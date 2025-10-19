Ληστεία αλά Arsène Lupin στο Λούβρο: Σε 7 λεπτά έκλεψαν κοσμήματα της συλλογής του Ναπολέοντα-Βίντεο

Ληστεία και πανικός σήμερα το πρωί στο Λούβρο, το πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου, στην καρδιά του Παρισιού. Μια σκηνή βγαλμένη από μυθιστόρημα του Arsène Lupin, ενώ το μουσείο ήταν ανοιχτό για τους επισκέπτες.

A basket lift used by thieves is seen at the Louvre museum Sunday Oct.19, 2025 in Paris. (AP Photo/Alexander Turnbull)

Εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτειρας Ευγενείας κλάπηκαν, συμπεριλαμβανομένων ενός κολιέ, μιας καρφίτσας και μιας τιάρας.

Δύο ανακτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του κατεστραμμένου στέμματος της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο βρέθηκε έξω από το μουσείο, πιθανότατα χαμένο από τους κλέφτες κατά τη διαφυγή τους.

Κανείς δεν τραυματίστηκε, αλλά μάρτυρες λένε ότι η αστυνομία έτρεξε κοντά στην πυραμίδα και προσπάθησε να εισέλθει στο Λούβρο από τις γυάλινες πλαϊνές πόρτες, αλλά ήταν κλειδωμένες και αδύνατο να ανοίξουν.

Τελικά, η αστυνομία κατάφερε να αποκαταστήσει την ηρεμία, αλλά μέχρι τότε οι ληστές είχαν διαφύγει, οδηγώντας σκούτερ Yamaha T-Max με κατεύθυνση τον αυτοκινητόδρομο Α6 προς τη Λυών.

Το λεπτομερές modus operandi των ληστών

Το modus operandi των εγκληματιών φαίνεται να είναι ιδιαίτερα καλά επεξεργασμένο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της le figaro, τέσσερις κακοποιοί, δύο σε φορτηγό εξοπλισμένο με ανυψωτικό μηχάνημα και δύο σε ισχυρά πατίνια, έφτασαν μπροστά από το μουσείο στις 9.30 π.μ. στην Quai François Mitterrand.

Στη συνέχεια χρησιμοποίησαν τον ανελκυστήρα εμπορευμάτων για να αποκτήσουν πρόσβαση στην «Γκαλερί του Απόλλωνα» στον πρώτο όροφο, ανοίγοντας το παράθυρο με έναν γωνιακό λειαντήρα.

Στη συνέχεια, έσπασαν δύο προθήκες, τη βιτρίνα με τα "κοσμήματα του Ναπολέοντα" και τη βιτρίνα με τα "κοσμήματα των Γάλλων ηγεμόνων", χρησιμοποιώντας το ίδιο τρυπάνι, προτού κλέψουν αρκετά κοσμήματα, επτά συνολικά, σύμφωνα με αστυνομική πηγή.

Τα τέσσερα άτομα κατέβηκαν από τον ανελκυστήρα εμπορευμάτων και διέφυγαν με δύο σκούτερ.

Η λειστία τους τους διήρκεσε από 4-7 λεπτά. Η αστυνομία βρήκε στο δρόμο δύο μύλους, ένα καμινέτο, βενζίνη, γάντια, ένα γουόκι-τόκι, μια κουβέρτα και ένα σπασμένο κόσμημα. Το κόσμημα πιστεύεται ότι ήταν το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, με 1.354 διαμάντια, 1.136 τριαντάφυλλα και 56 σμαράγδια.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Le Parisen, δύο κλέφτες προσποιήθηκαν τους εργάτες και, φορώντας κίτρινα γιλέκα, χρησιμοποίησαν ένα ασανσέρ εμπορευμάτων για να έχουν άμεση πρόσβαση στην αίθουσα-στόχο στην «Γκαλερί Apollo». Αυτός ο εμβληματικός χώρος μέσα στο Μουσείο και το Παλάτι του Λούβρου στεγάζει μερικές από τις πιο πολύτιμες ιστορικές συλλογές. Χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο συλλογής κερασιών και έναν γωνιακό τροχό, οι δράστες έκλεψαν κοσμήματα που εκτίθενται στην «Γκαλερί Apollo» του παρισινού μουσείου.

Σύμφωνα με την πρώτη αναπαράσταση που δόθηκε από το ραδιόφωνο Europe 1, μεταξύ 9.30 και 9.40 π.μ., ληστές με καλυμμένα τα πρόσωπά τους και ντυμένοι ως εργάτες εισέβαλαν στο μουσείο από την πλευρά του Σηκουάνα, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες.

Χρησιμοποίησαν ένα ασανσέρ εμπορευμάτων δίπλα σε ένα δωμάτιο της αίθουσας Apollo όπου φυλάσσονται κοσμήματα, στη συνέχεια άνοιξαν τα παράθυρα χρησιμοποιώντας αλυσοπρίονα και δύο άνδρες μπήκαν μέσα, ενώ ένας τρίτος παρέμεινε να παραμονεύει έξω.

Οι κλέφτες έκλεψαν το περιδέραιο, την καρφίτσα, την τιάρα και άλλα κοσμήματα του Ναπολέοντα, τα οποία εκτίθενται στις προθήκες που είναι αφιερωμένες στους Γάλλους ηγεμόνες.

Σύμφωνα με πηγή εντός του Λούβρου που επικαλείται η Parisien, το περίφημο Régent, το μεγαλύτερο διαμάντι της συλλογής που ζυγίζει πάνω από 140 καράτια, δεν αφαιρέθηκε.

Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, «ενημερώνεται για την κατάσταση σε πραγματικό χρόνο», δήλωσε απλώς το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ποια είναι τα κλεμμένα αντικείμενα;

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κλάπηκαν εννέα αντικείμενα: ένα σετ κοσμημάτων, ένα κολιέ, σκουλαρίκια, δύο στέμματα—συμπεριλαμβανομένου αυτού της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο βρέθηκε σπασμένο—και μια καρφίτσα. Βρέθηκε και ένα δεύτερο αντικείμενο, αν και δεν είναι γνωστό ακριβώς ποιο.

Η ζημιά δεν έχει ακόμη εκτιμηθεί και υπάρχει φόβος ότι τα κοσμήματα θα αποσυναρμολογηθούν αμέσως και ο χρυσός θα λιώσει, όπως είχε συμβεί πριν από ένα μήνα με τα χρυσά ψήγματα που είχαν κλαπεί από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.

Η υπουργός Πολιτισμού, Rachida Dati, μετέβη αμέσως στο σημείο. Σε συνέντευξή της, η Dati διευκρίνισε ότι η ληστεία πραγματοποιήθηκε "σε τέσσερα λεπτά", δηλαδή σε ακόμη λιγότερο χρόνο από ό,τι είχε πει το πρωί ο υπουργός Εσωτερικών Laurent Nuñez, όταν έκανε λόγο για "μεγάλη ληστεία, κλάπηκαν κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας σε μια επιχείρηση που διήρκεσε επτά λεπτά".

Σύμφωνα με τον Nuñez, ο οποίος μόλις διορίστηκε στην κυβέρνηση Lecornu μετά από χρόνια ως αστυνομικός νομάρχης του Παρισιού, επρόκειτο "προφανώς για μια συμμορία που είχε πραγματοποιήσει επιδρομές".

«Ήταν σαφώς μια ομάδα που είχε προηγουμένως πάει για αναγνώριση», είπε ο Νούνιες, διευκρινίζοντας ότι τα παράθυρα κόπηκαν «με μικρά χειροκίνητα αλυσοπρίονα». Αφού έσπασαν τα παράθυρα, μπήκαν στο κτίριο, ενώ κάποιοι παρέμειναν έξω.

Ο υπουργός Εσωτερικών αναγνωρίζει ότι υπάρχει "μεγάλη έλλειψη ασφάλειας στα γαλλικά μουσεία". "Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρούμε τους δράστες το συντομότερο δυνατό και είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε, χρησιμοποιώντας βίντεο παρακολούθησης και διασταυρώνοντας στοιχεία με παρόμοιες υποθέσεις, προσπαθώντας να σφίξουμε το δίχτυ". Το μουσείο θα παραμείνει κλειστό για όλη την ημέρα.

1.354 διαμάντια, 56 σμαράγδια: το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας

Το αυτοκρατορικό κόσμημα, που κλάπηκε κατά τη διάρκεια ληστείας στο Λούβρο την Κυριακή, βρέθηκε κατεστραμμένο έξω από τους χώρους του μουσείου.

Περίπου 1.354 διαμάντια, 1.136 τριαντάφυλλα και 56 σμαράγδια τοποθετημένα στο σμιλεμένο χρυσό οκτώ αψίδων σε σχήμα αετών ή ανθεμίων: αυτό είναι το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο κλάπηκε την Κυριακή από το Λούβρο και στη συνέχεια βρέθηκε κατεστραμμένο κοντά στο μουσείο. Είναι το μόνο διατηρημένο στέμμα, μαζί με αυτό του Λουδοβίκου ΙΕ'.

Οι καμάρες του συναντώνται κάτω από μια σφαίρα που στεφανώνεται με έναν σταυρό. Για το στέμμα του συζύγου της, αυτοκράτορα Ναπολέοντα Γ΄, είχε χρησιμοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος των διαμαντιών του Στέμματος. Για αυτό, η συνεισφορά ήταν επομένως μικρότερη. Τα σμαράγδια, ωστόσο, ανήκαν στον αυτοκράτορα.

Τα μοτίβα του αετού και του ανθεμίου επαναλαμβάνονται στον αυτοκρατορικό συμβολισμό. Το στέμμα του Ναπολέοντα Γ΄ επρόκειτο να έχει το ίδιο σχήμα, αλλά τώρα έχει εξαφανιστεί.

Στην Παγκόσμια Έκθεση του Παρισιού το 1855, ο μονάρχης ήθελε να παρουσιάσει αυτή τη συλλογή από Διαμάντια Στέμματος, η οποία είχε ανασυναρμολογηθεί για την περίσταση. Ο Alexandre-Gabriel Lemonnier (περίπου 1808-1884) ήταν υπεύθυνος για τη δημιουργία και των δύο αντικειμένων. Η συνολική κατασκευή ανατέθηκε στον κοσμηματοπώλη J.-P. Maheu, και ο Lemonnier τοποθέτησε τους πολύτιμους λίθους. Και τα δύο έλαβαν ασημένιο μετάλλιο στην Παγκόσμια Έκθεση.

Οι αετοί φιλοτεχνήθηκαν από τους αδελφούς Φανιέρ: τον γλύπτη Ωγκύστ (1818-1900) και τον κυνηγό Ζοζέφ (1820-1897). Αυτοί οι δύο καλλιτέχνες εργάστηκαν από τους μεγαλύτερους χρυσοχόους του Παρισιού και τιμήθηκαν επίσης με ασημένιο μετάλλιο.

Το στέμμα επιστράφηκε στην εξόριστη αυτοκράτειρα το 1875, κληροδοτήθηκε από αυτήν στην πριγκίπισσα Μαρία-Κλοθίλδη Ναπολέοντα, κόμισσα του Βιτ, και αποκτήθηκε από το κράτος με τη συμμετοχή του κ. Ρομπέρτο ​​Πόλο το 1988. Συνήθως εκτίθεται στο Λούβρο, φυλαγμένο στις θωρακισμένες προθήκες του Τμήματος Αντικειμένων Μεσαιωνικής, Αναγεννησιακής και Μοντέρνας Τέχνης.

Από πού μπήκαν οι κλέφτες;

Πότε έγινε η τελευταία κλοπή στο Μουσείο του Λούβρου;

Πριν από σήμερα το πρωί, η τελευταία καταγεγραμμένη κλοπή στο Λούβρο έλαβε χώρα το 1998, όταν ένας πίνακας της Γαλλίδας ζωγράφου Καμίλ Κορό κλάπηκε μέρα μεσημέρι. Έκτοτε δεν έχει ανακτηθεί ποτέ. Πολύ πιο πίσω στο χρόνο, η Μόνα Λίζα κλάπηκε το 1911 από έναν Ιταλό υαλουργό που ήθελε να επιστραφεί το αριστούργημα στη χώρα προέλευσής του.

Εικόνες από την απομάκρυνση του ανελκυστήρα εμπορευμάτων που χρησιμοποιούσαν οι κλέφτες

Ένα ρυμουλκό αφαίρεσε το ασανσέρ εμπορευμάτων που χρησιμοποιούσαν οι κλέφτες κοσμημάτων σήμερα το πρωί. Η κυκλοφορία διακόπηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Η Μαρίν Λεπέν πιστεύει ότι αυτή η διάρρηξη «είναι μια νέα δοκιμασία για τη χώρα μας»

Η Μαρίν Λεπέν, πρόεδρος της ομάδας Εθνικός Συναγερμός στην Εθνοσυνέλευση, πιστεύει ότι «η κλοπή στο Λούβρο είναι μια νέα δοκιμασία για τη χώρα μας».

«Οποιαδήποτε επίθεση στην εθνική κληρονομιά αποτελεί πληγή για τη γαλλική ψυχή», προσθέτει στο X.

Επισημαίνει επίσης ότι ακόμη και αν «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για αντιπαράθεση», «η ευθύνη μας επιβάλλει να σημειώσουμε ότι τα μουσεία και τα ιστορικά μας κτίρια δεν είναι αρκετά ασφαλή για να αντιμετωπίσουν τις απειλές που τα βαραίνουν» και ζητά απάντηση.

