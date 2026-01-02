Η αιθαλομίχλη «πνίγει» το Ναύπλιο: Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι για τη ρύπανση βιομηχανικών μονάδων

Ντροπιαστικές εικόνες για μια από τις ωραιότερες πόλεις της Ελλάδας

Σωτήρης Σκουλούδης

Η αιθαλομίχλη «πνίγει» το Ναύπλιο: Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι για τη ρύπανση βιομηχανικών μονάδων
Screenshot
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην παραλιακή ζώνη Ναυπλίου – Νέας Κίου δύο μονάδες επεξεργασίας πυρηνελαίου λειτουργούν εδώ και χρόνια ως «μαύρες καμινάδες» που δοκιμάζουν τα όρια αντοχής μιας κατ’ εξοχήν τουριστικής πόλης.

Την ώρα που ο Δήμος επενδύει σε εικόνα «ρομαντικού» προορισμού, οι χαμηλές καπνοδόχοι των πυρηνελαιουργείων στέλνουν πυκνό, δύσοσμο καπνό πάνω από κατοικημένες γειτονιές, δημιουργώντας επαναλαμβανόμενα επεισόδια αιθαλομίχλης που πολλές φορές καλύπτει ως και το ιστορικό κέντρο!

Ειδικά τις ημέρες έντονης λειτουργίας, κάτοικοι και φορείς της πρώτης πρωτεύουσας της Ελλάδας περιγράφουν στο Newsbomb ένα «γκρι πέπλο» που κατεβαίνει από την παραλιακή προς την πόλη, με τη μυρωδιά καμένου ελαιοπυρήνα να γίνεται ανυπόφορη, ιδίως τις βραδινές ώρες.

Οι εικόνες καπνού που σαρώνει τον Αργολικό κόλπο κάνουν συχνά τον γύρο των τοπικών μέσων και των κοινωνικών δικτύων, με οικογένειες να κλείνουν παράθυρα μέσα στον χειμώνα για να προστατευτούν από τα αιωρούμενα σωματίδια.​​

Δείτε χαρακτηριστικές εικόνες του Newsbomb:

img1170.jpg
img1171.jpg

Όπως προκύπτει, πρόκειται για μονάδες πυρηνελαιουργίας δίπλα σε υγροτοπικές εκτάσεις και σε ζώνη που λειτουργεί ταυτόχρονα ως «πύλη» προς το Ναύπλιο για χιλιάδες επισκέπτες.

Επί σειρά ετών κάτοικοι, συλλογικότητες και δημοτικές παρατάξεις καταγγέλλουν ότι η λειτουργία των πυρηνελαιουργείων επιβαρύνει σοβαρά την υγεία και την ποιότητα ζωής, ζητώντας ελέγχους για τα όρια εκπομπών και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Η πίεση της τοπικής κοινωνίας οδήγησε σε παρεμβάσεις και στο επίπεδο της κεντρικής πολιτικής σκηνής, με καταθέσεις κοινοβουλευτικών ερωτήσεων για την ατμοσφαιρική ρύπανση από τα πυρηνελαιουργεία στην παραλιακή οδό, στο μυχό του Αργολικού κόλπου. Παράλληλα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Δήμος Ναυπλιέων έχει φτάσει μέχρι και σε προσφυγή στην αστυνομία, ζητώντας την εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από τις συγκεκριμένες μονάδες.​

Θεσμικές κινήσεις χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα

Υπό την πίεση των αντιδράσεων, ο Δήμος εγκατέστησε τα τελευταία χρόνια όργανα παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μετρώντας αιωρούμενα σωματίδια και επιχειρώντας να τεκμηριώσει το πρόβλημα με επίσημα δεδομένα. Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν κάτοικοι, τα επεισόδια έντονης όχλησης επαναλαμβάνονται, χωρίς να διαφαίνεται μια σαφής πορεία προς αυστηρότερους ελέγχους ή αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας των μονάδων.​

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η χρόνια έκθεση σε τέτοιες εκπομπές συνδέεται με αναπνευστικά και καρδιαγγειακά προβλήματα, ιδιαίτερα για ευπαθείς ομάδες, γεγονός που καθιστά τον «καπνό του πυρηνελαίου» ζήτημα δημόσιας υγείας, όχι απλώς αισθητικής όχλησης.​

Στο Ναύπλιο, το διακύβευμα είναι διπλό: από τη μια, η προστασία των κατοίκων και του ευαίσθητου παράκτιου και υγροτοπικού οικοσυστήματος, και από την άλλη η ίδια η φήμη της πόλης ως ποιοτικού προορισμού, που δύσκολα συμβιβάζεται με τις εικόνες μιας πόλης πνιγμένης στην αιθαλομίχλη. Όσο οι καμινάδες των δύο πυρηνελαιουργείων συνεχίζουν να «γράφουν» τον ορίζοντα της Αργολίδας, το ερώτημα που μένει αναπάντητο είναι πόσες ακόμη χειμερινές σεζόν θα χρειαστούν για να μετατραπούν οι διαμαρτυρίες σε δεσμευτικές αποφάσεις και πραγματική αλλαγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb ομάδα ευαισθητοποιημένων πολιτών έχουν στήσει και από μόνοι τους ένα δίκτυο σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα και σύντομα αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα.

Το ΠΑΚΟΕ στην τελευταία καμπάνια (02/2025) αναφέρει ότι οι μέσοι όροι των σωματιδίων PM2.5 στην πόλη πλησιάζουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια, ενώ σε ορισμένα σημεία οι μέγιστες τιμές υπερβαίνουν αυτά τα όρια, κατατάσσοντας το Ναύπλιο στις πιο ρυπασμένες πόλεις της χώρας

Μέσοι όροι PM2.5 (μg/m³)

Σημείο 1 – Τίρυνθα (κοντά στην επαρχιακή): μέσος όρος PM2.5 = 29 μg/m³.

​Σημείο 2 – Οδός Ναυπλίου‑Νέας Κίου (ΔΑΚ): μέσος όρος PM2.5 = 9 μg/m³.

​Σημείο 3 – Οδός 25ης Μαρτίου (Ναύπλιο): μέσος όρος PM2.5 = 9 μg/m³.

​Σημείο 4 – Λεωφ. Ασκληπιού (βενζινάδικο BP): μέσος όρος PM2.5 = 16 μg/m³.

​Το ΠΑΚΟΕ σημειώνει ότι «οι μέσοι όροι πλησιάζουν το ανώτατο επιτρεπτό όριο» που στον πίνακα τους δίνεται ως 5 μg/m³, υποδηλώνοντας σημαντική υπέρβαση σε σχέση με αυτό το αναφερόμενο όριο.

​Μέγιστες τιμές PM2.5 (μg/m³)

Σημείο 1 – Τίρυνθα: μέγιστη PM2.5 = 195 μg/m³.

​Σημείο 2 – ΔΑΚ Ναυπλίου: μέγιστη PM2.5 = 27 μg/m³.

​Σημείο 3 – Οδός 25ης Μαρτίου: μέγιστη PM2.5 = 48 μg/m³.

​Σημείο 4 – Λεωφ. Ασκληπιού: μέγιστη PM2.5 = 55 μg/m³.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:24ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Ισόβια σε 8 δημοσιογράφους γιατί είναι... αντιπολιτευόμενοι

17:21ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: 40 νεκροί και 119 τραυματίες - Ο επίσημος απολογισμός της τραγωδίας

17:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Παρί Σεν Ζερμέν… καλοβλέπει Καρέτσα, την ώρα που η Άρσεναλ τον έχασε τελευταία στιγμή

17:15LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: Διακοπές στη Νέα Υόρκη - Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά - Τα πρόσωπα των αγνοούμενων: Συγγενείς σε απόγνωση, αναζητούν πληροφορίες

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Η Αντζελίνα Τζολί στο πλευρό των Παλαιστινίων: Επισκέφθηκε τα σύνορα της Γάζας - Βίντεο

16:59ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΞ: Δωρεάν διακοπές για 50 ελληνικές οικογένειες με την πρωτοβουλία «Διακοπές για την οικογένεια»

16:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας από το Σάββατο - Πώς θα γιορτάσουμε τα Θεοφάνεια

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Επιβεβαιώθηκε η αιτία της πυρκαγιάς - Πού στρέφονται οι έρευνες

16:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η επιστήμη μίλησε: Έτσι θα νιώσουμε καλύτερα το 2026

16:47ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Σάκκαρη και Τσιτσιπάς «σκούπισαν» την Ιαπωνία

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Τουλάχιστον 10 νεκροί από μολυσμένο νερό στην «καθαρότερη πόλη της Ινδίας»

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Το 2025 ήταν το θερμότερο και πιο «ηλιόλουστο» έτος όλων των εποχών

16:22ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νέα στοιχεία από τις αρχές - Ξεκίνησε η συνέντευξη τύπου - Συνεχής ενημέρωση

16:22ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη ρωσική επίθεση με drones στο Χάρκοβο - Τουλάχιστον 15 τραυματίες

16:22ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 19χρονος έπεσε από μεγάλο ύψος – Νοσηλεύεται στο «Παπανικολάου»

16:21LIFESTYLE

Αναστάσιος Ράμμος: Έγινε για πρώτη φορά πατέρας - Η φωτογραφία από το μαιευτήριο

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Λύκος κοντά σε σπίτια - Ανησυχία για τους κατοίκους

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Πεύκη: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι που άρπαξαν από συνομήλικούς τους τα χρήματα από τα κάλαντα

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Η αιθαλομίχλη «πνίγει» το Ναύπλιο: Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι για τη χρόνια ρύπανση που προκαλούν βιομηχανικές μονάδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00LIFESTYLE

Από τη Γη της Ελιάς στον Άγιο Έρωτα - Πότε θα δούμε νέα επεισόδια στις σειρές

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντάνα: Τα δευτερόλεπτα πριν την τραγωδία - Αυτή είναι η σερβιτόρα που έκαψε το μοιραίο κλαμπ

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Μαρτυρικός θάνατος βρέφους από την πείνα: Ανατριχιαστική δήλωση της μητέρας - «Είδαμε ότι ήταν νεκρό, ετοιμάσαμε φαγητό και φάγαμε»

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος αλλάζει τα δεδομένα τον Γενάρη στην Ελλάδα - Η πρώτη εκτίμηση για ψύχος

11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα κυλήσει ο Ιανουάριος - Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

15:18ΚΟΣΜΟΣ

«Είμαι η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ», ισχυρίζεται Τουρκάλα - Οι ημερομηνίες, η υιοθεσία και το τεστ DNA

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Θαύμα στην κόλαση του Κραν Μοντανά: Έσφιξε τον σταυρό του στο χέρι «και η φωτιά απλά δεν τον άγγιξε»

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δυσάρεστα νέα από την πρώτη μεταμόσχευση ήπατος - Κατέληξε ο 50χρονος λήπτης

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Επιβεβαιώθηκε η αιτία της πυρκαγιάς - Πού στρέφονται οι έρευνες

08:54WHAT THE FACT

Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

16:22ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νέα στοιχεία από τις αρχές - Ξεκίνησε η συνέντευξη τύπου - Συνεχής ενημέρωση

09:54TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα σε δύο κόσμους

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Επιστήμονες τοποθέτησαν κάμερα σε πλάτη πιγκουίνου και κατέγραψαν την καθημερινότητα του - Δείτε το μαγευτικό βίντεο

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος από ψεύτικο βίντεο από επίθεση με drone στην κατοικία του Πούτιν- Αποδείχθηκε ότι δημιουργήθηκε από AI

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Η αιθαλομίχλη «πνίγει» το Ναύπλιο: Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι για τη χρόνια ρύπανση που προκαλούν βιομηχανικές μονάδες

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Αγνοείται η 15χρονη Ελληνίδα Αλίκη Καλλέργη μετά τη φονική πυρκαγιά

12:19LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι ποσοστά «έπιασαν» οι LIVE εκπομπές την Πρωτοχρονιά

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Η πολυπληθέστερη πόλη του πλανήτη βυθίζεται θέτοντας σε κίνδυνο 42 εκατομμύρια ανθρώπους

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η στιγμή που λαμπαδιάζει η οροφή του κλαμπ - Ντοκουμέντο από το ξεκίνημα της τραγωδίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ