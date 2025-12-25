Τα δέκα γεγονότα που σημάδεψαν το 2025: Η λίστα του Γαλλικού Πρακτορείου

Οι εξελίξεις που διαμόρφωσαν τη χρονιά σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με το AFP

Δέκα γεγονότα που άφησαν το αποτύπωμά τους στο 2025 καταγράφει στον απολογισμό του το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, αποτυπώνοντας τις εξελίξεις που διαμόρφωσαν τη χρονιά σε διεθνές πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

1. Ντόναλντ Τραμπ: Η θορυβώδης επιστροφή

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στην προεδρία των ΗΠΑ τον Ιανουάριο, εγκαινιάζοντας μια δεύτερη θητεία με καταιγισμό εκτελεστικών διαταγμάτων.

Προστατευτισμός στο εμπόριο, μαζικές απελάσεις μεταναστών, περικοπές στο ομοσπονδιακό κράτος και σφοδρή σύγκρουση με τα ΜΜΕ και τους Δημοκρατικούς χαρακτήρισαν τους πρώτους μήνες. Παρά την έντονη διπλωματική κινητικότητα, η δυσαρέσκεια των πολιτών για το κόστος ζωής ενισχύθηκε, δημιουργώντας πιέσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

2. Εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα

Ύστερα από αμερικανικές πιέσεις, Ισραήλ και Χαμάς κατέληξαν σε κατάπαυση του πυρός, δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου.

Η εκεχειρία επέτρεψε περιορισμένη αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων, ανταλλαγή ομήρων και αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, η οποία ωστόσο παραμένει ανεπαρκής. Οι παραβιάσεις συνεχίστηκαν, ενώ η περιοχή παρέμεινε σε αναβρασμό, με πλήγματα στον Λίβανο και επιθέσεις που κλιμάκωσαν τις περιφερειακές εντάσεις.

3. Δύσκολες διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Το 2025 σημαδεύτηκε από νέες, αλλά επίπονες, προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Οι επαφές ΗΠΑ–Ρωσίας και οι συνομιλίες Κιέβου–Μόσχας δεν απέφεραν άμεσο αποτέλεσμα, ενώ οι μάχες στο πεδίο συνεχίστηκαν. Παρά τις «προόδους» που ανακοινώθηκαν στο τέλος της χρονιάς, το ζήτημα των κατεχόμενων εδαφών παρέμεινε αγκάθι.

4. Παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος

Η επιστροφή του Τραμπ συνοδεύτηκε από νέους δασμούς σε εισαγόμενα προϊόντα και στοχευμένα μέτρα σε στρατηγικούς τομείς.

Οι αντιδράσεις εταίρων και αντίποινα οδήγησαν σε σκληρές διαπραγματεύσεις, με προσωρινές συμφωνίες να περιορίζουν την ένταση, αλλά την παγκόσμια οικονομία να δέχεται ισχυρούς κραδασμούς.

5. Νέος πάπας: Ο Λέων ΙΔ΄

Μετά τον θάνατο του πάπα Φραγκίσκου, ο Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ εξελέγη νέος ποντίφικας, παίρνοντας το όνομα Λέων ΙΔ΄.

Πρώτος Αμερικανός πάπας στην ιστορία, συνέχισε την κοινωνική γραμμή του προκατόχου του, δίνοντας έμφαση στους φτωχούς και το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα επιδίωξε ισορροπίες με τους συντηρητικούς κύκλους.

6. Οι εξεγέρσεις της Gen Z

Νέοι κάτω των 30 ετών πρωταγωνίστησαν σε μαζικές κινητοποιήσεις σε Ασία, Αφρική και Λατινική Αμερική, διαμαρτυρόμενοι για διαφθορά, ανισότητες και περιορισμούς ελευθεριών.

Σε αρκετές χώρες, οι διαδηλώσεις εξελίχθηκαν σε πολιτικές κρίσεις, με παραιτήσεις και ανατροπές ηγετών.

7. Εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης

Οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη εκτοξεύθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ, προκαλώντας ενθουσιασμό αλλά και ανησυχίες για φούσκα.

Παράλληλα, ζητήματα παραπληροφόρησης, πνευματικών δικαιωμάτων και κοινωνικών επιπτώσεων οδήγησαν κυβερνήσεις σε νέες ρυθμίσεις.

8. Θεαματική διάρρηξη στο Λούβρο

Μια κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο συγκλόνισε τη Γαλλία και τη διεθνή κοινή γνώμη.

Πολύτιμα κοσμήματα αφαιρέθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, αναδεικνύοντας σοβαρά κενά ασφαλείας στο διασημότερο μουσείο του κόσμου.

9. Αμερικανικά πλήγματα στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών, με δεκάδες νεκρούς και έντονες αντιδράσεις για τη νομιμότητα των ενεργειών.

Η Βενεζουέλα κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για απόπειρα αποσταθεροποίησης και κλιμάκωση της έντασης.

10. Ρεκόρ ακραίων καιρικών φαινομένων

Το 2025 καταγράφηκε ως χρονιά ακραίων καιρικών φαινομένων: καταστροφικοί κυκλώνες, πλημμύρες, πυρκαγιές και θερμοκρασιακά ρεκόρ έπληξαν δεκάδες χώρες - μεταξύ άλλων και την Ελλάδα.

Οι επιστήμονες προειδοποίησαν ότι η κλιματική κρίση επιταχύνεται, με ολοένα βαρύτερο ανθρώπινο και οικονομικό κόστος.

