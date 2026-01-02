Κραν Μοντανά: Πώς το μπαρ στο υπόγειο μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου

«Σπινθηροβόλα κεριά» ήταν η προφανής αιτία της πυρκαγιάς για την τραγωδία στο μπαρ του χιονοδρομικού στο Κραν Μοντανάόπως αναφέρθηκε νωρίτερα σήμερα σε συνέντευξη τύπου.

Έγινε λόγος για 40 νεκρούς (ενώ ο Ιταλός ΥΠΕΞ είχε μιλήσει μια μέρα πριν για 47) και ταυτοποιήθηκαν 113 από τους 119 τραυματίες.

??? Tragedy in the Alps: 47 DEAD AND 115 INJURED AFTER NIGHT CLUB CAUGHT ON FIRE AT NEW YEARS EVE



New Year’s celebration turned nightmare at Le Constellation nightclub in Crans-Montana.



A flaming sparkler on a champagne bottle—held too close to the wooden ceiling—sparked a… pic.twitter.com/C8Syteq0pH — Svilen Georgiev (@siscostwo) January 2, 2026

Το μπαρ στο υπόγειο έγινε παγίδα

Ο Άξελ, ο οποίος βρισκόταν στο υπόγειο μπαρ όπου ξεκίνησε η φωτιά, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν ξέρει πώς κατάφερε να βγει «θαυματουργικά».

Αναποδογύρισε ένα τραπέζι και κρύφτηκε πίσω από αυτό για να προστατευθεί από τη φωτιά, πριν καταφέρει να ανέβει τις σκάλες.

«Δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα, πνιγόμουν», είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Χρησιμοποίησε ένα τραπέζι και μετά τα πόδια του για να σπάσει ένα παράθυρο και να βγει έξω, αποφεύγοντας, όπως είπε, μια μοναδική πόρτα που ήταν πολύ στενή για τους πολλούς ανθρώπους που προσπαθούσαν να διαφύγουν.

Στο μοιραίο μπαρ η διάταξη της τοποθεσίας μπορεί να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον μεγάλο αριθμό θυμάτων, αναφέρει το γερμανικό δίκτυο ZDF.

Τρισδιάστατη απεικόνιση της έναρξης της πυρκαγιάς και των σκαλοπατιών που οδηγούν στο μπαρ "Le Constellation" στο Κρανς-Μοντάνα της Ελβετίας. Πηγή: ZDF

Το κλαμπ «Constellation» εκτεινόταν σε δύο ορόφους. Ο μόνος τρόπος για να βγουν έξω από το μπαρ στο υπόγειο ήταν μέσω μιας στενής ξύλινης σκάλας. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν αργότερα πώς ο σκούρος καπνός τους δυσκόλευε να προσανατολιστούν. Το μπαρ του υπογείου προφανώς έγινε θανάσιμη παγίδα για πολλούς από τους παρευρισκόμενους στο πάρτι.

Στη σημερινή συνέντευξη Τύπου, η αρμόδια εισαγγελέας, Beatrice Pilloud, δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για την πορεία και τα αίτια της πυρκαγιάς. Αξιολογούνται οι μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων και τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η μόνη διέξοδος: Οι σκάλες από το υπόγειο του «Le Constellation». Πηγή: Le Constellation/Tripadvisor

Επένδυση οροφής στο επίκεντρο

Φωτογραφίες του μπαρ πριν από την πυρκαγιά, για παράδειγμα στην ταξιδιωτική πλατφόρμα " Tripadvisor ", δείχνουν ότι μεγάλα τμήματα του καταστήματος ήταν επενδυμένα με ξύλο. Στο υπόγειο, μαύρα πάνελ που έμοιαζαν με αφρό κάλυπταν μεγάλα τμήματα της οροφής.

Το μπαρ στο υπόγειο του «Le Constellation» πριν από την πυρκαγιά. Τα μαύρα πάνελ της οροφής είναι τονισμένα με χρώμα – μπορεί να έχουν πιάσει φωτιά πρώτα. Πηγή: Le Constellation/Tripadvisor

Βίντεο από κινητά τηλέφωνα από τα πρώτα λεπτά μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς την παραμονή της Πρωτοχρονιάς δείχνουν πώς οι φλόγες εξαπλώθηκαν κατά μήκος αυτής της οροφής και πώς φλεγόμενα υλικά έσταζαν επανειλημμένα από την οροφή.

Ένα, λοιπόν, από τα βασικά σημεία που εξετάζονται, είναι ο αφρός που φαίνεται να υπήρχε στην οροφή του χώρου, ο οποίος σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, ενδέχεται να επηρέασε την εξάπλωση της φωτιάς.

Η γενική εισαγγελέας του Βαλέ, Beatrice Pilloud, απηύθυνε μέσω της νέας συνέντευξης τύπου έκκληση στους συγκεντρωμένους και στα μέσα ενημέρωσης: «Παρακαλώ, μην κάνετε εικασίες».

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον αφρό που φαίνεται να υπήρχε στην οροφή του μπαρ. Η εισαγγελέας κλήθηκε να απαντήσει αν αυτός συνέβαλε στην ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς.

«Οι έρευνες θα επικεντρωθούν στον αφρό που είχε τοποθετηθεί στο μπαρ», δήλωσε η Pilloud. «Θα προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε αν ήταν για λόγους ασφάλειας, αν συμμορφωνόταν με τους κανονισμούς και αν ενδεχομένως αποτέλεσε αιτία της πυρκαγιάς. Προς το παρόν δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα αν ο αφρός ήταν εκεί, αν ήταν σύμφωνος ή μη σύμφωνος με τους κανονισμούς, ή αν είχε τοποθετηθεί με την κατάλληλη άδεια».

Η εισαγγελέας διευκρίνισε ότι η έρευνα εξετάζει ειδικά τον ακουστικό αφρό που απεικονίζεται στην οροφή του υπογείου του χώρου, με στόχο να διαπιστωθεί εάν συμμορφωνόταν με τις προδιαγραφές ή αν έπαιξε ρόλο στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς. «Δεν είναι δυνατόν να δοθεί απάντηση σήμερα. Είναι σημαντικό να μην γίνονται υποθέσεις», πρόσθεσε.

Η γενική εισαγγελέας του Βαλέ, Beatrice Pilloud

Διαβάστε επίσης