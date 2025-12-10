15χρονος αποκτά διδακτορικό στη κβαντική φυσική και τώρα σχεδιάζει να δημιουργήσει «υπεράνθρωπους»

Ο έφηβος από το Βέλγιο αφού ολοκλήρωσε διδακτορικό στην κβαντική φυσική στρέφεται στη τεχνητή νοημοσύνη και την ανθρώπινη ενίσχυση

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

15χρονος αποκτά διδακτορικό στη κβαντική φυσική και τώρα σχεδιάζει να δημιουργήσει «υπεράνθρωπους»

Ο 15χρονος Λοράν Σίμονς

Ένας 15χρονος Βέλγος, ο Λοράν Σίμονς, έγινε αυτή την εβδομάδα ένας από τους νεότερους ανθρώπους στη σύγχρονη ιστορία που ολοκληρώνουν διδακτορικό στην κβαντική φυσική, μετά την επιτυχή υποστήριξη της διατριβής του στο Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας.

Η διδακτορική του εργασία αφορούσε τα «Bose polarons» σε υπερρευστά και υπερστερεά - ιδιαίτερα πολύπλοκα κβαντικά συστήματα που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση «ξένων» σωματιδίων μέσα σε Bose–Einstein συμπυκνώματα.

Τα Bose-Einstein συμπυκνώματα σχηματίζονται όταν άτομα ψύχονται σχεδόν στο απόλυτο μηδέν και λειτουργούν σαν ένα ενιαίο κβαντικό σύστημα. Τα Bose polarons προκύπτουν όταν ένα «ξένο» σωματίδιο μπει σε αυτό το περιβάλλον και η ύλη γύρω του αντιδρά, δημιουργώντας μια νέα υβριδική δομή. Η μελέτη τους βοηθά στην κατανόηση πολύπλοκων κβαντικών αλληλεπιδράσεων και έχει εφαρμογές στην κβαντική τεχνολογία και τα προηγμένα υλικά.

15χρονος - κβαντική

Ο 15χρονος Λοράν Σίμονς

Το Πανεπιστήμιο επιβεβαίωσε επίσημα την ολοκλήρωση της διατριβής του, η οποία θεωρείται ουσιαστική συμβολή στην θεωρητική φυσική της υπερψυχρής ύλης.

Πριν από το διδακτορικό του, ο Σίμονς είχε ολοκληρώσει πτυχίο και μεταπτυχιακό στη φυσική εντός δύο ετών, ενώ πραγματοποίησε και πρακτική στο Ινστιτούτο Max Planck για Οπτική Κβάντων στη Γερμανία.

Δεύτερο διδακτορικό – Στροφή στην ιατρική και την επιμήκυνση ζωής

Ο 15χρονος Λοράν πραγματοποιεί ήδη δεύτερο διδακτορικό, αυτή τη φορά στην ιατρική επιστήμη στο Μόναχο, με εξειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη. Στόχος του, όπως δηλώνει, είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών που μπορούν να παρατείνουν και να ενισχύσουν την ανθρώπινη ζωή.

κβαντική φυσική

Οπτικοποίηση της συμπεριφοράς ενός συμπυκνώματος Bose–Einstein - η διδακτορική έρευνα του Σάιμονς επικεντρώθηκε στις αλληλεπιδράσεις «ξένων» σωματιδίων μέσα σε τέτοιες κβαντικές καταστάσεις

NIST/JILA/CU-Boulder

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο βελγικό δίκτυο VTM ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μετά από αυτό, θα δουλέψω προς τον στόχο μου: τη δημιουργία “υπερανθρώπων”». Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται σε μια σταθερή πορεία ενδιαφέροντος που δείχνει από πολύ νεαρή ηλικία για την αντιμετώπιση της γήρανσης και τη βελτίωση των ανθρώπινων ικανοτήτων μέσω της τεχνολογίας.

τεχνητή νοημοσύνη

Πειραματικό ρομποτικό «πρόσωπο» χρησιμοποιείται σε έρευνες τεχνητής νοημοσύνης και βιοϊατρικής για τη μελέτη ανθρωπόμορφων διεπαφών

Shutterstock

Από την κβαντική φυσική στη βιοϊατρική και την τεχνητή νοημοσύνη

Η μεταστροφή του από την κβαντική θεωρία στη βιοϊατρική έρευνα είναι ασυνήθιστη, αλλά φαίνεται πως προέκυψε από την επαφή του με διεπιστημονικά εργαστήρια στο Max Planck, όπου άρχισε να εξετάζει παραλληλισμούς ανάμεσα σε κβαντικά συστήματα και βιολογικές διεργασίες.

Πλέον επικεντρώνεται σε εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική, όπως η διάγνωση, η αναγεννητική ιατρική και η έρευνα για την επιβράδυνση της γήρανσης. Πρόκειται για τομείς που ήδη προσελκύουν διεθνές ενδιαφέρον και σημαντικές επενδύσεις.

Το παιδί-θαύμα αλλάζει τα όρια της εκπαίδευσης

Ο Σίμονς έχει ήδη ολοκληρώσει το λύκειο από τα 8 του χρόνια και ξεκίνησε πανεπιστημιακές σπουδές πριν από τα 10. Παρά τον θαυμασμό, η ταχύτατη εξέλιξή του και οι δημόσιες τοποθετήσεις του για τη δημιουργία «υπερανθρώπων» εγείρουν συζητήσεις για τα όρια, τις ηθικές προεκτάσεις και τη φύση της επιστημονικής επιτάχυνσης σε τόσο νεαρή ηλικία.

Παρόλα αυτά, τα ακαδημαϊκά του επιτεύγματα έχουν επιβεβαιωθεί από τα αντίστοιχα ιδρύματα, ενώ η επιτυχής υποστήριξη της διδακτορικής του διατριβής αποτελεί αναμφισβήτητα ένα εξαιρετικά σπάνιο επίτευγμα για έναν ερευνητή μόλις 15 ετών.

