Γενέθλια στο Ντουμπάι για την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου

Πολλοί επώνυμοι επέλεξαν και φέτος να περάσουν τις γιορτές εκτός Ελλάδας, υποδεχόμενοι το νέο έτος σε δημοφιλείς προορισμούς του εξωτερικού. Ανάμεσά τους και η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, η οποία ταξίδεψε στο Ντουμπάι για να γιορτάσει την Πρωτοχρονιά μαζί με την παρέα της.

Η γνωστή influencer ήταν ιδιαίτερα ενεργή στα social media καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού της, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο από τις στιγμές της στην κοσμοπολίτικη πόλη.

Το βράδυ της Πέμπτης 1 Ιανουαρίου, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου γιόρτασε και τα γενέθλιά της, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένους φίλους και συνεργάτες. Ο λογαριασμός της στο Instagram γέμισε με στιγμιότυπα από το πάρτι γενεθλίων, με την ίδια να εντυπωσιάζει φορώντας ένα λαμπερό και αποκαλυπτικό φόρεμα.