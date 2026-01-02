Διπλή διακομιδή από Σκόπελο στον Βόλο με το πλωτό σκάφος του Λιμενικού
Οι ασθενείς παρελήφθησαν από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο Αχιλλοπούλειο
Με μέριμνα του Θαλάμου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι διπλή διακομιδή από τη Σκόπελο στον Βόλο.
Συγκεκριμένα, η διακομιδή έγινε στις 14:05 από το πλωτό σκάφος του Λιμενικού. Στον Βόλο μεταφέρθηκαν μια 87χρονη και ένας 47χρονος με χειρουργικό και παθολογικό πρόβλημα υγείας.
Οι ασθενείς παρελήφθησαν από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο Αχιλλοπούλειο όπου παραμένουν νοσηλευόμενοι.
