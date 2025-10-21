Λούβρο: Πού στρέφονται οι έρευνες για το ριφιφί του αιώνα – «Φανταστείτε, έκλεψαν και τη Μόνα Λίζα»

Η γαλλική αστυνομία προσπαθεί να λύσει το «παζλ» της ληστείας – «μαμούθ» στο Λούβρο. Τι αναφέρει ο επιμελητής και κριτικός τέχνης, Τάκης Μαυρωτάς, μιλώντας στο Newsbomb.gr.

Γιάννης Νικηφοράκης

Κάτι λιγότερο από 7 λεπτά· τόσο χρειάστηκαν οι «επαγγελματίες» διαρρήκτες για να εισβάλλουν στη γκαλερί «Απόλλων» του μουσείου του Λούβρου, την αίθουσα όπου φυλάσσονται τα κοσμήματα του γαλλικού Στέμματος, το πρωί της Κυριακής (19/10).

Οι κουκουλοφόροι, ντυμένοι με κίτρινα γιλέκα, εισήλθαν χωρίς καμία αντίσταση στο εσωτερικό της γκαλερί, σπάζοντας το παράθυρο με τη βοήθεια ενός τροχού. Απείλησαν τους φρουρούς και έσπασαν δύο βιτρίνες: Με τα κοσμήματα του Ναπολέοντα και αυτήν με τα κοσμήματα των Γάλλων ηγεμόνων.

Οι συναγερμοί του εξωτερικού παραθύρου της γκαλερί καθώς και των δύο σπασμένων προθηκών ενεργοποιήθηκαν αμέσως. Στον χώρο, οι πέντε υπάλληλοι που βρίσκονται παρόντες, απομάκρυναν τους δεκάδες έκπληκτους επισκέπτες.

Ταυτόχρονα, οι υπάλληλοι του μουσείου επικοινώνησαν με τη γαλλική αστυνομία και χτύπησε ο συναγερμός «Ραμσής», η πλατφόρμα ασφαλείας που συνδέει το Λούβρο με το Υπουργείο Εσωτερικών. Όμως, οι δύο δράστες είχαν ήδη διαφύγει.

Στη βιασύνη τους, άφησαν πίσω τον εξοπλισμό τους, καθώς και το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο βρέθηκε στον εξωτερικό χώρο, μερικώς σπασμένο.

«Φανταστείτε, εδώ έκλεψαν τη Μόνα Λίζα»

Ο επιμελητής και κριτικός τέχνης, εκτελών χρέη Διευθυντή Εικαστικού Προγράμματος του Ιδρύματος Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη, Τάκης Μαυρωτάς, σχολίασε ότι «φανταζόσασταν ποτέ ότι θα έκλεβαν τη Μόνα Λίζα; Το 1911, εκλάπη από το Λούβρο», κάνοντας λόγο για «μικρά περιστατικά, τα οποία αμαυρώνουν την ανθρώπινη φύση εν γένει, αλλά ευτυχώς εξαρθρώνονται», μιλώντας στο Newsbomb.gr.

Ο κ. Μαυρωτάς επεσήμανε ακόμη πως οι Έλληνες διατηρούν από αρχαιοτάτων χρόνων μία βαθιά σχέση με την ιστορία και τον πολιτισμό, σημειώνοντας ότι «οι πολίτες τρέφουν μία μεγάλη αγάπη για τα μουσεία και τα στηρίζουν. Αυτό έχει σημασία».

Πού στρέφονται οι έρευνες

Συνολικά, οι κλέφτες απέσπασαν οκτώ κομμάτια, κυρίως κοσμήματα που ανήκαν σε δύο βασίλισσες και μία αυτοκράτειρα. Ωστόσο, το περίφημο Régent, το μεγαλύτερο διαμάντι της συλλογής –που ζυγίζει πάνω από 140 καράτια– δεν εκλάπη.

Δεν υπήρξαν τραυματίες, ούτε μεταξύ του κοινού, ούτε των αστυνομικών του Λούβρου. Άπαντες κάνουν λόγο για συλλογή ανεκτίμητης αξίας.

Η Υπουργός Πολιτισμού, Ρασιντά Ντατί, περιέγραψε τους δράστες ως φαινομενικά «έμπειρους», με ένα καλά προετοιμασμένο σχέδιο διαφυγής και δύο σκούτερ. Η γαλλική αστυνομία αναζητά τέσσερις υπόπτους, μελετώντας τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, ώστε να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή διαφυγής των δραστών.

Ο Ιταλός που έκλεψε τη Τζοκόντα από το Λούβρο

Το χθεσινό περιστατικό «ξύπνησε» μνήμες από το διασημότερο ριφιφί στην ιστορία του Μουσείου. Την 21η Αυγούστου 1911, ο Βιντσέντσο Περούτζια, μαζί με δύο ακόμη Ιταλούς εργάτες, τον Βιντσέντσο και τον Μικέλε Λαντσελότι, εισέβαλαν στο Λούβρο τα ξημερώματα, παρακάμπτοντας τα μέτρα ασφαλείας της εποχής.

Οι τρεις άνδρες είχαν περάσει τη νύχτα κρυμμένοι σε έναν αποθηκευτικό χώρο με υλικά τέχνης και μόλις άνοιξε το Μουσείο, αφαίρεσαν τη Μόνα Λίζα από τον τοίχο, αφαιρώντας το ξύλινο πλαίσιο και την προστατευτική θήκη. Ο Βιντσέντσο Περούτζια φέρεται να ήταν αυτός που είχε φτιάξει την προθήκη του πίνακα και γνώριζε πώς να την αποσυναρμολογήσει.

Ο πίνακας καλύφθηκε με κουβέρτα και μεταφέρθηκε στον σταθμό Quai d’Orsay, όπου οι δράστες επιβιβάστηκαν σε τρένο για να φύγουν από το Παρίσι.

Πριν από την κλοπή, η Μόνα Λίζα δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστή στον κόσμο, παρά μόνο στους ειδικούς της τέχνης. Ζωγραφισμένη από τον Λεονάρντο ντα Βίντσι περίπου στο 1507, η φήμη ως αριστούργημα της Αναγέννησης είχε αρχίσει να διαδίδεται τη δεκαετία του 1860, περιοριζόμενη σε ένα μικρό κομμάτι της γαλλικής διανόησης.

Τα κενά ασφαλείας

Η δράση των κακοποιών αποκάλυψε σοβαρές αδυναμίες στο σύστημα παρακολούθησης του μουσείου, από τις οποίες οι αρχές θα πρέπει να εξάγουν συμπεράσματα και να αντλήσουν διδάγματα.

Πρόσφατα, αρκετά μουσεία έχουν αποτελέσει στόχο στη Γαλλία. Στα μέσα Σεπτεμβρίου, δείγματα από μασίφ χρυσό εκλάπησαν κατά τη διάρκεια διάρρηξης στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού, το οποίο εξέφρασε λύπη για την «ανεκτίμητη απώλεια» για την έρευνα και την πολιτιστική κληρονομιά.

Τον αντίστοιχο μήνα, άγνωστοι εισέβαλαν σε μουσείο της Λιμόζ, με τη ζημιά να ανέρχεται σε 6,5 εκατ. ευρώ. «Πρέπει να προσαρμόσουμε αυτά τα μουσεία στις νέες μορφές εγκληματικότητας», επανέλαβε η Υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, διαβεβαιώνοντας ότι πρόσφατα πραγματοποιήθηκε «έλεγχος ασφάλειας» στο Λούβρο, κατόπιν αιτήματος της διεύθυνσης.

Λούβρο: Πού στρέφονται οι έρευνες για το ριφιφί του αιώνα – «Φανταστείτε, έκλεψαν μέχρι και τη Μόνα Λίζα»

