Τραμπ: Η Βενεζουέλα «θα παραδώσει» ως και 50 εκατ. βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ
Ο Αμερικανός πρόεδρος θα ελέγξει προσωπικά τα έσοδα από την «πώληση» του πετρελαίου.
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την Τρίτη ότι η Βενεζουέλα θα «παραδώσει» ως και 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ και θα ελέγξει προσωπικά τα έσοδα από την «πώλησή τους».
«Έχω την ικανοποίηση να ανακοινώσω ότι οι προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας θα παραδώσουν στις ΗΠΑ από 30 ως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου υψηλής ποιότητας που υφίσταται κυρώσεις», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social.
«Το πετρέλαιο αυτό θα πωληθεί σε τιμές της αγοράς και τα χρήματα θα ελεγχθούν από εμένα, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, για να διασφαλιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν για να ωφελήσουν τον λαό της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ!», πρόσθεσε.
