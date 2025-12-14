Βέλγιο: Viral η γάτα «Μάξιμους» του πρωθυπουργού - Το αιλουροειδές επικοινωνιακό «όπλο»

O Λάρι, η διάσημη γάτα του Βρετανού πρωθυπουργού που κατοικεί στο 10 Ντάουνινγκ Στριτ στο Λονδίνο, έχει πλέον... ανταγωνισμό.

Το αιλουροειδές, γνωστό εδώ και χρόνια για το ότι ζει στην κατοικία του Βρετανού πρωθυπουργού, έχει πλέον έναν Βέλγο ομόλογό του. Ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ, ο οποίος έφτασε στο 16, rue de la Loi τον Φεβρουάριο, υιοθέτησε αυτό το καλοκαίρι μια γάτα με το όνομα Μάξιμους. Και όπως ο Λάρι του από την άλλη πλευρά της Μάγχης, γρήγορα έγινε «σταρ» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως και η διάσημη γάτα της κατοικίας του Βρετανού πρωθυπουργού, ο Μάξιμους εμφανίζεται τακτικά να τον χαϊδεύουν ή να παίζει με κορδόνια. Αλλά σε αντίθεση με τον Larry, μια απολιτική γάτα που έχει ήδη γνωρίσει έξι βρετανούς ηγέτες, η γάτα του Μπαρτ Ντε Βέβερ προσφέρει επίσης συχνά πολιτικά σχόλια με μια δόση ειρωνείας για την επικαιρότητα στη Βέλγιο.

Ένα «όπλο» επικοινωνίας

Μέσα από «φούσκες» γραμμένες στα φλαμανδικά και μεταφρασμένες στα γαλλικά ως λεζάντες, η γάτα με το γκρι τρίχωμα αναφέρεται σε ένα μεγάλο αριθμό θεμάτων, όπως οι απεργίες κατά της κυβέρνησης του αφεντικού της, η καθιέρωση της εθελοντικής στρατιωτικής θητείας για τους νέους, οι δύσκολες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό. Ένα όπλο επικοινωνίας για τον φλαμανδό συντηρητικό πολιτικό, μέλος της Νέας Φλαμανδικής Συμμαχίας, αναφέρει η γαλλική Le Parisien.

https://www.instagram.com/reel/DRxLbIGiLrf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο Μάξιμους, ο οποίος περιγράφει τον εαυτό του ως η «δύναμη πίσω από τον θρόνο» του Μπαρτ Ντε Βέβερ, ακολουθεί ήδη τον κύριό του σε αριθμό ακολούθων στο Instagram, με 133.000 «πιστούς». Ο λογαριασμός του, που δημιουργήθηκε τον Ιούλιο, τροφοδοτείται από την προσωπική βοηθό του πρωθυπουργού, σύμφωνα με το περιβάλλον του. Ωστόσο, ο Βέλγος ηγέτης, γνωστός για το «ξηρό» χιούμορ του, είναι επίσης ο δημιουργός πολλών δημοσιεύσεων, που του επιτρέπουν να προσεγγίζει ορισμένα ευαίσθητα θέματα με λίγο περισσότερη ελαφρότητα.

«Μια πιο ήπια, πιο συμπαθητική εικόνα»

Ποια ήταν η πρώτη του αντίδραση στην αποτροπή ενός σχεδίου βομβιστικής επίθεσης με drone εναντίον του; Την κράτησε για τον γάτο του. «Μάξιμους, μπορείς να πιάσεις ένα drone;», ρωτά ο φλαμανδός συντηρητικός τη γάτα του, που είναι ξαπλωμένη σε έναν μπλε καναπέ, σε μια από τις δημοσιεύσεις του στα μέσα Οκτωβρίου. «Όχι, αλλά πιάνω τα όνειρα όπως κανένας άλλος!», του απαντά ο Μάξιμους.

https://www.instagram.com/p/DPnwM4NCIuD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Κριτική από τους πολιτικούς αντιπάλους

Ο Λάρι, η γάτα της Ντάουνινγκ Στριτ, έχει γίνει πραγματική ατραξιόν και μία από τις πιο διάσημες γάτες στον κόσμο. Ο λογαριασμός του @Number10cat στο X έχει πάνω από 900.000 ακόλουθους. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Λονδίνο την Παρασκευή, ο Βέλγος πρωθυπουργός τράβηξε μια selfie με τον Λάρι, τον μεγάλο αντίπαλο της γάτας του. Ο Μάξιμους του απάντησε λυπημένος.

https://www.instagram.com/p/DSK24CxCEkm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ωστόσο, όλες αυτές οι δημοσιεύσεις του Βέλγου πρωθυπουργού με τον Μάξιμους δεν είναι βρήκαν θετική ανταπόκριση από τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Ένα βίντεο του Βέλγου πρωθυπουργού που παίζει μερικές νότες από το «Amazing Grace» στη γκάιντα με την ουρά της γάτας του, εν μέσω δύσκολων διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό, προκάλεσε την αντίδραση της αντιπολίτευσης. «Μια ωραία περίληψη της πολιτικής τους (της κυβέρνησης): θόρυβος και αέρας», κατήγγειλε ο σοσιαλιστής βουλευτής Πατρίκ Πρεβό.

https://www.instagram.com/p/DSMjuKdCLN2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης