Αναπτυξιακός Νόμος: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων αξιολόγησης
Οι τελικοί πίνακες θα δημοσιοποιηθούν στις 31 Ιανουαρίου
Αναρτήθηκαν σήμερα από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων αξιολόγησης στα δύο καθεστώτα, α) Μεταποίηση και Εφοδιαστική αλυσίδα και β) Περιοχες Ειδικής Ενίσχυσης που προκηρύχθηκαν τον Οκτώβριο του 2025.
Υπενθυμίζεται ότι οι επενδυτές έχουν στη διάθεσή τους 10 ημέρες προκειμένου να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους.
Οι τελικοί πίνακες θα δημοσιοποιηθούν στις 31 Ιανουαρίου, υλοποιώντας τις προβλέψεις του νέου αναπτυξιακού νόμου που εισήγαγε στη Βουλή ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και προβλέπει προθεσμία 90 ημερών για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.
