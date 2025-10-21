Explainer - Η «ληστεία της δεκαετίας» στο Μουσείο του Λούβρου: Οι υποψίες για οργανωμένο έγκλημα

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

AP
Μια σειρά από «ανεκτίμητα» αντικείμενα κλάπηκαν από το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, σε μια επιχείρηση που ήδη χαρακτηρίζεται ως η «ληστεία της δεκαετίας». Οι δράστες εισέβαλαν στο παγκοσμίου φήμης μουσείο μέρα μεσημέρι και απέκτησαν πρόσβαση στη γκαλερί που στεγάζει τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των υπευθύνων, προκειμένου να ανακτήσουν τα κοσμήματα πριν αυτά διαλυθούν.

Το χρονικό της ληστείας στο Μουσείο του Λούβρου

Η εισβολή σημειώθηκε περίπου στις 9:30 π.μ., μισή ώρα αφότου το Μουσείο του Λούβρου είχε ανοίξει τις πύλες του στο κοινό. Οι δράστες χρησιμοποίησαν έναν γερανό τοποθετημένο στο πίσω μέρος ενός μικρού φορτηγού για να σπάσουν ένα παράθυρο στον επάνω όροφο και να εισέλθουν στη γκαλερί «Απόλλων».

Πρόκειται για μια τεράστια αίθουσα που φιλοξενεί τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, καθώς και τη βασιλική συλλογή έργων τέχνης. Οι ληστές έσπασαν δύο προθήκες και διέφυγαν με μοτοσικλέτες. Από το περιστατικό δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Οι φύλακες ειδοποιήθηκαν από τους συναγερμούς που ενεργοποιήθηκαν με το σπάσιμο των βιτρινών, ωστόσο οι δράστες είχαν ήδη διαφύγει. Ολόκληρη η ληστεία διήρκεσε μόλις έξι με επτά λεπτά.

Τι εκλάπη και ο κίνδυνος της διάλυσης

Συνολικά, στόχος της ληστείας έγιναν εννέα αντικείμενα, εκ των οποίων οκτώ εκλάπησαν. Το ένατο αντικείμενο, το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ', έπεσε κατά τη διαφυγή των δραστών. Οι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τα κλεμμένα αντικείμενα ως «ανεκτίμητης» ιστορικής αξίας.

Ο ειδικός Τέχνης Άρθουρ Μπραντ χαρακτήρισε το συμβάν ως ληστεία «της δεκαετίας», τονίζοντας ότι για την ανάκτηση των αντικειμένων, η αστυνομία πρέπει να εντοπίσει τους δράστες μέσα σε μία εβδομάδα. «Αυτά τα κοσμήματα του στέμματος είναι τόσο διάσημα που δεν μπορείς να τα πουλήσεις. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να λιώσουν το ασήμι και το χρυσό, να διαλύσουν τα διαμάντια, να προσπαθήσουν να τα κόψουν. Έτσι πιθανότατα θα εξαφανιστούν για πάντα», δήλωσε.

louvro2.jpg

Η τιάρα της αυτοκράτειρας Ευγενίας

Μουσείο Λούβρου
louvro3.jpg

Το σμαραγδένιο κολιέ και τα σκουλαρίκια της αυτοκράτειρας Μαρίας Λουίζας

Μουσείο Λούβρου
louvro4.jpg

Εκλάπησαν η τιάρα, το κολιέ και το ένα σκουλαρίκι της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας

Μουσείο Λούβρου

Οι έμπειροι δράστες και τα ερωτήματα ασφαλείας

Σύμφωνα με γαλλικά Μέσα Ενημέρωσης, οι δράστες ήταν τέσσερις: δύο ντυμένοι ως εργάτες οικοδομών με κίτρινα γιλέκα στον γερανό και δύο άλλοι που διέφυγαν με μηχανάκια. Η υπουργός πολιτισμού, Ρασίντα Ντατί, δήλωσε ότι το υλικό από τις κάμερες έδειξε τους μασκοφόρους ληστές να εισέρχονται «ήρεμα» και να σπάνε τις προθήκες, προσθέτοντας ότι οι δράστες φαίνεται να ήταν «έμπειροι» με καλά προετοιμασμένο σχέδιο.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με επικρατέστερη την υπόθεση του οργανωμένου εγκλήματος. Ένα βασικό ερώτημα που παραμένει είναι αν οι ληστές είχαν εσωτερική βοήθεια.

Το περιστατικό έφερε στην επιφάνεια σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια του Μουσείου του Λούβρου. «Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι αποτύχαμε», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράρ Δαρμανέν, αν και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η αστυνομία θα συλλάβει τους δράστες. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε με ανάρτησή του ότι γίνονται τα πάντα για την ανάκτηση των κοσμημάτων και την απόδοση δικαιοσύνης.

*Με πληροφορίες από Skynews

