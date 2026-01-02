Η αιθαλομίχλη «πνίγει» το Ναύπλιο: Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι για τη ρύπανση βιομηχανικών μονάδων

Στην παραλιακή ζώνη Ναυπλίου – Νέας Κίου δύο μονάδες επεξεργασίας πυρηνελαίου λειτουργούν εδώ και χρόνια ως «μαύρες καμινάδες» που δοκιμάζουν τα όρια αντοχής μιας κατ’ εξοχήν τουριστικής πόλης.

Την ώρα που ο Δήμος επενδύει σε εικόνα «ρομαντικού» προορισμού, οι χαμηλές καπνοδόχοι των πυρηνελαιουργείων στέλνουν πυκνό, δύσοσμο καπνό πάνω από κατοικημένες γειτονιές, δημιουργώντας επαναλαμβανόμενα επεισόδια αιθαλομίχλης που πολλές φορές καλύπτει ως και το ιστορικό κέντρο!

Ειδικά τις ημέρες έντονης λειτουργίας, κάτοικοι και φορείς της πρώτης πρωτεύουσας της Ελλάδας περιγράφουν στο Newsbomb ένα «γκρι πέπλο» που κατεβαίνει από την παραλιακή προς την πόλη, με τη μυρωδιά καμένου ελαιοπυρήνα να γίνεται ανυπόφορη, ιδίως τις βραδινές ώρες.

Οι εικόνες καπνού που σαρώνει τον Αργολικό κόλπο κάνουν συχνά τον γύρο των τοπικών μέσων και των κοινωνικών δικτύων, με οικογένειες να κλείνουν παράθυρα μέσα στον χειμώνα για να προστατευτούν από τα αιωρούμενα σωματίδια.​​

Δείτε χαρακτηριστικές εικόνες του Newsbomb:

Όπως προκύπτει, πρόκειται για μονάδες πυρηνελαιουργίας δίπλα σε υγροτοπικές εκτάσεις και σε ζώνη που λειτουργεί ταυτόχρονα ως «πύλη» προς το Ναύπλιο για χιλιάδες επισκέπτες.

Επί σειρά ετών κάτοικοι, συλλογικότητες και δημοτικές παρατάξεις καταγγέλλουν ότι η λειτουργία των πυρηνελαιουργείων επιβαρύνει σοβαρά την υγεία και την ποιότητα ζωής, ζητώντας ελέγχους για τα όρια εκπομπών και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Η πίεση της τοπικής κοινωνίας οδήγησε σε παρεμβάσεις και στο επίπεδο της κεντρικής πολιτικής σκηνής, με καταθέσεις κοινοβουλευτικών ερωτήσεων για την ατμοσφαιρική ρύπανση από τα πυρηνελαιουργεία στην παραλιακή οδό, στο μυχό του Αργολικού κόλπου. Παράλληλα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Δήμος Ναυπλιέων έχει φτάσει μέχρι και σε προσφυγή στην αστυνομία, ζητώντας την εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από τις συγκεκριμένες μονάδες.​

Θεσμικές κινήσεις χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα

Υπό την πίεση των αντιδράσεων, ο Δήμος εγκατέστησε τα τελευταία χρόνια όργανα παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μετρώντας αιωρούμενα σωματίδια και επιχειρώντας να τεκμηριώσει το πρόβλημα με επίσημα δεδομένα. Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν κάτοικοι, τα επεισόδια έντονης όχλησης επαναλαμβάνονται, χωρίς να διαφαίνεται μια σαφής πορεία προς αυστηρότερους ελέγχους ή αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας των μονάδων.​

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η χρόνια έκθεση σε τέτοιες εκπομπές συνδέεται με αναπνευστικά και καρδιαγγειακά προβλήματα, ιδιαίτερα για ευπαθείς ομάδες, γεγονός που καθιστά τον «καπνό του πυρηνελαίου» ζήτημα δημόσιας υγείας, όχι απλώς αισθητικής όχλησης.​

Στο Ναύπλιο, το διακύβευμα είναι διπλό: από τη μια, η προστασία των κατοίκων και του ευαίσθητου παράκτιου και υγροτοπικού οικοσυστήματος, και από την άλλη η ίδια η φήμη της πόλης ως ποιοτικού προορισμού, που δύσκολα συμβιβάζεται με τις εικόνες μιας πόλης πνιγμένης στην αιθαλομίχλη. Όσο οι καμινάδες των δύο πυρηνελαιουργείων συνεχίζουν να «γράφουν» τον ορίζοντα της Αργολίδας, το ερώτημα που μένει αναπάντητο είναι πόσες ακόμη χειμερινές σεζόν θα χρειαστούν για να μετατραπούν οι διαμαρτυρίες σε δεσμευτικές αποφάσεις και πραγματική αλλαγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb ομάδα ευαισθητοποιημένων πολιτών έχουν στήσει και από μόνοι τους ένα δίκτυο σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα και σύντομα αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα.

Το ΠΑΚΟΕ στην τελευταία καμπάνια (02/2025) αναφέρει ότι οι μέσοι όροι των σωματιδίων PM2.5 στην πόλη πλησιάζουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια, ενώ σε ορισμένα σημεία οι μέγιστες τιμές υπερβαίνουν αυτά τα όρια, κατατάσσοντας το Ναύπλιο στις πιο ρυπασμένες πόλεις της χώρας

Μέσοι όροι PM2.5 (μg/m³)

Σημείο 1 – Τίρυνθα (κοντά στην επαρχιακή): μέσος όρος PM2.5 = 29 μg/m³.

​Σημείο 2 – Οδός Ναυπλίου‑Νέας Κίου (ΔΑΚ): μέσος όρος PM2.5 = 9 μg/m³.

​Σημείο 3 – Οδός 25ης Μαρτίου (Ναύπλιο): μέσος όρος PM2.5 = 9 μg/m³.

​Σημείο 4 – Λεωφ. Ασκληπιού (βενζινάδικο BP): μέσος όρος PM2.5 = 16 μg/m³.

​Το ΠΑΚΟΕ σημειώνει ότι «οι μέσοι όροι πλησιάζουν το ανώτατο επιτρεπτό όριο» που στον πίνακα τους δίνεται ως 5 μg/m³, υποδηλώνοντας σημαντική υπέρβαση σε σχέση με αυτό το αναφερόμενο όριο.

​Μέγιστες τιμές PM2.5 (μg/m³)

Σημείο 1 – Τίρυνθα: μέγιστη PM2.5 = 195 μg/m³.

​Σημείο 2 – ΔΑΚ Ναυπλίου: μέγιστη PM2.5 = 27 μg/m³.

​Σημείο 3 – Οδός 25ης Μαρτίου: μέγιστη PM2.5 = 48 μg/m³.

​Σημείο 4 – Λεωφ. Ασκληπιού: μέγιστη PM2.5 = 55 μg/m³.

