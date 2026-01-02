Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Μέσα ο Γκραντ, οι γνωστοί για τους “ερυθρόλευκους”

Η απόφαση ελήφθη και ο Εργκίν Αταμάν συμπεριέλαβε στην αποστολή της ομάδας του τον Τζέριαν Γκραντ.

Ο Αμερικανός παίκτης του “τριφυλλιού” δεν πήρε μέρος στη χθεσινή προπόνηση της ομάδας λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα, αλλά προπονήθηκε στην σημερινή, πρωινή, χαλαρή προπόνηση.

Ο Τούρκος τεχνικός αποφάσισε να τον συμπεριλάβει στην αποψινή δωδεκάδα του Παναθηναϊκού και είναι στο χέρι του αν και πόσο θα τον χρησιμοποιήσει. Κανονικά βρίσκονται στην δωδεκάδα και οι Σλούκας, Όσμαν και Φαρίντ που έμειναν εκτός του αγώνα με το Μαρούσι.

Από την άλλη ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έχει προβλήματα της τελευταίας στιγμής με τον Έλληνα τεχνικό να μην υπολογίζει στους Τάισον Ουόρντ και Σακίλ ΜακΚίσικ.

Αναλυτικά οι δωδεκάδες των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Οσμάν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιουρτσέβεν

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Μόρις, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Αντετοκούνμπο, Χολ, Φουρνιέ