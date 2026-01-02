«Καλή χρονιά» με έναν ιστορικό αγώνα μας λέει το ελληνικό ποδόσφαιρο, το απόγευμα του Σαββάτου (03/01)!

Το Super Cup επιστρέφει έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες με τον νταμπλούχο της σεζόν 2024/25, Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τον φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας, ΟΦΗ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στη σημασία του αγώνα, υπογραμμίζοντας ότι: «Το κίνητρο υπάρχει, όποιος δεν το έχει δεν χρειαζόταν να βρεθεί σε αυτό το όμορφο νησί». Στο κίνητρο αναφέρθηκε κι ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, τονίζοντας πώς: «Παίζουμε κόντρα στον νταμπλούχο Ολυμπιακό, να τον κοιτάξουμε στα ίσια».

To Ολυμπιακός – ΟΦΗ για το Super Cup είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα του Σαββάτου (03/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 17:00 και θα μεταδοθεί από το MEGA.

Η συνέντευξη Τύπου του Ολυμπιακός - ΟΦΗ

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Για το κίνητρο του Ολυμπιακού ενόψει και του κρίσιμου Ιανουαρίου: «Ο τελικός είναι αύριο, τα υπόλοιπα παιχνίδια του Ιανουαρίου δεν είναι τελικοί. Στο πρωτάθλημα εξαρτάσαι και από τους άλλους. Το κίνητρο υπάρχει, όποιος δεν το έχει δεν χρειαζόταν να βρεθεί σε αυτό το όμορφο νησί».



Για την διακοπή και αν δυσκολεύει την προετοιμασία: «Είχαμε αρκετό χρόνο, όπως και ο ΟΦΗ. Κανείς δεν έχει πλεονέκτημα, το μόνο που είχαμε να σκεφτούμε είναι πώς θα ξεκινήσουμε ξανά τη δράση».



Για το πόσο διαφορετικό αναμένουν τον αντίπαλο σε σχέση με τον Μάιο: «Παίξαμε πριν από έναν μήνα, δεν χρειάζεται να πάμε στον τελικό. Γνωριζόμαστε καλά, ξέρουμε τον ΟΦΗ. Τα παιχνίδια μεταξύ μας είναι διαφορετικά. Ο τελικός είναι διαφορετικός, δεν πρέπει να σκεφτείς ότι είσαι δυνατός και ότι σίγουρα θα τα κατακτήσεις. Τώρα είμαστε πιο κοντά στην έδρα του ΟΦΗ, δεν υπάρχει πλεονέκτημα, σ’ έναν τελικό μπορούν να συμβούν τα πάντα. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, για να πάρουμε το ματς».



Για το τι είπε στους παίκτες του και τη λογική να έρθουν όλοι: «Αυτό που είπα είναι ότι οι εορτασμοί τελείωσαν, συγκεντρωνόμαστε στο αυριανό παιχνίδι, ταξιδέψαμε όλοι γιατί όλοι έχουμε πάρει μέρος και θα πρέπει να είμαστε όλοι παρόντες».



Για τους φιλάθλους: «Είναι πολύ ευχάριστο και είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο στα μάτια μου. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, να μην γίνει κάτι άσχημο. Οι οπαδοί του νικητή να τον γιορτάσουν, του ηττημένου να συμπεριφερθούν όμορφα».

Κωνσταντίνος Τζολάκης

Για το αν είναι αυτό το τρόπαιο μία αρχή μετά τα δύο αρνητικά αποτελέσματα: «Έχουμε αφήσει τα δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα. Είναι τελικός και έτσι θα το δούμε. Θα μπούμε μέσα για τη νίκη. Δε μας έχουν επηρεάσει τα αποτελέσματα, θα μπούμε με διάθεση για να πάρουμε το τρόπαιο».



Για το τι πρέπει να κάνει καλά ο Ολυμπιακός και ένα σχόλιο για τον κόσμο των ερυθρόλευκων: «Να ακολουθήσει το πλάνο του προπονητή, ανεξάρτητα ποιος παίκτης παίζει. Όσον αφορά τον κόσμο που θα ταξιδέψει, θα μας βοηθήσει, μας δίνει έξτρα κίνητρο. Θα γίνει ανάλογος τελικός, όπως και τον Μάιο, σαν γιορτή. Σημαντικό ότι μετά από χρόνια να βάλουμε κόσμο και των δύο ομάδων. Το πόσο καιρό θα τα καταφέρουμε είναι άλλο ερώτημα».

Χρήστος Κόντης

Για το κίνητρο του ΟΦΗ: «Πάντα υπάρχει κίνητρο, όταν παίζεις σε τέτοια ματς. Παίζουμε με τον νταμπλούχο Ελλάδος. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε στα μάτια τον Ολυμπιακό, να βγάλουμε την ποιότητα μας, να το ευχαριστηθούμε και θα δούμε στο τέλος τι θα έχουμε καταφέρει. Αν καταφέρουμε να το κατακτήσουμε θα είναι ένα μεγάλο boost για το υπόλοιπο της σεζόν»



Σε κοινή ερώτηση προς τους δυο προπονητές αναφορικά με τις διαφορές των δυο ομάδες συγκριτικά με τον τελικό Κυπέλλου ο Χρήστος Κόντης, απάντησε: «Γνωρίζω καλά τον Ολυμπιακό και τον τρόπο παιχνιδιού του και ο Ολυμπιακός γνωρίζει εμάς. Δεν μπορούν να υπάρξουν πολλές εκπλήξεις. Το διαφορετικό είναι ότι μπορεί να υπάρξουν 120 λεπτά αντί για 90'. Σκέφτεσαι διαφορετικά ως προς την προσέγγιση. Δεν είναι κάτι που μπορεί να μας προβληματίσει αυτή την στιγμή».



Κατά πόσο υπολογίζει για τον τελικό τους νεοαποκτηθέντες Πούγγουρα και Ισέκα: «Είναι δυο παίκτες που προπονούνται για 15 ημέρες μαζί μας. Θα μας βοηθήσουν αυτές οι προσθήκες. Τους υπολογίζουμε, όπως και τους υπόλοιπους».



Για το τι μήνυμα στέλνουν οι δυο προπονητές προς τον κόσμο που θα βρεθεί στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τον τελικό: «Eίναι κάτι φυσιολογικό. Θέλουμε τον κόσμο στα γήπεδα. Μακάρι σαν Έλληνες να καταλάβουμε ότι έτσι πρέπει να παίζουμε τα παιχνίδια. Μόνο έτσι θα πάμε μπροστά. Και εμείς που είμαστε εκεί, θα αισθανθούμε διαφορετικά. Να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Να επεισόδια ακι η βία δεν έχουν χώρο στον αθλητισμό. Πηγαίνουμε τα παιδιά μας στα γήπεδα για να αγαπήσουν τον αθλητισμό».



Για την εμφάνιση του ΟΦΗ με την ΑΕΚ και το αν θα είναι ίδια η προσέγγιση: «Θα έχουμε ίδια στοχοπροσήλωση, ίδια νοοτροπία. Θα δείξουμε θάρρος στο παιχνίδι μας. Η ομάδα βελτιώνεται. Σαν ομάδα πρέπει να πάρουμε αποτελέσματα. Έχουμε παίξει πολύ δύσκολα ματς. Αλλά αν πάρει αποτελέσματα σε αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ σημαντικό».

Βασίλης Λαμπρόπουλος

Για το γεγονός ότι ο ΟΦΗ διεκδικεί δεύτερο τρόπαιο μέσα σε λίγους μήνες: «Να πω συλλυπητήρια στον Ζήση, περνάει δύσκολα αυτή την στιγμή. Είμαι δίπλα του, να ξέρει ότι τον αγαπάμε. Μας δίνει ένα έξτρα κίνητρο.

Είναι ένας τελικός, οπότε από μόνο του είναι σημαντικό για τον οργανισμό. Να το ζήσουμε περισσότερο, να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, δεν το χαρήκαμε στο Κύπελλο. Πρέπει να υπερβάλλουμε, ξέρουμε ότι έχουμε έναν δυνατό αντίπαλο απέναντι μας. Μακάρι να βγούμε εμείς νικητές.

Είναι ένα ιδιαίτερο ματς, Super Cup έχει να γίνει τόσα χρόνια, είναι κάτι καινούργιο. Μας δίνει έξτρα κίνητρο. Το ωραίο του τελικού είναι ότι θα έχουμε κόσμο και από τις δύο ομάδες. Ότι είμαστε στην Κρήτη μάς δίνει έξτρα κίνητρο».