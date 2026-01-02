Φθιώτιδα: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα ηλικιωμένος που κάηκε το σπίτι του - Τον έσωσαν οι συγχωριανοί

Παραλίγο τραγωδία το μεσημέρι της Παρασκευής στο χωριό Δίκαστρο του Δήμου Μακρακώμης.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο Δίκαστρο Μακρακώμης όταν ένας κάτοικος είδε πυκνό καπνό να βγαίνει από μια μικρή μονοκατοικία κοντά στην πλατεία του χωριού.

Αμέσως κάλεσε σε βοήθεια και όλοι έτρεξαν στο σπίτι, ενώ κλήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Όπως αναφέρει το lamiareport το μικρό σπιτάκι είχε λαμπαδιάσει, πιθανότατα από την ξυλόσομπα, ενώ ο ηλικιωμένος ήταν μέσα και προσπαθούσε να τη σβήσει.

Ο άνδρας σώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή από τους συγχωριανούς του οι οποίοι τον έβγαλαν μέσα από το φλεγόμενο σπίτι με εγκαύματα στα χέρια και το πρόσωπο, ενώ ταυτόχρονα έδωσαν μάχη με ιδία μέσα να περιορίσουν τη φωτιά, μέχρι να φτάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα και η Πολιτική Προστασία του Δήμου Μακρακώμης.

Το κτίριο καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς στο εσωτερικό του, ωστόσο οι συγχωριανοί και οι πυροσβέστες κατάφεραν να σώσουν το διπλανό σπίτι στο οποίο είχε επεκταθεί η πυρκαγιά.

Ο άτυχος ηλικιωμένος παρελήφθη από ασθενοφόρο για να διακομιστεί στο νοσοκομείο Λαμίας.

