Ληστεία στο Λούβρο: Η στιγμή που ο δράστης πριονίζει προθήκη στη γκαλερί «Απόλλων» – Δείτε βίντεο

Ο ληστής φορά κίτρινο γιλέκο ώστε να παραπέμπει σε εργάτη και φαίνεται να πριονίζει προθήκη στη γκαλερί «Απόλλων» του Λούβρου

Βίντεο από τη στιγμή της διάρρηξης στο Λούβρο φέρνει στη δημοσιότητα το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

Συγκεκριμένα, φαίνεται ένας κουκουλοφόρος με κίτρινο γιλέκο να πριονίζει προθήκη στη γκαλερί «Απόλλων».

Μέσα σε μόλις 7 λεπτά, κουκουλοφόροι άρπαξαν εννέα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από τη συλλογή του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτειρας Ευγενίας –συμπεριλαμβανομένων ενός κολιέ, μιας καρφίτσας και μιας τιάρας– τα οποία ήταν εκθέματα στην αίθουσα «Απόλλων» του Λούβρου. Πρόκειται για μία από τις πιο εντυπωσιακές και ιστορικά σημαντικές αίθουσες του μουσείου, που δημιουργήθηκε τον 17ο αιώνα.

Δύο ανακτήθηκαν, μεταξύ αυτών και το κατεστραμμένο στέμμα της Ευγενίας, το οποίο βρέθηκε έξω από το μουσείο, πιθανότατα αφημένο πίσω από τους κλέφτες κατά τη διαφυγή τους.

Πώς έγινε η ληστεία

Το modus operandi των εγκληματιών φαίνεται να ήταν καλά επεξεργασμένο. Τέσσερις κακοποιοί, δύο σε φορτηγό εξοπλισμένο με ανυψωτικό μηχάνημα και δύο σε πατίνια, έφτασαν μπροστά από το μουσείο στις 09:30, στην Quai François Mitterrand, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Figaro.

Στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν τον ανελκυστήρα εμπορευμάτων για να αποκτήσουν πρόσβαση στη «Γκαλερί του Απόλλωνα» στον πρώτο όροφο, ανοίγοντας το παράθυρο με έναν γωνιακό λειαντήρα.

Στη συνέχεια, έσπασαν δύο προθήκες, τη βιτρίνα με τα «κοσμήματα του Ναπολέοντα» και τα «κοσμήματα των Γάλλων ηγεμόνων», χρησιμοποιώντας το ίδιο τρυπάνι, προτού κλέψουν αρκετά κοσμήματα, εννέα συνολικά, σύμφωνα με αστυνομική πηγή.

Τα τέσσερα άτομα κατέβηκαν από τον ανελκυστήρα εμπορευμάτων και διέφυγαν με δύο σκούτερ.

Η Αστυνομία βρήκε στο δρόμο δύο μύλους, ένα καμινέτο, βενζίνη, γάντια, ένα γουόκι – τόκι, μία κουβέρτα και ένα σπασμένο κόσμημα. Το κόσμημα πιστεύεται ότι ήταν το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, με 1.354 διαμάντια, 1.136 τριαντάφυλλα και 56 σμαράγδια.

