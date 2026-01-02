Κραν Μοντανά: «Η Αλίκη δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί» - Νέα ανάρτηση του αδελφού της

Η αγωνία για την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη, που αγνοούνταν μετά την τραγωδία στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου.

Νωρίτερα, ο αδελφός της, Ρομέν Καλλέργης, είχε δημοσιεύσει στο Instagram ότι η Αλίκη δεν είχε ακόμη ταυτοποιηθεί, καλώντας τους ακολούθους του να προσευχηθούν «μέχρι το τελευταίο λεπτό».

Σε προηγούμενη ανάρτησή του εμφανιζόταν μια κοινή τους φωτογραφία με καρδιά και περιστέρι, που αργότερα κατέβασε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 20:00 ένας φίλος της 15χρονης ανέφερε ότι η σορός της Αλίκης είχε ταυτοποιηθεί. Σε ανάρτησή του στο Instagram έγραψε: «Ευχαριστώ όλους όσοι αναδημοσίευσαν το story μου για την αναζήτηση του αγαπημένου μου προσώπου. Δυστυχώς, μας άφησε».

Υπενθυμίζεται ότι η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη ήταν ανάμεσα στα θύματα της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς στο πολυτελές θέρετρο της Ελβετίας. Στην άτυπη λίστα των αγνοουμένων είχαν συμπεριληφθεί και φίλοι της ίδιας και του αδελφού της, ενώ συγγενείς και κοντινά τους πρόσωπα αναζητούσαν απεγνωσμένα οποιοδήποτε σημάδι ζωής.

Διαβάστε επίσης