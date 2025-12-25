Τα δέκα γεγονότα που σημάδεψαν το 2025: Η λίστα του Γαλλικού Πρακτορείου

Δέκα γεγονότα που άφησαν το αποτύπωμά τους στο 2025 καταγράφει στον απολογισμό του το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, αποτυπώνοντας τις εξελίξεις που διαμόρφωσαν τη χρονιά σε διεθνές πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

1. Ντόναλντ Τραμπ: Η θορυβώδης επιστροφή

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στην προεδρία των ΗΠΑ τον Ιανουάριο, εγκαινιάζοντας μια δεύτερη θητεία με καταιγισμό εκτελεστικών διαταγμάτων.

Προστατευτισμός στο εμπόριο, μαζικές απελάσεις μεταναστών, περικοπές στο ομοσπονδιακό κράτος και σφοδρή σύγκρουση με τα ΜΜΕ και τους Δημοκρατικούς χαρακτήρισαν τους πρώτους μήνες. Παρά την έντονη διπλωματική κινητικότητα, η δυσαρέσκεια των πολιτών για το κόστος ζωής ενισχύθηκε, δημιουργώντας πιέσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

2. Εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα

Ύστερα από αμερικανικές πιέσεις, Ισραήλ και Χαμάς κατέληξαν σε κατάπαυση του πυρός, δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου.

Η εκεχειρία επέτρεψε περιορισμένη αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων, ανταλλαγή ομήρων και αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, η οποία ωστόσο παραμένει ανεπαρκής. Οι παραβιάσεις συνεχίστηκαν, ενώ η περιοχή παρέμεινε σε αναβρασμό, με πλήγματα στον Λίβανο και επιθέσεις που κλιμάκωσαν τις περιφερειακές εντάσεις.

3. Δύσκολες διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Το 2025 σημαδεύτηκε από νέες, αλλά επίπονες, προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Οι επαφές ΗΠΑ–Ρωσίας και οι συνομιλίες Κιέβου–Μόσχας δεν απέφεραν άμεσο αποτέλεσμα, ενώ οι μάχες στο πεδίο συνεχίστηκαν. Παρά τις «προόδους» που ανακοινώθηκαν στο τέλος της χρονιάς, το ζήτημα των κατεχόμενων εδαφών παρέμεινε αγκάθι.

Ukrainian drones struck the Efremov Synthetic Rubber Plant in Russia's Tula region overnight into December 24, causing a damaging fire with no casualties, as reported by Meduza, Astra, and Ukrainian outlets like NV and Obozrevatel. The facility produces materials used in defense… pic.twitter.com/iNOI9OJ6pb — Aleksandar Djokic (Александар Джокич) (@polidemitolog) December 24, 2025

4. Παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος

Η επιστροφή του Τραμπ συνοδεύτηκε από νέους δασμούς σε εισαγόμενα προϊόντα και στοχευμένα μέτρα σε στρατηγικούς τομείς.

?? President Trump says that many American families will save $11,000-$20,000 on taxes in 2026.

This together with the $2,000 tariff rebate that is coming in 2026 is setting $REBATE up to be THE 2026 narrative play. Don't fade, ride the wave with us! pic.twitter.com/Ja9Vm9LUaY — REBATE (@REBATE_TARIFF) December 18, 2025

Οι αντιδράσεις εταίρων και αντίποινα οδήγησαν σε σκληρές διαπραγματεύσεις, με προσωρινές συμφωνίες να περιορίζουν την ένταση, αλλά την παγκόσμια οικονομία να δέχεται ισχυρούς κραδασμούς.

5. Νέος πάπας: Ο Λέων ΙΔ΄

Μετά τον θάνατο του πάπα Φραγκίσκου, ο Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ εξελέγη νέος ποντίφικας, παίρνοντας το όνομα Λέων ΙΔ΄.

Πρώτος Αμερικανός πάπας στην ιστορία, συνέχισε την κοινωνική γραμμή του προκατόχου του, δίνοντας έμφαση στους φτωχούς και το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα επιδίωξε ισορροπίες με τους συντηρητικούς κύκλους.

6. Οι εξεγέρσεις της Gen Z

Νέοι κάτω των 30 ετών πρωταγωνίστησαν σε μαζικές κινητοποιήσεις σε Ασία, Αφρική και Λατινική Αμερική, διαμαρτυρόμενοι για διαφθορά, ανισότητες και περιορισμούς ελευθεριών.

Σε αρκετές χώρες, οι διαδηλώσεις εξελίχθηκαν σε πολιτικές κρίσεις, με παραιτήσεις και ανατροπές ηγετών.

7. Εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης

Οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη εκτοξεύθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ, προκαλώντας ενθουσιασμό αλλά και ανησυχίες για φούσκα.

This is a bad response from the Head of ChatGPT.



Instead of owning the confusing UI, you're saying, “Trust me bro, the screenshots are either fake or you’re dumb if you think it's an ad.”



You lose users’ trust this way, especially now that strong alternatives like Gemini exist. pic.twitter.com/3DFmKPygPK — Yuchen Jin (@Yuchenj_UW) December 6, 2025

Παράλληλα, ζητήματα παραπληροφόρησης, πνευματικών δικαιωμάτων και κοινωνικών επιπτώσεων οδήγησαν κυβερνήσεις σε νέες ρυθμίσεις.

8. Θεαματική διάρρηξη στο Λούβρο

Μια κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο συγκλόνισε τη Γαλλία και τη διεθνή κοινή γνώμη.

Πολύτιμα κοσμήματα αφαιρέθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, αναδεικνύοντας σοβαρά κενά ασφαλείας στο διασημότερο μουσείο του κόσμου.

9. Αμερικανικά πλήγματα στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών, με δεκάδες νεκρούς και έντονες αντιδράσεις για τη νομιμότητα των ενεργειών.

?USA ??-VENEZUELA??| Les USA ont saisi un 3e pétrolier au large du #Vénézuéla en 12 jours : le pétrolier #Bella1, sous pavillon panaméen, a été arraisonné par les garde-côtes ?? après le #Centuries intercepté la veille en eaux internationales et le Skippers arraisonné le 10 Déc. pic.twitter.com/fGP8kVY8bn — Nanana365 (@nanana365media) December 22, 2025

Η Βενεζουέλα κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για απόπειρα αποσταθεροποίησης και κλιμάκωση της έντασης.

10. Ρεκόρ ακραίων καιρικών φαινομένων

Το 2025 καταγράφηκε ως χρονιά ακραίων καιρικών φαινομένων: καταστροφικοί κυκλώνες, πλημμύρες, πυρκαγιές και θερμοκρασιακά ρεκόρ έπληξαν δεκάδες χώρες - μεταξύ άλλων και την Ελλάδα.

Οι επιστήμονες προειδοποίησαν ότι η κλιματική κρίση επιταχύνεται, με ολοένα βαρύτερο ανθρώπινο και οικονομικό κόστος.

