ambulance, no proper medical care. Instead, he was made to sit upright in the front of a police van… pic.twitter.com/xZ5IEP9hF6 — Esen (@SemiNigerian) December 29, 2025

Ο υπεύθυνος προώθησης του Τζόσουα, Έντι Χερν, μιλώντας στην Daily Mail Sport, δήλωσε: «Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον Άντονι και δεν θέλουμε να κάνουμε εικασίες για την κατάστασή του, αλλά ευτυχώς φαίνεται να είναι καλά από ό,τι έχω δει στα βίντεο που κυκλοφορούν. Περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες για το τι συνέβη και θα σας ενημερώσουμε μόλις μπορέσουμε».

Από την πλευρά του, ο CP Lanre Ogunlowo, αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, επιβεβαίωσε ότι πράγματι ο Άντονι Τζόσουα ενεπλάκη σε τροχαίο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το BBC, ο 36χρονος μποξέρ είναι καλά στην υγεία του, όπως επιβεβαίωσαν οι νιγηριανές Αρχές.

Σύμφωνα με την Daily Mail, στο όχημα που επέβαινε ο Άντονι Τζόσουα, ήταν ακόμη τρεις επιβάτες και ο γνωστός μποξέρ καθόταν στο πίσω κάθισμα, όταν συνέβη το τροχαίο.